Khi cán bộ quản lý làm “hạt nhân” tổ chuyên môn

Buổi sinh hoạt tổ chuyên môn của Trường Tiểu học Kiên Thọ 2. (Ảnh nhà trường cung cấp)

"Điểm tựa" vững chắc từ đội ngũ cốt cán

​Việc sáp nhập trường lớp đã mở rộng phạm vi vận hành, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn bộ máy để giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục. Tại Trường Mầm non Đông Thành (xã Đông Thành), quy mô sau sắp xếp bao gồm một điểm trường chính và 4 phân hiệu. Để khắc phục khoảng cách địa lý và bảo đảm chất lượng chăm sóc, nhà trường đã bố trí các tổ trưởng chuyên môn phụ trách chung theo khối tuổi liên phân hiệu.

​Từ thực tiễn điều hành tại cơ sở, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thành- phân hiệu Cầu Lộc, cô Hoàng Thị Thúy đánh giá sâu sắc về vai trò của lực lượng này: “Nhờ uy tín và kinh nghiệm sẵn có, các đồng chí nguyên là phó hiệu trưởng khi về làm tổ trưởng chuyên môn đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, trực tiếp làm cầu nối duy trì sự đồng bộ trong nền nếp sinh hoạt chuyên môn giữa điểm chính và các phân hiệu”.

​Không riêng cấp học mầm non, tại khối phổ thông, sự thay đổi vị trí công tác sau sắp xếp cũng mang lại góc nhìn chiến lược từ người đứng đầu nhà trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiên Thọ 2 (xã Kiên Thọ), thầy giáo Nguyễn Quốc Toàn nhấn mạnh: “Sau khi sáp nhập, nhà trường đứng trước rất nhiều bài toán mới: làm sao để nhanh chóng ổn định tư tưởng, thống nhất phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở một tập thể đông hơn, đa dạng hơn. Trong bối cảnh đó, việc các nguyên hiệu phó nhận nhiệm vụ làm tổ trưởng chuyên môn thực sự là một món quà và là điểm tựa rất lớn cho ban giám hiệu”.

​Theo thầy Nguyễn Quốc Toàn, nhà trường đặt trọn niềm tin vào hai sự bứt phá lớn từ lực lượng này. Thứ nhất, là bứt phá về tầm nhìn và tính chủ động. Thứ hai là sự bứt phá về rút ngắn khoảng cách quản lý. Khi một cựu hiệu phó về làm tổ trưởng, họ chính là cánh tay nối dài đắc lực nhất, biết cách chuyển hóa các chỉ đạo vĩ mô thành công việc đời thường, dễ hiểu; đồng thời có thừa sự điềm tĩnh để làm dịu đi những bỡ ngỡ, lo âu của giáo viên sau sáp nhập, giữ vững sự đoàn kết để tổ chuyên môn cất cánh.

​Đổi mới quản trị từ chiều sâu chuyên môn

​Khi cấu trúc vận hành dần đi vào ổn định dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cốt cán, yêu cầu đặt ra không chỉ bảo đảm ngày công hay giải quyết số lượng, vấn đề cốt lõi lúc này là chuyển dịch sang phương thức điều hành trực tiếp, đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và tinh thần đồng hành để tháo gỡ vướng mắc thực tế cho giáo viên.

​Chia sẻ về hành trình trực tiếp đứng lớp và điều hành chuyên môn với cường độ cao, từ một phó hiệu trưởng chỉ dạy bốn tiết mỗi tuần nay đứng lớp 100% thời gian với chế độ hai buổi mỗi ngày, cô Trịnh Thị Thu, tổ trưởng tổ chuyên môn khối 24 - 36 tháng tuổi, Trường Mầm non Đông Thành - phân hiệu Cầu Lộc, bộc bạch: "Dù cường độ công việc tăng lên khi phải trực tiếp lên lớp cả hai buổi và gánh vác việc chung, tôi vẫn luôn nỗ lực cùng đồng nghiệp xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Một buổi lên lớp của cô giáo Trịnh Thị Thu, tổ trưởng tổ chuyên môn khối 24 - 36 tháng tuổi Trường Mầm non Đông Thành - phân hiệu Cầu Lộc. Ảnh: Vi An

​Sự dấn thân ấy được cụ thể hóa bằng những phương pháp quản trị hiện đại ngay tại các tổ chuyên môn. Trao đổi về phương pháp kết nối và hỗ trợ đồng nghiệp hằng ngày, thầy Lê Hồng Tâm, tổ trưởng chuyên môn tổ 1, Trường Tiểu học Kiên Thọ 2, cho biết: “Thay vì áp đặt mệnh lệnh, chúng tôi tập trung lắng nghe và trao đổi để tháo gỡ vướng mắc cùng giáo viên. Thông qua sinh hoạt tổ và dự giờ thực tế, mục tiêu là hỗ trợ giáo viên hoàn thiện kỹ năng, tạo môi trường làm việc cởi mở để anh chị em tự tin đổi mới phương pháp giảng dạy”.

​Chính sự dịch chuyển nhịp nhàng từ tư duy hành chính sang hành động đồng hành thực chất đã tạo sức bật mới. Khi đội ngũ cốt cán nắm chắc nghiệp vụ và biết cách khơi gợi sự sáng tạo từ giáo viên, chất lượng giáo dục tại cơ sở không chỉ được củng cố vững chắc mà còn tạo tiền đề quan trọng để các nhà trường bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu.

​Sắp xếp mạng lưới trường lớp là chủ trương chiến lược mang tầm nhìn dài hạn nhằm tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo không gian phát triển mới cho hệ thống giáo dục. Thực tiễn tại các cơ sở cho thấy, việc bố trí cán bộ quản lý chuyển sang đảm nhiệm vai trò tổ trưởng chuyên môn không đơn thuần là một giải pháp tình thế để giải quyết bài toán nhân lực trước mắt. Sâu xa hơn, đó là bước đột phá trong tư duy quản trị, khẳng định sự dấn thân và trách nhiệm của những người đi đầu.

Khi những cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, nay trở thành “hạt nhân” trực tiếp bám sát từng tiết dạy, từng nhóm lớp, họ đã “thổi” một “luồng sinh khí” mới vào môi trường học đường. Chính sự chuyển dịch thực chất này sẽ là “bệ phóng” vững chắc để ngành giáo dục nâng cao chất lượng toàn diện, viết tiếp những dấu ấn đậm nét trong chặng đường đổi mới...