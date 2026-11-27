Từ chiếc trâm cài áo hình mèo, mặt dây chuyền khắc chân dung thú cưng đến đôi khuyên tai mô phỏng đôi tai nhỏ xinh, những món phụ kiện này giúp người yêu động vật thể hiện tình cảm theo cách tinh tế.

Trong thời trang, hình ảnh động vật vốn là nguồn cảm hứng quen thuộc của các nhà thiết kế trang sức. Tuy nhiên, bên cạnh những biểu tượng mạnh mẽ như sư tử, báo hay rắn, chó và mèo mang đến một sắc thái gần gũi, vui nhộn hơn.

Những đường nét đặc trưng như đôi tai nhọn, chiếc đuôi cong, bộ ria mép hay dáng nằm cuộn tròn được chuyển thành các chi tiết trang trí trên vòng cổ, nhẫn, khuyên tai và trâm cài.

Dây chuyền bàn chân của thú cưng rất được mọi người ưa chuộng. Ảnh: Notonthehighstreet

Ảnh: Notonthehighstreet

Một trong những lựa chọn phổ biến là mặt dây chuyền hình chó hoặc mèo. Thiết kế có thể đơn giản với đường nét kim loại tối giản, hoặc được đính đá màu để tạo điểm nhấn.

Một số món trang sức còn được cá nhân hóa bằng tên, hình dáng hoặc chân dung của thú cưng, giúp người đeo lưu giữ hình ảnh người bạn bốn chân bên mình.

Những chiếc vòng cổ, vòng tay có mặt charm hình bàn chân, chiếc xương nhỏ hay khuôn mặt mèo cũng là cách thể hiện sở thích mà không cần quá cầu kỳ.

Trâm cài áo hình mèo. Ảnh: Purrfectcatgifts

Trâm cài áo hình động vật cũng là một lựa chọn đáng chú ý. Món phụ kiện này có thể được gắn trên ve áo blazer, áo len, khăn choàng hoặc túi xách.

Trong bộ sưu tập Thu Đông 2026, nhà tạo mốt Chopova Lowena đưa những chiếc trâm hình mèo con, sóc và bướm lên sàn diễn, góp phần làm nổi bật xu hướng trang sức mang tính vui nhộn, giàu cá tính.

Theo tạp chí British Vogue, các thiết kế trâm cài lấy cảm hứng từ thiên nhiên và động vật xuất hiện tại nhiều bộ sưu tập mùa này.

Bông tai và dây chuyền hình cún. Ảnh: Peluditos.

Ảnh: Peluditos

Không chỉ dừng lại ở những món trang sức nhỏ, cảm hứng từ thú cưng còn được thể hiện qua các thiết kế có hình khối nổi bật. Một đôi khuyên tai mô phỏng hai chú mèo đối xứng, chiếc nhẫn có phần đầu chó cách điệu hay mặt dây chuyền hình chiếc đuôi cuộn tròn đều có thể trở thành điểm nhấn cho trang phục đơn sắc.

Với những người thích phong cách nhẹ nhàng, các mẫu trang sức bạc hoặc mạ vàng có đường nét nhỏ gọn sẽ dễ sử dụng hàng ngày hơn.

Ảnh: Esika

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách lựa chọn phụ kiện. Thay vì chỉ quan tâm đến giá trị vật liệu hay vẻ ngoài sang trọng, nhiều người tìm kiếm những món đồ mang câu chuyện cá nhân.

Một chiếc vòng cổ có hình chú mèo đang nuôi, hay chiếc trâm gợi nhớ chú chó đã đồng hành nhiều năm, có thể mang ý nghĩa đặc biệt hơn một món trang sức thông thường.

Hoa tai hình mèo. Ảnh: Les3chats

Ảnh: Marcello

Từ những hình dáng ngộ nghĩnh đến các thiết kế tinh xảo, chó mèo đang mang đến nguồn cảm hứng phong phú cho thế giới phụ kiện. Với người yêu thú cưng, đây không chỉ là cách làm đẹp mà còn là một cách nhỏ để đưa tình cảm dành cho những người bạn bốn chân vào phong cách thường ngày.