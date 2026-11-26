Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng

* Thưa Thứ trưởng, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên đã được tổ chức trên cả nước, đánh dấu chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Trên cương vị lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, xin ông chia sẻ cảm xúc khi tham dự chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức?

- Tôi thực sự rất vui mừng khi báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đứng ra tổ chức một chương trình nghệ thuật chuyên sâu, với chủ đề về nghệ thuật đậm chất di sản truyền thống ngay trong ngày nghỉ lễ ý nghĩa này. Đây là sự cố gắng rất đặc biệt của báo!

Trong quá trình phát triển của văn hóa Việt Nam, văn hóa truyền thống là cội nguồn, là gốc rễ và chúng ta có trách nhiệm không ngừng bảo tồn, phát huy di sản đó. Những chương trình của các đơn vị tổ chức, đặc biệt là do cơ quan báo chí chuyên ngành như báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo xu hướng, tạo tiền đề và hướng đi mới khi truyền thông về di sản nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình

Từ trang báo bước lên sân khấu, các nhà báo của Thể thao và Văn hóa đã cụ thể hóa trách nhiệm của người làm báo bằng hành động thiết thực, tạo thêm không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện sống động trong đời sống đương đại, đưa di sản đến gần hơn với người dân.

Với lợi thế về truyền thông của một tờ báo văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam, sự kiện này chính là một nhịp cầu nối tiếp, giúp các giá trị nghệ thuật truyền thống được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đây cũng là cách cơ quan báo chí đồng hành với người làm văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với công việc gìn giữ và phát huy di sản.

* Chương trình đã kết nối nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời có sự góp mặt biểu diễn của các thế hệ nghệ sĩ, từ những nghệ sĩ gạo cội đến các nghệ sĩ thế hệ sau. Giữa bối cảnh sân khấu truyền thống đang đối mặt với không ít thách thức trong việc thu hút khán giả trẻ, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này cũng như sự tiếp nối giữa di sản cổ truyền và thế hệ nghệ sĩ kế cận?

- Nếu các nghệ sĩ gạo cội là những người giữ lửa và định danh cho các loại hình nghệ thuật dân tộc, thì thế hệ nghệ sĩ trẻ - bằng tài năng và tâm huyết khi cùng đứng chung sân khấu - sẽ mang đến cho công chúng cơ hội chạm tới di sản bằng cảm xúc gần gũi, chân thật nhất. Từ yêu mến, công chúng sẽ thêm thấu hiểu, và từ thấu hiểu sẽ hình thành ý thức tự giác gìn giữ, tiếp nối. Đó chính là con đường bền vững nhất để sân khấu truyền thống không chỉ tồn tại mà còn phát triển rực rỡ.

Sự kết hợp giữa việc tôn vinh văn hóa truyền thống với sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ chính là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành văn hóa đang hướng tới. Chúng ta cần giải quyết hài hòa bài toán phát triển: một mặt giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn vốn cổ quý báu của cha ông; mặt khác phải biết tiếp thu tinh hoa thời đại để tạo ra sức lôi cuốn mới mẻ với khán giả trẻ.

Đông đảo khán giả xem chương trình "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền"

Để văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày

* Đã có rất đông người dân đến thưởng thức "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" - một minh chứng cho thấy Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự là ngày hội của toàn dân. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam qua sự đón nhận nồng nhiệt này?

- Đứng tại khán phòng hôm nay, nhìn thấy đông đảo khán giả nô nức vào xem, mà trong đó có rất nhiều gương mặt trẻ, tôi thấy đây là những tín hiệu vô cùng đáng mừng. Điều đó chứng tỏ văn hóa Việt Nam đang có những bước chuyển biến rất tích cực, thu hút và lôi kéo được cả những khán giả khó tính, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương để tham gia các hoạt động văn hóa là một quyết sách vô cùng nhân văn và sâu sắc. Lần đầu tiên, Ngày Văn hóa được xác lập bằng một cơ chế cụ thể để không chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm mang tính hình thức, mà thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân!

