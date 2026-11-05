Khi chén trà truyền thống khoác lên mình diện mạo mới

Anh Nguyễn Đức Anh trải nghiệm cách thưởng thức trà mới tại gian hàng trình diễn của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn.

Dành nhiều năm rong ruổi qua các vùng trà, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh luôn trăn trở làm thế nào để trà truyền thống có thêm sức sống trong đời sống hiện đại. Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã kết hợp trà Thái Nguyên với siro, rượu và các nguyên liệu khác, tạo nên những thức uống mới lạ, hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm cách thưởng trà hiện đại.

Tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, ông giới thiệu công thức đồ uống sáng tạo từ trà Đại Từ, kết hợp cùng siro và rượu. Đây cũng là món quà ông dành tặng những người làm trà địa phương, với mong muốn góp thêm hướng phát triển sản phẩm mới, đưa trà Thái Nguyên đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng và thị trường.

Ông chia sẻ: Hồng trà Đại Từ được ủ khoảng 3 giờ để chiết xuất hương vị, sau đó kết hợp với maple syrup - loại siro tự nhiên được cô đặc từ nhựa cây phong, phổ biến ở Canada và Bắc Mỹ, tôi đặt tên là Trà Văn. Qua thao tác lắc đều, các nguyên liệu hòa quyện, tạo nên thức uống có vị ngọt dịu, hương thơm đặc trưng của hồng trà và cảm giác thanh nhẹ khi thưởng thức. Một búp chè tươi được điểm trên miệng ly như lời nhắc về nguồn cội của thức uống.

Nếu Trà Văn mang nét nhẹ nhàng, sâu lắng thì Trà Võ lại có cá tính mạnh mẽ hơn. Nguyên liệu chính gồm trà xanh Long Vân Đại Từ, rượu gạo men lá và maple syrup. Trà được kết hợp cùng rượu, siro, đá viên, sau đó thêm soda, khuấy nhẹ để tạo nên thức uống có sắc vàng xanh trong trẻo, những bọt khí li ti và hương vị nhiều tầng. Vị chát nhẹ, thanh mát của trà hòa cùng chút nồng ấm của rượu gạo, vị ngọt dịu của siro và cảm giác sảng khoái từ soda, tạo nên một thức uống mang phong cách cocktail.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn pha chế Trà Võ.

Đến từ Hà Nội, anh Nguyễn Đức Anh hữu duyên gặp nghệ nhân tại gian hàng trình diễn trà. Cuộc hội ngộ càng trở nên đáng nhớ khi anh được thưởng thức những thức uống mới được sáng tạo từ trà địa phương. Điều khiến anh Đức Anh ấn tượng không chỉ là cách pha chế khác lạ mà còn là sự phong phú của nguyên liệu trà Thái Nguyên.

Theo cảm nhận của anh, lâu nay, khi nhắc đến trà Thái Nguyên, nhiều người thường nghĩ ngay đến trà xanh truyền thống. Tuy nhiên, qua trải nghiệm tại Festival, anh nhận thấy cùng một nguồn nguyên liệu, nếu được nghiên cứu và chế biến phù hợp, trà có thể phát triển thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau như hồng trà, bạch trà, hoàng trà. Các giống chè trung du cổ và chè lai cũng mở ra nhiều khả năng sáng tạo, vượt ra ngoài cách thưởng thức vốn có.

Trà Văn, Trà Võ giới thiệu du khách thưởng thức.

Đó cũng là một trong những giá trị mà Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 mang lại. Với nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn, sự kiện là dịp để những người làm trà tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, lắng nghe những đánh giá thực tế, thay vì chỉ nhìn nhận sản phẩm qua góc độ của người làm nghề. Đằng sau những ly đồ uống mới lạ là hành trình nhiều năm gắn bó với trà của một người dành phần lớn tâm huyết để tìm hiểu, sưu tầm và quảng bá văn hóa trà Việt.

Sinh năm 1968 tại Hà Nội, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán. Năm 1992, ông cùng gia đình vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tình yêu trà được nuôi dưỡng từ truyền thống kinh doanh chè của gia đình đã đưa ông đến với hành trình nghiên cứu, sưu tầm và quảng bá trà Việt từ năm 2004.

Năm 2013, ông sáng lập thương hiệu Song Hỷ Trà. Đặc biệt, trà Thái Nguyên đã khơi nguồn cảm hứng để ông sáng tạo nên hai thức uống mang tên Trà Văn và Trà Võ, góp phần mở rộng không gian thưởng thức trà truyền thống trong đời sống hiện đại.