Khi công an xuống từng nhà dạy dân tránh bẫy lừa đảo trên mạng

Tại xã Lương Minh (Quảng Ninh), dù chưa ghi nhận trường hợp người dân bị lừa đảo qua mạng, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận thông tin về nhiều tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Các thủ đoạn thường gặp là giả danh người thân, shipper, cán bộ cơ quan nhà nước hoặc gửi đường link không rõ nguồn gốc.

Công an xã thường xuyên tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, bản, đồng thời trực tiếp đến hộ gia đình để hướng dẫn người dân nhận biết những dấu hiệu bất thường trên điện thoại và mạng xã hội.

Công an xã Lương Minh tiếp nhận trình báo của người dân về tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo.

Đưa cảnh báo đến từng thôn, bản

Sự phổ cập của điện thoại thông minh và các dịch vụ số giúp người dân vùng cao thuận tiện hơn trong liên lạc, mua bán, thanh toán và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, người cao tuổi và những người ít sử dụng thiết bị thông minh có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.

Các đối tượng có thể khai thác những thông tin như số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ nhận hàng để xây dựng kịch bản tiếp cận phù hợp với từng người.

Từ thực tế này, công tác tuyên truyền được đưa về cơ sở thông qua các cuộc họp thôn, bản và nhóm liên lạc cộng đồng. Với những người hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ, cán bộ công an hướng dẫn trực tiếp bằng những tình huống cụ thể, dễ nhận biết và ghi nhớ.

Cán bộ thôn cũng được phát huy vai trò cầu nối thông tin. Tại xã Quảng La, Công an xã trực tiếp tuyên truyền, đồng thời cung cấp các cảnh báo về lừa đảo trên không gian mạng để cán bộ thôn chuyển tới người dân qua các nhóm cộng đồng. Qua đó, người dân có thêm thông tin để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Không vội tin, không vội chuyển tiền

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng bắt đầu từ những nguyên tắc đơn giản: không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận và mục đích giao dịch.

Khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin qua người thân hoặc kênh chính thức thay vì làm theo yêu cầu ngay lập tức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông tin cho người thân, cán bộ thôn hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Không gian mạng ngày càng gắn với đời sống người dân. Vì vậy, xây dựng “lá chắn” chống lừa đảo cũng cần bắt đầu từ cơ sở, phù hợp với từng nhóm dân cư. Khi người dân biết nhận diện, kiểm chứng và tìm kiếm sự hỗ trợ trước những tình huống bất thường, nguy cơ trở thành nạn nhân sẽ được giảm bớt.