Khi cán bộ tự làm mới mình (kỳ III)

Kỳ III: Không chờ đợi, không xếp hàng

Kỳ II: “Làn gió mới” tiếp sức cơ sở

ĐBP - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ cơ sở làm việc trong môi trường mới, mang chức danh mới và đảm nhận những phần việc trước đây chưa từng trải qua. Trong guồng công việc ấy, chờ được đào tạo, hướng dẫn hay chỉ làm những việc quen thuộc khó đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bởi vậy, không chờ đợi, không xếp hàng để “đến lượt” trưởng thành, mỗi cán bộ cơ sở tự bù đắp những khoảng trống về kiến thức, kỹ năng từ chính công việc hằng ngày.

Chị Lò Thị Thuận (người đứng), cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Mường Nhé hướng dẫn đồng nghiệp thủ tục trong công tác phát triển đảng viên.

Đồng hành cùng tiến bộ

Ở xã biên giới Sín Thầu, sau sắp xếp, toàn xã có trên 230 công chức, viên chức. Mỗi người đến từ một vị trí công tác, có kinh nghiệm và sở trường khác nhau. Khi nhiều nhiệm vụ mới được đưa về cấp xã, nếu chỉ làm phần việc của mình, những khoảng trống về kiến thức, kỹ năng sẽ khó được lấp đầy.

Từ thực tế đó, Sín Thầu triển khai phong trào “Cán bộ, công chức đồng hành và hỗ trợ nhau”. Theo Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu Đặng Thành Huy, mục đích của phong trào là tạo môi trường để cán bộ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, nhất là với nhiệm vụ mới, qua đó cùng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới nhận việc; người thành thạo công nghệ hướng dẫn đồng nghiệp còn hạn chế; cán bộ nắm chắc chuyên môn cùng trao đổi, tìm cách xử lý những nhiệm vụ trước đây chưa từng thực hiện.

Là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, hưởng ứng phong trào khoảng 3 tháng nay, anh Quàng Văn Việt được điều động sang Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Công việc mới mở ra cơ hội để anh đưa những kiến thức, kinh nghiệm của mình hỗ trợ đồng nghiệp. Anh Việt cho hay: Người biết chia sẻ cho người chưa biết; khi đã nắm được công việc, người được hỗ trợ lại tiếp tục hướng dẫn đồng nghiệp khác. Cách làm này giúp việc học không tách rời công việc. Kiến thức chia sẻ, kinh nghiệm nối tiếp để mỗi cán bộ không bị giới hạn bởi chức danh hay phần việc vốn quen thuộc.

Điều đáng ghi nhận là phong trào không dừng ở việc “người biết hướng dẫn người chưa biết”, mà từng bước tạo thành cách làm thường xuyên trong cơ quan. Từ những buổi trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn trực tiếp trong công việc đến việc cùng nhau xử lý nhiệm vụ mới, tinh thần học hỏi được lan tỏa trong đội ngũ. Đây cũng là cách Sín Thầu xây dựng nguồn cán bộ từ chính thực tiễn, để mỗi cán bộ có thể tự tin đảm nhận thêm nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương.

Nếu ở Sín Thầu, cán bộ tìm cách bù đắp cho nhau những khoảng trống về kiến thức và kỹ năng, thì tại xã Thanh An, câu chuyện bắt đầu từ yêu cầu làm thế nào để mỗi người phát huy tốt hơn năng lực của mình trong điều kiện khối lượng công việc lớn hơn.

Những tháng đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xếp hạng công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh An từng đứng cuối trong 45 xã, phường. Lượng hồ sơ lớn cùng việc đẩy mạnh xử lý trên môi trường điện tử tạo áp lực không nhỏ cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực tế đó, thay vì yêu cầu cán bộ “làm nhanh hơn”, xã Thanh An tổ chức lại công việc theo 6 yêu cầu: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Anh Lê Văn Ba trước là Phó Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt (cũ) nay được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh An. Trước đây anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính và chuyển đổi số, khi đảm nhiệm vị trí mới, anh vừa phát huy năng lực của mình vừa tự trau dồi, bổ sung kiến thức, nhất là những quy định, văn bản luật mới. Từ kiến thức của bản thân, anh tiếp tục hướng dẫn công chức trung tâm.