Tiết mục “Mái đình làng Việt” tại chương trình

Ý nghĩa lớn nhất của ngày này là tạo điều kiện về thời gian và không gian để mỗi người dân được đến với bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích lịch sử; được trực tiếp thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Hơn nữa, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 diễn ra ngay sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tạo nên một sự kết nối đầy ý nghĩa. Văn hóa chính là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng, bồi đắp tình đồng bào.

Tuy nhiên, để làm được điều đó một cách bền vững, tất cả phụ thuộc vào cách làm của chúng ta: Phải làm sao để văn hóa thực sự là của dân, để người dân được hưởng thụ, và chính người dân cũng là chủ thể sáng tạo ra nền tảng văn hóa ấy. Đây là yếu tố sống còn để duy trì và phát triển văn hóa truyền thống!

* Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên chúng ta có Ngày Văn hóa Việt Nam, cũng là thời gian đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ VH,TT&DL đã có những kế hoạch, chiến lược cụ thể nào để tiếp tục hiện thực hóa và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam trong thời gian tới?

- Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển mang tính lịch sử cả về tư duy lẫn hành động. Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã mở ra một con đường rộng mở, một tương lai mới đầy triển vọng cho văn hóa Việt Nam. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 là phải chuyển hóa các chủ trương lớn thành những hoạt động cụ thể, thiết thực trong đời sống. Bên cạnh đó, với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nghĩ rằng văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa truyền thống Việt Nam, sẽ tiếp tục được phát huy và phát triển vượt bậc.

Để đáp lại sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ VH,TT&DL đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình hành động và kế hoạch mới nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó văn hóa truyền thống giữ vai trò nền tảng xuyên suốt từ âm nhạc, điện ảnh cho đến mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn… Chúng tôi đã xây dựng một chiến lược phát triển văn hóa, và sắp tới đây, khi Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được thông qua và đi vào cuộc sống, chúng ta sẽ có một hành lang pháp lý vững chắc. Đó chính là những bước đi căn bản để phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

* Để những chương trình như "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" tiếp tục được nhân rộng và có sức sống lâu bền trong cộng đồng, Thứ trưởng có gửi gắm hay kỳ vọng gì đối với các đơn vị nghệ thuật và cơ quan báo chí?

- Ý nghĩa của một chương trình nghệ thuật không chỉ nằm ở những tràng pháo tay trong đêm diễn, mà còn ở những tình cảm được nuôi dưỡng và những kết nối được hình thành sau khi ánh đèn sân khấu khép lại. Tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, không chỉ các nhà hát chuyên nghiệp mà cả các cơ quan báo chí, truyền thông - đặc biệt là những đơn vị có uy tín và thế mạnh chuyên môn như báo Thể thao và Văn hóa - sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng của mình.

Bên cạnh việc sáng tạo những tác phẩm báo chí có chiều sâu, báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng người làm văn hóa để tổ chức thêm nhiều không gian nghệ thuật chất lượng, qua đó bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và giúp công chúng thưởng thức nghệ thuật bằng sự hiểu biết sâu sắc. Tôi cũng mong các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật và đối tác xã hội sẽ chung tay để những sáng kiến văn hóa có sức sống bền bỉ, lan tỏa đến từng gia đình, nhà trường và cộng đồng, biến văn hóa trở thành một phần tự nhiên, gần gũi trong nhịp sống hằng ngày của mỗi người dân Việt Nam!

* Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng về những chia sẻ!

"Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng báo Thể thao và Văn hóa và rất mong muốn báo sẽ tiếp tục duy trì hướng đi này, tổ chức thêm nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng, đi sâu hơn nữa vào việc tôn vinh giá trị văn hóa và nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong thời gian tới!" - PGS-TS Tạ Quang Đông.