Khi Công đoàn chủ động tìm đến doanh nghiệp

Qua thực tiễn triển khai cho thấy, khi Công đoàn chủ động nắm chắc địa bàn, tìm đến doanh nghiệp, gần người lao động, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS sẽ có những hiệu quả rõ nét.

Bắt đầu từ việc nắm chắc nguồn

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NA

Hiện Công đoàn phường Khương Đình quản lý 101 CĐCS với 9.845 đoàn viên. Chỉ trong 8 tháng năm 2026, số đoàn viên tăng thêm 2.271 người, trong đó thành lập mới 56 CĐCS, kết nạp 1.190 đoàn viên; 1.081 đoàn viên được kết nạp tại các đơn vị đã có tổ chức Công đoàn.

Kết quả trên không đến từ việc chờ doanh nghiệp hoặc người lao động chủ động tìm đến tổ chức Công đoàn. Công đoàn phường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan để nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số lượng lao động cũng như quan hệ lao động trên địa bàn.

Cách làm này cho thấy một kinh nghiệm quan trọng: Muốn phát triển đoàn viên phải bắt đầu từ việc nắm chắc “nguồn”. Khi biết trên địa bàn có bao nhiêu doanh nghiệp, bao nhiêu lao động, đơn vị nào đã có CĐCS, đơn vị nào chưa có, tình hình sản xuất kinh doanh và quan hệ lao động ra sao, Công đoàn mới có thể xây dựng cách tiếp cận phù hợp, thay vì tuyên truyền chung chung.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến về nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phát triển đoàn viên. Ảnh: NA

Không chỉ chú trọng số lượng, Công đoàn phường Khương Đình còn quan tâm củng cố các CĐCS hiện có, hỗ trợ những đơn vị còn khó khăn trong tổ chức và hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Tại phường Phương Liệt, cách tiếp cận cũng được xác định theo hướng lấy người lao động làm trung tâm. Công đoàn phường phối hợp, hướng dẫn các CĐCS tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; đồng thời gắn phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với tính bền vững của công tác phát triển đoàn viên. Người lao động sẽ quan tâm đến Công đoàn khi nhìn thấy những lợi ích cụ thể mà tổ chức mang lại, từ được tư vấn pháp luật, hỗ trợ khi quyền lợi bị ảnh hưởng, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập đến các chương trình phúc lợi thiết thực.

Tính đến ngày 15-9-2026, Công đoàn phường Phương Liệt đã lập hồ sơ đề nghị thành lập mới 42/4 CĐCS, đạt 1.050% chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao năm 2026; có 2 CĐCS được thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đạt 200% chỉ tiêu. Công tác kết nạp đoàn viên mới đạt 1.297/1.100 người, tương đương 117,9% chỉ tiêu.

Chuyển đổi số để quản lý đoàn viên “đúng, đủ, sạch, sống”

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Công đoàn phường Khương Đình là gắn phát triển đoàn viên với chuyển đổi số. Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, Công đoàn phường chỉ đạo các CĐCS tập trung đối chiếu, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, đoàn viên được tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi.

Đến hết tháng 8-2026, Công đoàn phường Khương Đình toàn bộ 9.845/9.845 đoàn viên đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu trên ứng dụng iHanoi, đạt 100%. Công đoàn phường Phương Liệt đã có 87% đoàn viên đã nhập liệu trên hệ thống Ihanoi.

Từ thực tiễn này, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là cập nhật dữ liệu. Khi thông tin đoàn viên được quản lý chính xác, Công đoàn có điều kiện nắm bắt biến động tăng, giảm đoàn viên, xác định chính xác lực lượng lao động chưa gia nhập tổ chức và triển khai các hoạt động chăm lo, tuyên truyền, vận động phù hợp hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chuyên môn địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ chức Công đoàn nắm chắc doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn để vận động thành lập CĐCS.

Theo đồng chí Lê Đình Hùng, công tác phát triển đoàn viên cần được thực hiện bằng kế hoạch cụ thể, bám sát từng địa bàn, từng doanh nghiệp và từng nhóm lao động; đồng thời phải gắn với chăm lo phúc lợi, bảo vệ quyền lợi người lao động, nắm chắc dư luận xã hội và đẩy mạnh tuyên truyền.

Từ thực tế phát triển đoàn viên công đoàn ở hai phường Khương Đình và Phương Liệt có thể thấy, phát triển đoàn viên muốn đạt hiệu quả không thể chỉ trông vào những đợt cao điểm. Đó phải là công việc thường xuyên, bắt đầu từ việc nắm chắc doanh nghiệp, hiểu người lao động, tiếp cận đúng đối tượng và chứng minh bằng những lợi ích cụ thể.

Khi CĐCS mới thành lập được đồng hành để hoạt động thực chất; đoàn viên được chăm lo, bảo vệ; dữ liệu được quản lý chính xác và công tác tuyên truyền đi đúng nhu cầu, việc phát triển đoàn viên sẽ không còn đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu, mà trở thành quá trình mở rộng nền tảng xã hội của tổ chức Công đoàn ngay từ cơ sở.