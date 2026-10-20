Khí chất nhà báo chiến sĩ tài hoa

Trong giới chữ nghĩa, Hồng Thanh Quang nằm trong không nhiều cây bút thành danh làm báo song hành viết văn. 17 tuổi, ông chọn theo học ngành kỹ thuật vì ý nghĩ non nớt cho rằng thân là con trai theo văn chương chỉ tổ... “yếu người”. Nhưng rồi thơ ca vốn có ma lực, 6 năm học ở Liên Xô, ông vùi đầu vào thư viện, đắm mình vào thế giới thi ca qua con đường tiếng Nga. Tất nhiên chương trình học để trở thành kỹ sư vô tuyến điện vẫn phải bảo đảm, không đến nỗi ông chỉ biết đấu cầu chì như lời đồn thổi.

Niềm say mê với chữ nghĩa thôi thúc ông đề đạt nguyện vọng chuyển từ trợ lý kỹ thuật trở thành phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên. Những tin, bài cộng tác từ cơ sở của chàng Trung úy trẻ đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo Báo QĐND. Đầu năm 1988, ông chính thức trở thành phóng viên thời sự quốc tế của Báo QĐND.

Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang thời còn công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hồng Thanh Quang luôn ghi nhớ những người đàn anh, đồng nghiệp ở Báo QĐND đối xử tình nghĩa với mình, mặc dù ông tự nhận có những việc ông ứng xử chưa hài hòa, đôi khi “ngựa non háu đá”. Suy cho cùng, mọi người đều mong ông phát triển, trở thành cây bút tên tuổi, cùng xây dựng uy tín, vị thế Báo QĐND. Ông đã không phụ niềm tin khi dần dần định hình lối viết quyến rũ, tiếp cận đời sống đa dạng, đầy màu sắc mà vẫn đúng tôn chỉ, mục đích. Hồng Thanh Quang tự đúc kết phong cách viết báo của mình bằng hình ảnh: Đi sát mép nước nhưng đừng để ướt chân.

Sau này, khi trở thành lãnh đạo cơ quan báo chí (Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết), Hồng Thanh Quang vẫn duy trì việc viết báo, để giữ tên tuổi nhà báo cá tính đã được rèn giũa ở Báo QĐND.

Tuổi trẻ làm báo giúp Hồng Thanh Quang có cơ hội đi nhiều, có thêm trải nghiệm, cảm hứng sáng tác thơ ca giàu chất sống, chất đời. Cùng với sự thăng hoa từ tài năng cá nhân của Hồng Thanh Quang, còn có sự động viên, quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Báo QĐND, mong ông luôn thành công trên cả hai lĩnh vực. Cũng chính vì sự ưu ái này, ông luôn tự nhận mình là người may mắn, không có quyền bi quan với cuộc đời mà cần nỗ lực cống hiến.

Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang (thứ tư, từ phải sang) tại chương trình giao lưu giữa Báo Quân đội nhân dân với bạn đọc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Mấy năm trước, ông phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không chữa trị thì chỉ sống không quá hai tháng. Việc chữa trị trải qua nhiều đau đớn đến tận tế bào, nhưng ông kiên quyết cắn răng chịu đựng, không lạm dụng thuốc. Nhớ lại, ông vẫn rùng mình và phải cảm ơn những năm tháng khoác áo lính đã cho ông sự dũng cảm, kiên cường để vượt qua bệnh tật.

Lắng nghe tâm sự của nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang, chúng tôi được truyền cảm hứng làm việc và tự thấy mình thật may mắn khi đang phát triển sự nghiệp ở một cơ quan báo chí có bản lĩnh thép và giàu nhân văn. Đều đặn những năm qua, chúng tôi đọc kỹ những bài viết của ông trên Báo QĐND Cuối tuần, ở chuyên mục bình luận thời sự quốc tế “Nhìn từ Hà Nội”- chuyên mục do chính ông đã khai sinh. Mừng cho ông vì bệnh tật không làm giảm đi sắc sảo trong ngòi bút; và còn một điều nữa mà có lẽ chính ông cũng không ngờ tới, có những nhà báo trẻ tiến bộ về nghề từ tác phẩm ký tên Hồng Thanh Quang.