Âm nhạc có một cách kết nối rất riêng. Một giai điệu quen thuộc có thể khiến hàng nghìn người cùng cất tiếng hát, một tiết mục được dàn dựng giàu cảm xúc có thể khơi dậy niềm tự hào mà đôi khi những lời diễn giải dài dòng khó mang lại. Có lẽ vì thế, trong các hoạt động hướng tới "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" năm nay, hình thức Concert và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn đang được nhiều địa phương quan tâm lựa chọn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, những sân khấu ấy còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Một trong những điểm nhấn là Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra tại Thái Nguyên đầu tháng 11 vừa qua, thu hút hơn 30.000 khán giả. Đêm diễn quy tụ hàng loạt giọng ca thuộc nhiều thế hệ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm... Trên sân khấu, những ca khúc về quê hương, đất nước được thể hiện qua nhiều màu sắc âm nhạc, vừa có sự hào sảng, mạnh mẽ, vừa có những khoảng lắng giàu cảm xúc. Trong không gian ấy, hình ảnh hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc đã góp phần tạo nên sức lay động riêng cho đêm nhạc, khi tình yêu đất nước được gửi gắm qua lời ca tiếng hát.

Ngay tối hôm sau (2/11), Thái Nguyên tiếp tục trở thành điểm hẹn âm nhạc với Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” hội ngộ dàn nghệ sĩ được yêu thích như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Đông Hùng, Anh Tú, Thái Thùy Linh cùng các ban nhạc Ngũ Cung, Bộ Đội... Mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng của Rock, đêm diễn đem đến một sắc thái khác hẳn đêm Concert trước đó. Hai chương trình nối tiếp nhau, mỗi đêm một màu sắc, một cách biểu đạt riêng, nhưng đều cho thấy âm nhạc có thể chạm đến tình cảm của công chúng bằng nhiều con đường khác nhau. Những giai điệu hào hùng hay thanh âm sôi động của Rock khi được đặt trong một không gian Concert hướng về quê hương, đất nước đều có thể khơi gợi sự đồng cảm và niềm tự hào trong mỗi người nghe.

Nhìn từ hai đêm diễn tại Thái Nguyên, có thể thấy những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và tình yêu quê hương không nhất thiết phải được kể bằng một hình thức quen thuộc. Thay vào đó, trong khi Concert nghệ thuật chính luận có sức gợi riêng với những giai điệu hào sảng, sâu lắng, thì Concert Rock lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, phóng khoáng. Dù lựa chọn cách thể hiện nào, điều quan trọng vẫn là làm sao để thông điệp được truyền tải đến công chúng một cách chân thành và mạnh mẽ nhất. Khi khán giả tìm thấy sự kết nối với chương trình qua âm nhạc, những giá trị về văn hóa và tinh thần dân tộc cũng sẽ trở nên gần gũi hơn.

"Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" gắn với dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Sau 80 năm, câu chuyện về vai trò của văn hóa vẫn mang ý nghĩa thời sự, nhất là trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi và sự giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở. Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình trong những giá trị đã có, mà là biết trân trọng, hiểu đúng và tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

“Muôn sắc Việt Nam” đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào không gian Concert hiện đại, góp thêm cách kể mới về di sản và bản sắc dân tộc

Tại Hà Nội, Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối mai 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng đi theo hướng kết hợp âm nhạc đương đại với những giá trị truyền thống. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu thích, đồng thời đưa các chất liệu văn hóa, di sản vào không gian trình diễn hiện đại. Những tiết mục có sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật thư pháp, hình ảnh và công nghệ sân khấu cho thấy nỗ lực làm mới cách giới thiệu văn hóa. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tái hiện hay thuyết minh về di sản, chương trình tìm cách để khán giả cảm nhận những giá trị ấy qua âm thanh, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp.

Ở một góc độ khác, TP.HCM lựa chọn cách tổ chức rộng mở hơn, kết hợp chương trình nghệ thuật với các hoạt động văn hóa cộng đồng. Tối 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam" được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu. Trước đó, từ ngày 22 đến 24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa với các chương trình hát bội, cải lương, nghệ thuật các dân tộc, đờn ca tài tử. Nhờ vậy, người dân và du khách còn có dịp tiếp cận các hoạt động giới thiệu di sản, thủ công mỹ nghệ, áo dài và những sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Các Concert quy mô lớn thu hút đông đảo khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc

Nhìn vào cách làm của các địa phương có thể thấy Concert là một hình thức có sức hút nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Nếu Thái Nguyên tạo điểm nhấn bằng hai đêm nhạc quy mô lớn với màu sắc khác nhau, Hà Nội đặt câu chuyện di sản vào một sân khấu Concert, thì TP.HCM lại mở rộng không gian văn hóa ra đường phố, kết nối nhiều điểm cầu và đưa người dân trực tiếp tham gia các hoạt động. Mỗi cách làm có ưu thế riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu để văn hóa hiện diện gần hơn trong đời sống thay vì chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm hay ở các không gian chuyên biệt.

