Khi chị em đồng hành, sẻ chia...

Sẻ chia lúc khó khăn

Chồng đau ốm dài ngày, hai cháu nhỏ lại phải nhập viện, bà Nguyễn Thị Hảo, ở tổ 4, Chi hội phụ nữ Quảng Hợp không biết xoay xở thế nào khi ruộng lúa đến kỳ tỉa dặm. Biết được hoàn cảnh ấy, chị em trong chi hội đã đến động viên, giúp bà dặm 6 sào lúa với 25 lượt ngày công. Ruộng được chăm sóc kịp thời, bà Hảo bớt một nỗi lo để thu xếp việc gia đình.

“Điều khiến tôi cảm động nhất không chỉ là những ngày công mà là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội và chị em phụ nữ lúc gia đình khó khăn nhất”, bà Hảo chia sẻ.

Trong năm 2026, hơn 750 ngày công đã được hội viên đóng góp để giúp những gia đình có người đau ốm, hoàn cảnh khó khăn tỉa dặm, thu hoạch lúa. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp các gia đình khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, bảo đảm việc chăm sóc và thu hoạch lúa đúng thời vụ.

“Thùng gạo tình thương”, một trong những cách làm thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ - Ảnh: C.V

Hội LHPN xã Phú Trạch hiện có 4.718 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội, 82 tổ phụ nữ. Địa bàn có vùng đồi núi, đồng bằng, ven biển, với điều kiện sống và sinh kế của người dân ở mỗi khu vực khác nhau. Để có hình thức hỗ trợ phù hợp, cán bộ hội phải nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình và nhu cầu cần giải quyết trước mắt.

Theo bà Phạm Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Trạch, các chi hội, tổ phụ nữ là đầu mối thường xuyên nắm tình hình hội viên. Gia đình thiếu lao động thì vận động giúp ngày công; phụ nữ thiếu điều kiện sản xuất thì kết nối con giống, vốn vay.

“Điều chúng tôi quan tâm không phải chỉ là hỗ trợ được bao nhiêu trường hợp mà là sự giúp đỡ có đến đúng người, đúng lúc và thực sự giúp hội viên vượt qua khó khăn hay không”, bà Dung cho biết.

Đối với trẻ em mồ côi, sự chăm lo được nối dài qua nhiều năm. Qua chương trình “Mẹ đỡ đầu, nâng bước em đến trường”, 18 trong số 42 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được nhận đỡ đầu; kinh phí đã trao là 109 triệu đồng. Hội phối hợp với gia đình, nhà trường và người đỡ đầu theo dõi việc học tập, cuộc sống của các em. Các tổ chức, cá nhân đã cam kết hỗ trợ gần 1,4 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2030, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo cho các em.

Nguồn quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn còn được gây dựng từ 16 mô hình thu gom phế liệu tại các chi hội. Chai nhựa, vỏ lon, giấy đã qua sử dụng được gom lại, bán gây quỹ tình thương. Gắn bảo vệ môi trường với an sinh, chương trình “Lan tỏa lối sống xanh-biến rác thải thành tiền-trao gửi yêu thương” đã trao 58 suất quà, tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Giúp nhau duy trì sinh kế

Thuộc diện hộ nghèo, bà Nguyễn Thị Yên, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Phú Hạ, muốn nuôi thêm gà để cải thiện cuộc sống nhưng chưa có điều kiện mua giống. Tháng 6/2026, bà được hội hỗ trợ 65 con gà giống. Có thêm nguồn sinh kế, bà tập trung chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng bệnh cho vật nuôi.

“Với tôi, đây không chỉ là sự hỗ trợ về con giống mà còn là nguồn động viên để gia đình có thêm niềm tin, cố gắng phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống”, bà Yên cho biết.

Trong năm 2026, có 26 hộ được hội hỗ trợ sinh kế với tổng trị giá 45 triệu đồng. Sau khi trao con giống, cán bộ hội, chi hội tiếp tục thăm hỏi, nắm tình hình chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Trạch Phạm Thị Dung, việc trao hỗ trợ mới là bước đầu; trong quá trình sản xuất, nếu hội viên gặp khó khăn, hội cùng hội viên tìm cách tháo gỡ để duy trì sản xuất.

Để giúp hội viên phụ nữ tăng thu nhập gia đình, Hội LHPN xã đã phối hợp hướng dẫn hội viên tiếp cận vốn, theo dõi việc sử dụng vốn đúng mục đích. Dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội do hội quản lý đến nay đạt gần 56 tỉ đồng, không có nợ quá hạn. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển có dư nợ hơn 6,1 tỉ đồng, với 388 thành viên vay.

Hội còn hỗ trợ kiến thức kinh doanh, quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm. Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp-Kinh tế số” có 45 thành viên; mô hình phát triển kinh tế gia đình gắn ứng dụng công nghệ số có 50 thành viên. Trong năm 2026, 20 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh hoặc nâng cao năng lực; 4 sản phẩm được hỗ trợ nhãn mác, thương hiệu, quảng bá số.

Cùng với hoàn thành 16 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, hội tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho 60 cán bộ chi, tổ hội; triển khai “Bình dân học vụ số” và mô hình “Chi hội phụ nữ số- 3 có, 3 biết” với 120 thành viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, hội giới thiệu 32 hội viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 12 hội viên phụ nữ được kết nạp Đảng trong năm. Qua sinh hoạt chi hội, hội nghị lắng nghe và đối thoại, hội còn tổng hợp, phản ánh những kiến nghị về đời sống, môi trường, vốn vay và điều kiện sản xuất của hội viên đến cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Trạch khẳng định, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và đơn vị đồng hành chăm lo an sinh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vun đắp sự đoàn kết ở địa phương. Cùng với đó, hội cũng tích cực bồi dưỡng hội viên ưu tú, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, tạo điều kiện để hội bám sát nhu cầu hội viên, hỗ trợ phù hợp từng địa bàn, theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ; tăng cường phối hợp, đồng hành với phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Những việc làm của Hội LHPN xã Phú Trạch bắt đầu từ sự lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh và cùng hội viên giải quyết khó khăn. Sự đồng hành ấy sẽ được tiếp tục duy trì và phát huy thông qua những phần việc, mô hình phù hợp với đời sống hội viên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.