Khi bóng đá là ngày hội của người dân

Đông đảo khán giả đến sân vận động Tự Do cổ vũ cho các trận đấu.

Mỗi buổi chiều có trận đấu tại Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế, sân vận động Tự Do lại trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ rất sớm, người dân đã có mặt để tìm chỗ ngồi, mang theo cờ, trống và cả sự háo hức dành cho đội bóng của địa phương mình. Tiếng hò reo sau mỗi pha bóng đẹp, những tràng pháo tay khi cầu thủ thi đấu lăn xả hay những phút hồi hộp ở cuối trận đã tạo nên bầu không khí sôi động, đậm chất bóng đá phong trào.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 15 đội bóng đại diện cho 15 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế. Sau mỗi vòng đấu, điều đọng lại không chỉ là những bàn thắng đẹp hay các cuộc cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ mà còn là hình ảnh khán đài luôn đông kín người xem. Theo Ban Tổ chức, mỗi trận đấu thu hút trung bình từ 1.500 đến 2.000 khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ.

Khán giả đến sân thuộc nhiều lứa tuổi, từ các em nhỏ đến những cụ già tóc đã bạc. Có người vừa dùng xong bữa cơm trưa đã vội mang theo cờ, trống để sớm có mặt trên khán đài, tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Có người vừa kết thúc ca làm việc cũng tranh thủ đến sân với mong muốn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của trận đấu. Nhiều cụ già chăm chú theo dõi từng pha bóng đến hết trận, trong khi các em nhỏ háo hức theo chân cha mẹ, hồn nhiên cổ vũ đội bóng của địa phương.

Ngay cả khi đội nhà gặp khó khăn hay bị dẫn trước, khán giả vẫn không ngừng động viên các cầu thủ chiến đấu bằng tất cả tinh thần và quyết tâm cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Chính sự đồng hành ấy đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Có mặt để cổ vũ cho đội bóng phường Hóa Châu, chị Lương Thị Tuyết Nhung cho biết chị đã theo dõi nhiều trận đấu của giải năm nay. Chị chia sẻ: "Tôi thấy trận nào cũng có rất đông người đến xem. Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu. Mong rằng thành phố sẽ tiếp tục duy trì giải đấu để người dân có thêm một sân chơi bổ ích và phong trào bóng đá ngày càng phát triển".

Không riêng chị Nhung, nhiều khán giả cũng dành thời gian đến sân từ đầu giải đến trận đấu cuối cùng. Với họ, bóng đá không đơn thuần là chuyện thắng hay thua. Đó còn là dịp gặp gỡ bạn bè, hàng xóm sau giờ làm việc, là cơ hội để cùng chia sẻ niềm vui với đội bóng quê hương. Có những khán giả theo chân đội bóng của địa phương mình qua nhiều trận đấu, có người đưa cả gia đình đến sân để các con được hòa mình vào không khí thể thao sôi động.

Sức hút của Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế thêm một lần khẳng định bóng đá vẫn là môn thể thao được người dân quan tâm đặc biệt. Sức hấp dẫn của giải đấu không đến từ tên tuổi của các cầu thủ mà đến từ tinh thần cống hiến, sự gắn kết với địa phương và tình yêu bóng đá của người hâm mộ.

Ở góc độ phát triển thể thao, giải đấu không chỉ góp phần nâng cao phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong quần chúng mà còn tạo môi trường thi đấu, giao lưu, học hỏi giữa các địa phương trên địa bàn thành phố. Thông qua giải đấu, nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực, qua đó tạo nguồn lực bổ sung cho bóng đá thành phố trong tương lai.

Thực tế cho thấy, những giai đoạn trước đây, có nhiều cầu thủ của bóng đá Huế đã trưởng thành từ các giải đấu phong trào trước khi được tuyển chọn vào các tuyến trẻ và các đội bóng của địa phương. Vì vậy, phát triển bóng đá không chỉ là đầu tư cho các đội tuyển mà còn phải bắt đầu từ việc chăm lo cho phong trào ở cơ sở.

Có lẽ, giá trị lớn nhất mà Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế mang lại không nằm ở kết quả của từng trận đấu, mà ở việc kéo người dân đến gần nhau hơn thông qua thể thao. Khi khán đài vẫn đông kín người xem, khi những tiếng cổ vũ vẫn vang lên sau mỗi pha bóng đẹp và khi các địa phương vẫn duy trì được phong trào bóng đá sôi nổi, đó chính là nền tảng để bóng đá Huế tiếp tục phát triển. Bởi hơn hết, bóng đá luôn là môn thể thao của đông đảo quần chúng, là nơi người dân cùng chia sẻ niềm vui, niềm tự hào và tình yêu dành cho trái bóng tròn.