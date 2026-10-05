Khi cán bộ cơ sở chủ động triển khai công việc

Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ tại xã Đồng Dương luôn gắn với trách nhiệm, rõ người, rõ việc. TRONG ẢNH: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Dương tiếp nhận chức năng tham mưu công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng xã. Ảnh: Đảng ủy xã Đồng Dương

Nhận việc từ thực tiễn

Sau khi xã mới đi vào hoạt động, Đảng ủy xã Quế Sơn Trung rà soát điều kiện tự nhiên, dân cư, hạ tầng, sản xuất, đời sống người dân cùng những vấn đề tồn đọng. Từng nhóm công việc được phân định, việc nào cấp trên giao, việc nào địa phương chủ động thực hiện trong phạm vi thẩm quyền, việc nào cần phối hợp hoặc kiến nghị tháo gỡ. Một số vấn đề nổi cộm được đưa vào kế hoạch xử lý, có tiến độ và người phụ trách.

Với đặc điểm trung du, Quế Sơn Trung nhìn lại lợi thế về du lịch sinh thái, công nghiệp, thương mại, dịch vụ để định hướng phát triển. Việc phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng con người Quế Sơn Trung cũng được đưa vào nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn Trung cho rằng, nghị quyết, chủ trương khi về đến cơ sở phải được chuyển thành việc cụ thể, có người phụ trách, có tiến độ và sản phẩm rõ ràng. Cán bộ phải thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình và phát hiện vấn đề từ địa bàn.

“Cấp cơ sở là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi nhìn thấy vấn đề sớm nhất. Nếu cán bộ cơ sở cứ chờ cấp trên nói hết, chỉ đạo hết rồi mới làm thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Khi cán bộ đã được trao quyền, được bảo vệ khi làm đúng và được kiểm soát bằng nguyên tắc, thì sự chủ động sẽ trở thành phương thức lãnh đạo, điều hành thường xuyên ở cơ sở”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, tại Đồng Dương, khối lượng nhiệm vụ tăng lên sau hơn một năm vận hành mô hình mới khiến cách phân công công việc phải thay đổi. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và địa bàn. Hằng tháng, hằng quý, phần việc được rà soát, nội dung phức tạp được báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bà Phan Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Dương cho biết, Đảng ủy xã chủ động ban hành chỉ thị tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản khi tình trạng lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý và sử dụng đất sai mục đích từng xảy ra khá nhiều.

Địa phương cũng vận động người dân mai táng tại các nghĩa trang nhân dân theo quy định. Ban đầu việc này gặp khó do tập quán lâu đời, nhưng qua tuyên truyền, vận động, tình trạng mai táng tự phát trên đất rừng, đất sản xuất dần được chấn chỉnh. Với một trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây nhà, chính quyền thực hiện các biện pháp hành chính, tuyên truyền, vận động và người dân tự tháo dỡ công trình.

“Địa phương thực hiện nguyên tắc 6 rõ gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, Thường trực Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm địa bàn cũng như tình hình thực tế của các thôn và có sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời đối với những nhiệm vụ phức tạp nên cán bộ yên tâm, tin tưởng và mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới để đạt được mục đích đề ra”, bà Nhi chia sẻ.

Rõ việc, rõ trách nhiệm

Với nhiều địa phương, việc nắm tình hình được duy trì sát với thực tế ở cấp thôn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lãnh Ngọc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, đối thoại và nghe ý kiến người dân. Hằng tháng, Đảng ủy trực báo với bí thư chi bộ các thôn để nghe phản ánh vấn đề phát sinh. Việc thuộc thẩm quyền được giao xử lý sớm, nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo, đề xuất.

Lãnh đạo xã Lãnh Ngọc kiểm tra các công trình chậm tiến độ trên địa bàn xã. Ảnh: UBND xã Lãnh Ngọc

Qua đối thoại, nhiều vấn đề về đất đai, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt được phản ánh. Với các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục hoặc năng lực thi công, Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra hiện trường rồi giao UBND xã và cơ quan chuyên môn xử lý. Cấp ủy viên phụ trách địa bàn tiếp tục theo dõi, đôn đốc.

Ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc cho biết, xã lập bảng theo dõi tiến độ các nhiệm vụ, kết luận và ý kiến chỉ đạo. Mỗi nội dung xác định cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt. Hằng tuần, tiến độ được cập nhật, việc chậm hoặc còn vướng được rà soát nguyên nhân để tiếp tục xử lý.

“Sau sắp xếp, sáp nhập, khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, yêu cầu và áp lực về tiến độ cao. Nhiều nhiệm vụ, quy trình và quy định có sự thay đổi nên việc nghiên cứu, tiếp cận của một bộ phận cán bộ có thời điểm chưa kịp thời, dẫn đến còn lúng túng, tâm lý e ngại, sợ sai hoặc chờ hướng dẫn. Vì vậy, Đảng ủy tập trung hoàn thiện quy chế, phân công con người gắn với nhiệm vụ cụ thể, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu”, ông Thanh nói.

Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, cán bộ phải biết việc gì mình được quyết, việc gì phải xin ý kiến và khi quyết định thì ai chịu trách nhiệm. Khi đã đúng quy định, đúng thẩm quyền và vì công việc chung thì phải tạo điều kiện để cán bộ chủ động, không để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm làm chậm công việc.

Tại Chiên Đàn, Đảng ủy xã phân công, phân nhiệm ngay từ những tháng đầu vận hành mô hình mới. Nghị quyết cho những tháng còn lại của năm được xây dựng cùng quy chế làm việc, đồng thời rà soát vấn đề tồn đọng, kiến nghị của người dân và các công trình, dự án dang dở. Cán bộ được yêu cầu tự nghiên cứu văn bản, xác định phần việc, đề xuất cách làm và chịu trách nhiệm về kết quả.

Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, cán bộ phải biết việc gì mình được quyết, việc gì phải xin ý kiến và khi quyết định thì ai chịu trách nhiệm. Khi đã đúng quy định, đúng thẩm quyền và vì công việc chung thì phải tạo điều kiện để cán bộ chủ động, không để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm làm chậm công việc. Mặt khác phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Mọi quyết định đều phải đặt trong khuôn khổ nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc.