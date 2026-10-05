Khi cán bộ kể chuyện quê hương, quảng bá nông sản trên mạng xã hội

Lễ hội hồng Vành khuyên năm 2026 vừa được tổ chức tại xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) với nhiều hoạt động như livestream quảng bá sản phẩm.

Thông qua những phiên livestream, video ngắn, chính quyền cơ sở đang tạo thêm một kênh kết nối, giúp người dân đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với thị trường...

Phó Chủ tịch lên sóng bán hồng, Bí thư kể chuyện đồi chè Long Cốc

Để quảng bá thương hiệu hồng Vành khuyên, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản và giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương, bà Hứa Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) đã trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, viết kịch bản, quay video và livestream trên mạng xã hội.

Hồng Vành khuyên là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn bó lâu đời với đời sống và sinh kế của người dân trên địa bàn. Toàn xã hiện có hơn 820ha hồng, trong đó diện tích đang cho thu hoạch hơn 610ha; sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 4.000 tấn.

Năm 2026, xã triển khai mô hình vườn hồng “Sắc hồng biên cương” tại thôn Thống Nhất với 10 hộ, trên diện tích 5ha, hướng tới xây dựng vùng sản xuất xanh, đồng bộ, nâng cao giá trị quả hồng và tạo điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách.

Theo bà Hứa Quỳnh Nga, xã Hoàng Văn Thụ xác định nâng cao giá trị cây hồng theo hai hướng: xây dựng vườn hồng kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm và phát triển vườn hồng số. “Điều địa phương hướng tới không chỉ là bán quả hồng mà còn cung cấp cho thị trường những giá trị gắn với cây hồng, cảnh quan, văn hóa và con người địa phương” - bà Nga cho biết.

Nếu ở Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo xã trực tiếp lên mạng để quảng bá nông sản thì tại xã Long Cốc (tỉnh Phú Thọ), người đứng đầu cấp ủy lại cùng cán bộ cơ sở học cách kể những câu chuyện về quê hương bằng hình thức mới.

Thực hiện Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh du lịch “Amazing Long Cốc” ngày 30/7, ông Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc cùng cán bộ xã đã lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, quay và hoàn thiện các video giới thiệu về quê hương.

Nội dung không theo cách giới thiệu khô cứng về thành tích hay tiềm năng địa phương, mà được chuyển tải bằng những câu chuyện gần gũi: cảnh đẹp của đồi chè Long Cốc, sản vật địa phương, văn hóa đồng bào dân tộc và những con người bình dị đang ngày ngày lao động trên mảnh đất quê hương.

Chỉ trong gần 2 tháng, nhóm đã thực hiện hơn 50 video trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads..., đạt gần 1 triệu lượt xem.

Điều đáng nói, những nỗ lực đưa đồi chè Long Cốc lên không gian số bước đầu tạo hiệu ứng đối với hoạt động du lịch, số lượng khách tìm đến tăng đáng kể. Chỉ riêng trong đợt lễ Quốc khánh vừa qua, hơn 7.000 lượt khách đến tham quan đồi chè Long Cốc.

Từ bán nông sản đến kể chuyện bản làng

Câu chuyện của cán bộ cơ sở trên không gian số không chỉ dừng lại ở việc bán một sản phẩm hay quảng bá một điểm du lịch.

Tại xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã cũng trực tiếp xuất hiện trong những video giới thiệu về văn hóa, cảnh quan và đời sống của đồng bào vùng cao. “Nam Chủ tịch xã Đồng Văn” là tên kênh TikTok được ông Nam lập gần 1 tháng. Trong các video dài khoảng 1 - 2 phút, phía sau người đứng đầu chính quyền xã không phải là phòng làm việc hay hội trường, mà là những nếp nhà trình tường, hàng rào đá và không gian sinh hoạt của đồng bào Mông.

Ngày nghỉ, Chủ tịch xã cùng cán bộ văn hóa vào các bản vùng sâu ghi hình cuộc sống người dân, những bữa ăn truyền thống, về loài hoa tam giác mạch, về các địa điểm du lịch và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Sự xuất hiện của cán bộ, lãnh đạo địa phương trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, cảnh quan và văn hóa không đơn thuần là câu chuyện về cách sử dụng một nền tảng công nghệ. Đằng sau đó là sự thay đổi trong tư duy truyền thông ở cơ sở.

Một quả hồng, một đồi chè, một sản phẩm đặc trưng hay một điểm du lịch nếu chỉ được giới thiệu bằng những thông tin hành chính thì khó tạo được sự gần gũi với công chúng. Khi chính những người đang quản lý địa phương trực tiếp kể câu chuyện, giới thiệu sản phẩm và tương tác với người dân, thông tin trở nên sinh động hơn, uy tín hơn, đồng thời mở ra khả năng kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Đặc biệt, việc lãnh đạo cơ sở trực tiếp tham gia làm nội dung cũng đặt ra một yêu cầu mới: thông tin đưa lên mạng phải chân thực, chính xác, có trách nhiệm và phù hợp với hình ảnh địa phương. Bởi mỗi video, mỗi phiên livestream không chỉ là hoạt động cá nhân mà còn ít nhiều phản ánh hình ảnh của chính quyền và cộng đồng nơi đó.

Chuyển đổi số ở cơ sở, suy cho cùng, không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường trực tuyến hay xây dựng các nền tảng công nghệ. Đó còn là thay đổi cách chính quyền giao tiếp với người dân, cách địa phương giới thiệu lợi thế của mình và cách những giá trị từ cơ sở được đưa ra thị trường.