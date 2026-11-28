Cụm công nghiệp - Động lực phát triển miền Tây xứ Thanh (Bài 2):

Công nhân đang được đào tạo nghề tại Công ty TNHH Rose Orchard Việt Nam.

Hơn một tháng nay, chị Đinh Thị Luyện, ở thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, đã được đi làm việc gần nhà, có thời gian cho gia đình, chăm sóc con. Với chị, có được công việc ổn định gần gia đình là niềm vui lớn, bởi không còn phải xa quê mưu sinh như trước.

Cũng như nhiều thanh niên trong thôn, trước đây chị Luyện từng rời quê đến Bắc Ninh làm công nhân. Công việc xa nhà khiến mỗi năm chị chỉ có dịp về quê một lần vào dịp tết. Khi biết doanh nghiệp tại quê nhà tuyển dụng lao động, chị lập tức nộp hồ sơ và được Công ty TNHH Rose Orchard Việt Nam tuyển dụng vào vị trí công nhân may. Hiện đang trong thời gian đào tạo nghề, chị vẫn được doanh nghiệp hỗ trợ tiền lương.

Công ty TNHH Rose Orchard Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, là nhà máy đầu tiên “sáng đèn” tại CCN Thượng Ninh, xã Thượng Ninh. Với diện tích 10.000m2, gồm 2 xưởng chính và 1 xưởng phụ, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 600 - 700 lao động. Hiện nay, doanh nghiệp đang tổ chức đào tạo nghề cho 150 công nhân, trong đó phần lớn là lao động địa phương. Đây cũng là cơ hội để những người từng phải rời quê đi làm ăn xa như chị Luyện tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

CCN Thượng Ninh có quy mô 20ha, được khởi công xây dựng từ năm 2021. Đến nay, đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, thỏa thuận cấp điện, khai thác nước ngầm; hoàn thành đấu nối giao thông với đường Hồ Chí Minh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai đầu tư, tổ chức sản xuất. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên, đại diện nhà đầu tư, cho biết: “Cơ sở hạ tầng phục vụ CCN đã hoàn thành khoảng 90%, tổng vốn đầu tư đến nay hơn 100 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư tích cực xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, khai thác tiềm năng của CCN”.

Cùng với nỗ lực của nhà đầu tư, chính quyền xã Thượng Ninh cũng đang đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, hạ tầng thương mại - dịch vụ. Địa phương xác định việc tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi là yếu tố quan trọng để đưa các dự án vào hoạt động, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Đình Huấn, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thượng Ninh khẳng định, địa phương cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động. Chính quyền xã cũng chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. “Chính quyền xã thực hiện cơ chế “làn xanh”, lựa chọn thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch. Các bộ phận liên quan, trực tiếp là trung tâm phục vụ hành chính công, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân”, ông Huấn cho biết.

Hiện nay, xã Thượng Ninh có khoảng 3.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có không ít người đi làm ăn xa. Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới vẫn còn cao, vì vậy, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, đưa nhà máy vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Qua đó, từng bước khai thác nguồn lao động tại chỗ, cải thiện đời sống người dân và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nếu CCN Thượng Ninh cho thấy những cơ hội việc làm mới đang được mở ra, thì tại CCN Thạch Quảng 1, xã Thạch Quảng hoạt động sản xuất đã tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương.

Với quy mô quy hoạch 33ha, CCN Thạch Quảng 1 hiện có 3 công ty, nhà máy và cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Trong đó, Công ty TNHH BOB Hà Nội Chi nhánh 1, là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu. Đi vào hoạt động từ năm 2021, nhà máy hiện có khoảng 100 công nhân, sản phẩm được gia công để xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với từng công đoạn sản xuất. Người lao động phải được đào tạo, nắm vững quy trình, thành thạo tay nghề và có ý thức trách nhiệm trong công việc. Tại bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC), chị Hoàng Thị Thành, ở thôn Tượng Sơn, xã Thạch Quảng, đã có 2 năm gắn bó với công ty. Công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ để bảo đảm từng sản phẩm đáp ứng yêu cầu trước khi xuất xưởng. Chị Thành cho biết: “Với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi, tôi rất yên tâm gắn bó với công việc”. Bên cạnh tiền lương, vào dịp tết, người lao động như chị Thành còn được thưởng tháng lương thứ 13, tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, tặng quà vào các dịp lễ, tết. Những chế độ này góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống và thêm gắn bó với doanh nghiệp.

Sự hình thành và đi vào hoạt động của các CCN là động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đời sống xã hội ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, để các CCN phát huy hiệu quả, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư, hoạt động ổn định và lâu dài, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cần có sự đồng hành, hỗ trợ thực chất từ chính quyền địa phương, cùng với chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với lợi thế từng vùng. Qua đó, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy kinh tế miền núi phát triển bền vững.