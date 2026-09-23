Khi chủ quyền dữ liệu trở thành bài toán của doanh nghiệp Việt

Quy định pháp lý khắt khe và căng thẳng địa chính trị

Tại Việt Nam, khung pháp lý về an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu đang siết chặt hành lang vận hành của các doanh nghiệp. Việc Luật Dữ liệu 2024 (chính thức hiệu lực từ 1/7/2025) và Luật An ninh mạng năm 2025 (Luật số 116/2025/QH15, hiệu lực từ 1/7/2026) đi vào cuộc sống đã đánh dấu bước ngoặt trong thể chế hóa chủ quyền số. Cùng với Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hệ thống pháp lý mới đặt ra quy định bắt buộc: Dữ liệu người dùng Việt Nam, dữ liệu tài chính - ngân hàng và hạ tầng thông tin quan trọng phải được quản lý, lưu trữ và xử lý nghiêm ngặt trong ranh giới lãnh thổ quốc gia. Việc tuân thủ không còn là khuyến nghị, mà là yêu cầu pháp lý tối thượng gắn liền với sự sống còn và danh tiếng của tổ chức.

Song song đó, biến động địa chính trị và thương chiến công nghệ gia tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng số. Việc phụ thuộc vào hạ tầng ngoài lãnh thổ khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro gián đoạn dịch vụ do lệnh cấm vận, thay đổi chính sách xuyên biên giới hay nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Bài toán tự chủ công nghệ vì thế trở thành ưu tiên hàng đầu của khối Enterprise và hạ tầng trọng yếu.

Tối ưu hóa bài toán TCO và lạm phát vận hành

Bên cạnh yếu tố pháp lý, áp lực tài chính từ việc duy trì hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận doanh nghiệp. Theo Báo cáo Flexera 2026 State of the Cloud Report, tỷ lệ ngân sách đám mây bị lãng phí trên toàn cầu đã tăng trở lại mức 29% do sự bùng nổ của hạ tầng AI và dịch vụ mới. Trong khi đó, IDC (3/2026) dự báo chi tiêu đám mây công cộng toàn cầu sẽ vượt 1.000 tỷ USD năm 2026 (tăng 21% so với năm trước), khiến ngân sách CNTT đối mặt áp lực nặng nề. Chi phí sử dụng Hyperscaler quốc tế dần vượt tầm kiểm soát do biến động tỷ giá USD/VND, phí truyền dữ liệu (Data Egress Fees) và nhiều khoản phí ẩn phát sinh.

Dữ liệu từ Báo cáo Flexere State of the Cloud Report 2026.

Song song đó, báo cáo từ Gartner (2/2026) chỉ ra xu hướng "Địa phương hóa đám mây" (Geopatriation) đang diễn ra mạnh mẽ: khoảng 20% khối lượng công việc (workload) đang dịch chuyển từ các hạ tầng toàn cầu về nhà cung cấp đám mây nội địa nhằm tối ưu chi phí và đáp ứng chủ quyền dữ liệu. Điều này giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán lạm phát năng lượng, chỉ số PUE kém tối ưu của phòng máy chủ tại chỗ (On-premise) và nguy cơ trượt giá tổng chi phí sở hữu (TCO).

Sovereign Cloud: "Tấm khiên" an ninh và đòn bẩy tự chủ số

Để giải quyết bài toán tuân thủ pháp lý, an toàn dữ liệu và tối ưu chi phí, mô hình Đám mây chủ quyền (Sovereign Cloud) nổi lên như phương án an toàn chiến lược. Mô hình này bảo đảm toàn bộ dữ liệu, thuật toán và quyền truy cập nằm dưới sự kiểm soát của khung pháp lý nội địa, tạo vùng đệm cách ly hoàn toàn khỏi các xung đột địa chính trị.

Tại Việt Nam, VNPT Cloud khẳng định năng lực đáp ứng chuẩn mực Sovereign Cloud nhờ sở hữu hệ sinh thái Trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III tại các vùng kinh tế trọng điểm. Nền tảng sở hữu bảo mật đa lớp ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, tích hợp tường lửa toàn diện Cloud Firewall/WAAP, sao lưu khôi phục tự động Cloud Backup/DR và dịch vụ VNPT Kubernetes Service, sẵn sàng hạ tầng cho AI-Native.

Bằng việc cung cấp chi phí minh bạch bằng nội tệ (VND), VNPT Cloud giúp doanh nghiệp xóa bỏ hoàn toàn rủi ro biến động tỷ giá, tối ưu 25%–35% chi phí lãng phí và đảm bảo độ trễ (latency) cực thấp cho các ứng dụng thời gian thực.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại sự kiện KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026.

Nhấn mạnh về vai trò chiến lược của hạ tầng chủ quyền tại sự kiện KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026, theo ông Nguyễn Ngọc Khánh – Phó Giám đốc VNPT Cloud: "Chuyển dịch sang hạ tầng AI-Native và Đám mây chủ quyền không chỉ là bài toán nâng cấp công nghệ, mà là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt tự chủ hạ tầng số, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa bảo vệ tuyệt đối tài sản dữ liệu quốc gia."

Năng lực thực thi từ các nhà cung cấp hạ tầng nội địa

Sự trưởng thành của các nhà cung cấp như VNPT Cloud chứng minh doanh nghiệp Việt hoàn toàn chủ động làm chủ công nghệ phức tạp. Từ hạ tầng vật lý, nền tảng ảo hóa đến Cloud Native và AI-Native, tự chủ hạ tầng giúp các tập đoàn giải quyết bài toán TCO, đồng thời thiết lập "chiến giáp" dữ liệu vững chắc để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Hãy bắt đầu lộ trình tự chủ hạ tầng cùng VNPT Cloud ngay hôm nay để bảo vệ dữ liệu trước biến động địa chính trị và tối ưu chi phí.

(Nguồn: VNPT Cloud)