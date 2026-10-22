Khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh viêm não mô cầu, người dân cần đến ngay cơ sở y tế

Người dân trên địa bàn Hà Nội tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hai ca mắc bệnh viêm não mô cầu rải rác, chưa ghi nhận tình trạng lây lan thành ổ dịch. Ngành y tế Hà Nội dự báo nguy cơ bệnh tiếp tục lây truyền trong cộng đồng vẫn hiện hữu, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Trong khi đó, Hà Nội là địa bàn có mật độ dân cư cao, hoạt động giao lưu, đi lại diễn ra thường xuyên, tạo điều kiện để mầm bệnh có thể xâm nhập và lây lan nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh viêm não mô cầu nói riêng như: phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế phường, xã tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống bệnh căn bệnh này.

Việc tiêm vaccine được xác định là một trong những biện pháp quan trọng để chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường số lượng vaccine, nguồn nhân lực tại các điểm tiêm để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm phòng của người dân.

Riêng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động tiêm chủng được triển khai an toàn, hiệu quả, qua đó giúp giảm quá tải cho các cơ sở tiêm chủng khác.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Đình Huân, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội), bệnh viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nhóm B, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền trực tiếp do tiếp xúc với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Bệnh dễ lây trong môi trường đông người và có thể diễn biến rất nhanh trong vòng 48 giờ, thậm chí có thể tử vong trong vòng 24 giờ nếu ở thể tối cấp. Đáng lo ngại, khoảng từ 10% đến 20% người mang vi khuẩn không có triệu chứng nhưng vẫn có thể là nguồn lây trong cộng đồng.

Tài liệu truyền thông hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh viêm não mô cầu. (Ảnh minh họa)

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng cổ. Trong một số trường hợp, người bệnh xuất hiện ban xuất huyết trên da, các vết chấm hoặc mảng xuất huyết màu tím thẫm... Bệnh có thể diễn biến nhanh chóng và chuyển nặng chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, khi phát hiện bản thân hoặc người thân có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Mặt khác, để chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu, người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cá nhân và môi trường sống, trong đó thường xuyên rửa tay bằng xà-phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt. Đồng thời, thường xuyên lau chùi, vệ sinh nhà cửa, lớp học, nơi làm việc thông thoáng, sạch sẽ; hạn chế tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

“Đặc biệt, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng giúp chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu. Tuy nhiên, người dân nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn loại vaccine phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm, bởi các loại vaccine hiện nay có phạm vi bảo vệ khác nhau”, Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Đình Huân khuyến cáo.