Là công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, chị Đặng Hương Giang chia sẻ: Trước là công chức địa chính, giờ ngoài đất đai tôi phải xử lý thêm nhiều hồ sơ liên quan đến xây dựng, môi trường và lĩnh vực khác. Được anh Lê Văn Ba hướng dẫn, tôi có thêm kinh nghiệm xử lý những hồ sơ trước đây chưa từng làm, đồng thời biết mình cần tìm hiểu thêm gì để công việc không bị tồn đọng.

Người biết trước chỉ cho người chưa biết, người chưa quen việc thì chịu khó học thêm. Không chờ đến khi có lớp tập huấn hay được hướng dẫn đầy đủ, cán bộ ở Thanh An tự tìm cách để công việc không bị ngắt quãng. Từ vị trí cuối bảng, đến tháng 9/2025, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của xã Thanh An đã vươn lên nhóm dẫn đầu trong 45 xã, phường và đến nay tiếp tục duy trì vững chắc vị trí này.

Nhận việc mới, học cách làm mới

Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Vì (cũ) từ năm 2009, gần 15 năm qua chị Lò Thị Thuận đã thành thạo với công tác hội. Sau sắp xếp, chị chuyển về Ban Xây dựng Đảng của xã Mường Nhé, phụ trách công tác phát triển Đảng.

Bắt đầu với nhiệm vụ hoàn toàn mới, khi năng lực và kỹ năng xử lý tình huống chưa kịp bắt nhịp với yêu cầu thực tế, chị Thuận gặp không ít khó khăn. Chị bắt đầu từ những việc cụ thể, chưa biết thì hỏi người đi trước, chưa rõ quy trình thì tự nghiên cứu. Với từng hồ sơ quần chúng, chị tìm hiểu kỹ từng bước, trực tiếp hướng dẫn bổ sung khi cần và theo dõi quá trình hoàn thiện của những người được tạo nguồn. “Cứ từng việc một, phần kiến thức còn thiếu tôi tự học hỏi, bù đắp ngay trong quá trình làm việc với phương châm “không đợi đến khi thật sự thành thạo mới nhận nhiệm vụ mà nhận nhiệm vụ rồi học cách để hoàn thành”, chị Thuận chia sẻ.

Năm 2026, Đảng bộ xã Mường Nhé được giao kết nạp 45 đảng viên; đến tháng 9 đã kết nạp 51 đảng viên, đạt hơn 113% chỉ tiêu năm. Hiện địa phương còn 10 quần chúng đã có thông báo nhất trí kết nạp và 12 quần chúng đang hoàn thiện hồ sơ.

Cùng một cách nghĩ nhưng ở lĩnh vực khác, chị Phạm Thị Nhài, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Ảng, lại bắt đầu bằng việc nhìn vào những khó khăn rất cụ thể của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chị Nhài chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy không phải người dân nào cũng dễ dàng tìm được thông tin cần thiết. Có thủ tục phải xem nhiều nội dung, có người chưa biết thành phần hồ sơ, cách thực hiện hay mức phí, lệ phí. Từ đó, tôi chủ động tham mưu xây dựng trang thông tin điện tử của xã, sắp xếp thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, biên tập trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí và biểu mẫu để người dân dễ tìm, dễ hiểu”.

Từ chính nhu cầu ấy, chị Phạm Thị Nhài tiếp tục tham mưu tạo mã QR. Từng thủ tục hành chính được tạo mã và công khai tại bảng niêm yết của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Người dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã là có thể xem thông tin cần thiết, thay vì phải hỏi lại cán bộ hoặc mất thêm thời gian tìm kiếm.

Biến những sáng kiến trong công việc thành hiệu quả cụ thể, từ sự chủ động của những cán bộ cơ sở như chị Nhài đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. 9 tháng đầu năm 2026, Mường Ảng tiếp nhận 985 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đạt 100%; 100% hồ sơ xử lý trực tuyến trước hạn. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 18/18 điểm.

Trong mô hình chính quyền mới, không phải cán bộ nào ngay từ đầu cũng có đủ kiến thức, kỹ năng để đảm nhiệm trọn vẹn những phần việc mới. Bởi vậy, “không chờ đợi, không xếp hàng” không chỉ là cách mỗi cán bộ tự hoàn thiện kiến thức, kỹ năng mà còn góp phần hình thành đội ngũ cán bộ cơ sở vững vàng, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu mới. Khi mỗi cán bộ tự nâng mình lên một bước, năng lực của cả đội ngũ được cộng thêm một phần; từ đó, bộ máy chính quyền vận hành ngày càng năng động, hiệu quả, gần dân và sát với thực tiễn hơn.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Thu Hằng