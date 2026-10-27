Khi cán bộ phân tích thấu tình đạt lý...

Nắm bắt kịp thời nguyện vọng của người dân

Ngày 21/10/2026, UBND xã Cửa Việt đã tổ chức buổi đối thoại với đại diện 5 hộ dân tại thôn Long Hà An (gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thê, Nguyễn Danh, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Sáng) nhằm tháo gỡ các kiến nghị liên quan đến công tác GPMB dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây (giai đoạn 1). Đây là những trường hợp liên quan đến thân nhân gia đình chính sách, trong đó có bà Thê là vợ liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã lắng nghe, nắm bắt tâm tư và giải thích rõ các quy định pháp luật về bồi thường, GPMB. Đồng thời, chính quyền địa phương cam kết sẽ vận dụng tối đa các chính sách ưu đãi đối với người có công theo đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chủ tịch UBND xã Cửa Việt (bên phải) đối thoại với đại diện 5 hộ dân tại thôn Long Hà An vào ngày 21/10/2026 - Ảnh: M.L

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết: Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông cùng với việc triển khai nhiều dự án lớn, như: Cảng hàng không Quảng Trị, đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh (BIIG2)... khiến lượng đơn thư, kiến nghị tăng.

“Nhiều vụ việc kéo dài, tính chất phức tạp, đòi hỏi cán bộ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, phối hợp với nhiều cơ quan. Do vậy, song song với công tác tiếp dân định kỳ, xã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh”, ông Thông chia sẻ.

Từ tháng 12/2025 đến đầu tháng 9/2026, toàn xã đã tổ chức tiếp 36 lượt công dân định kỳ; tiếp nhận 171 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 166 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Bà Trần Quang Bảo Yến, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Cửa Việt cho hay: Bộ phận tiếp công dân luôn tuân thủ quy chế từ khâu tiếp nhận, phân loại đến đề xuất hướng xử lý và tham mưu chuyển đơn đến đúng cơ quan thẩm quyền. Đối với các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người dân, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác minh, bảo đảm giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Hạn chế khiếu nại vượt cấp

Theo thống kê, các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp xã chủ yếu xoay quanh lĩnh vực đất đai. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn được thực hiện đúng quy trình; đơn không thuộc thẩm quyền đều được cán bộ hướng dẫn tận tình hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan giải quyết. Địa phương chưa để xảy ra tình trạng đơn tồn đọng hay khiếu nại vượt cấp phức tạp.

Chị Trần Thị Phương Hiền, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân UBND xã Cửa Việt, bộc bạch: “Mỗi buổi làm việc giống như một phiên hòa giải nhỏ. Bà con tìm đến chủ yếu để giải tỏa bức xúc. Khi được cán bộ phân tích thấu tình đạt lý, giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật, có những người đã tự nguyện rút đơn”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân và giải quyết KNTC tại xã Cửa Việt vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc còn nhiều bất cập; đến nay, địa phương chưa có phòng tiếp công dân riêng theo quy định. Áp lực từ địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp của các tranh chấp đất đai qua nhiều thời kỳ, trong khi nhân lực mỏng, đội ngũ công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết một số vụ việc.

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, UBND xã Cửa Việt sẽ tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KNTC thuộc thẩm quyền, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thông nhấn mạnh: "Xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và KNTC bằng nhiều hình thức đa dạng, đồng thời tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ngay từ thôn, xóm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở".

Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, xã Cửa Việt cũng đề nghị Thanh tra tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong giai đoạn mới.