Trên thực tế, sức hấp dẫn của Concert không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng khán giả có thể quy tụ. Không gian rộng lớn, những nghệ sĩ được yêu thích, âm thanh và ánh sáng hiện đại góp phần tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, nhưng điều giữ lại cảm xúc của người xem vẫn là câu chuyện được kể qua mỗi tiết mục. Một ca khúc về quê hương, một giai điệu gợi nhớ lịch sử hay sự xuất hiện của một loại hình nghệ thuật truyền thống đôi khi có thể khơi lên sự tò mò, khiến khán giả muốn tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa vốn không phải ai cũng có dịp tiếp xúc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho những chương trình này. Những giọng ca gắn bó với dòng nhạc truyền thống, nhạc Cách mạng đứng cạnh các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích, mang đến sự giao thoa giữa những phong cách âm nhạc và nhóm khán giả khác nhau. Trong cùng một đêm diễn, người lớn tuổi có thể tìm lại những giai điệu thân thuộc, còn người trẻ có dịp làm quen với những ca khúc, chất liệu nghệ thuật trước đây chưa thực sự chú ý. Âm nhạc vì thế trở thành một điểm gặp gỡ tự nhiên, giúp những giá trị văn hóa được tiếp nối giữa các thế hệ.

Trên phạm vi cả nước, các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026" cũng được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau. Theo thông tin của Bộ VHTT&DL có tổng cộng 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị tại các địa phương. Huế giới thiệu các loại hình nghệ thuật và trải nghiệm di sản; Bắc Ninh tổ chức hoạt động gắn với dân ca Quan họ; Quảng Ninh quảng bá di sản Yên Tử...và nhiều địa phương khác lựa chọn những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng miền để giới thiệu tới người dân và du khách. Bức tranh ấy cho thấy việc tôn vinh văn hóa không chỉ gói trong một vài đêm diễn lớn, mà cần được duy trì bằng nhiều hoạt động gần gũi với cộng đồng.

Các Concert ngày càng trở thành hình thức biểu diễn được lựa chọn để đưa âm nhạc, văn hóa và những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng

Tuy nhiên, để một Concert thực sự mang được tinh thần văn hóa, sự đầu tư cho sân khấu hay những màn trình diễn bắt mắt thôi là chưa đủ. Điều quan trọng nằm ở cách người làm chương trình lựa chọn và đưa các chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại. Hơn hết, trong không gian Concert, di sản khi xuất hiện cần được giới thiệu bằng sự hiểu biết và trân trọng, thay vì chỉ như một điểm nhấn trang trí hay hiệu ứng sân khấu. Làm mới cũng không có nghĩa là thay đổi những giá trị vốn có, mà là tìm được cách thể hiện phù hợp để vẻ đẹp truyền thống vẫn được giữ nguyên, đồng thời có thể chạm tới cảm nhận của khán giả hôm nay.

Một tiết mục được dàn dựng công phu có thể khiến người xem thích thú trong khoảnh khắc, nhưng để sự quan tâm ấy kéo dài, cần có thêm những hoạt động tiếp nối. Sau khi nghe một làn điệu dân ca trên sân khấu, khán giả có thể muốn tìm hiểu về nguồn gốc và cách thể hiện của nó. Sau khi xem một màn trình diễn thư pháp, người trẻ có thể tò mò về nghệ thuật viết chữ truyền thống. Những trải nghiệm ban đầu ấy sẽ có ý nghĩa hơn nếu được nối tiếp bằng các không gian tìm hiểu, thực hành, giao lưu với nghệ nhân và cộng đồng đang gìn giữ di sản.

Vì vậy, những Concert hướng tới "Ngày Văn hóa Việt Nam" sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi không chỉ dừng lại ở một đêm diễn đông khán giả hay những khoảnh khắc sân khấu ấn tượng. Điều đáng mong đợi là sau khi âm nhạc khép lại, sự quan tâm của công chúng đối với văn hóa vẫn còn tiếp tục, có thể là bắt đầu từ một ca khúc, một câu chuyện lịch sử, một loại hình nghệ thuật vừa được biết đến, nhưng chính những rung động và tò mò ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với các giá trị dân tộc.Khi văn hóa được kể bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và được đón nhận trong đời sống thường ngày, những sân khấu lớn mới thực sự hoàn thành vai trò kết nối của mình.