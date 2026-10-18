Khi chiếc khăn không còn chỉ để phụ kiện quàng cổ

Trên các sàn diễn Thu - Đông 2026, khăn lụa xuất hiện với vai trò nổi bật hơn. Có thiết kế được quấn thành áo, có kiểu buộc ngang hông để tạo điểm nhấn cho quần ống rộng, trong khi những chiếc khăn họa tiết được sử dụng để hoàn thiện bộ trang phục.

Sự thay đổi này cho thấy một món phụ kiện quen thuộc vẫn có thể mang đến diện mạo mới nếu được sử dụng theo cách sáng tạo.

Ảnh: wanderland

Trong số đó, cách dùng khăn thay thắt lưng là lựa chọn khá dễ ứng dụng.

Một chiếc khăn dài có thể thay thế thắt lưng cho quần jean hoặc quần âu, sau đó thắt nút lệch bên hông để tạo điểm nhấn.

Với váy hoặc trang phục dáng rộng, khăn vuông cũng có thể được gấp thành hình tam giác rồi buộc quanh eo, tạo cảm giác mềm mại và phóng khoáng hơn so với thắt lưng thông thường.

Khăn lụa buộc ngang eo như thắt lưng vừa cá tính vừa mềm mại. Ảnh: Maneesha Ruia

Khăn lụa vừa vừa quàng cổ vừa làm điểm nhấn thắt lưng điệu đà cho trang phục. Ảnh: Irishtimes

Điểm thú vị của cách phối này nằm ở màu sắc và họa tiết. Một bộ trang phục đơn giản gồm áo trắng và quần đen có thể trở nên nổi bật hơn nhờ chiếc khăn in hoa, họa tiết hình học hoặc những gam màu tương phản.

Người thích phong cách cổ điển có thể chọn khăn lụa họa tiết nhỏ, trong khi những chiếc khăn màu sắc rực rỡ phù hợp với người muốn tạo vẻ ngoài trẻ trung, cá tính.

Ảnh: OVS

Không chỉ quanh eo, khăn còn có thể được buộc trên quai túi, quấn quanh tóc hoặc phối cùng áo khoác để tạo điểm nhấn.

Với những người thích thử nghiệm, khăn đủ lớn còn có thể được biến tấu thành lớp phủ giống chân váy, miễn là được cố định chắc chắn và phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.

Khăn buộc quanh hông như một lớp váy. Ảnh: Popbee

Ưu điểm của cách phối này là không đòi hỏi phải mua thêm nhiều quần áo mới. Một chiếc khăn vốn nằm lâu trong tủ đồ có thể được sử dụng theo cách khác giúp trang phục quen thuộc trông mới mẻ hơn.

Tuy nhiên, người mặc nên chú ý chất liệu và độ dài để khăn không dễ tuột, vướng víu khi di chuyển.

Khăn buộc trên túi xách hiện rất được mọi người ưa chuộng. Ảnh: Clare Haggas

Thay vì chỉ giữ vai trò phụ kiện đi kèm, chiếc khăn đang trở thành một chi tiết có thể thay đổi diện mạo của cả bộ đồ.

Đôi khi, làm mới phong cách không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua sắm, mà chỉ cần nhìn món đồ quen thuộc bằng một cách khác.