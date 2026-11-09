Khi bộ đội tham gia giữ rừng

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Lạc Dương tuần tra, bảo vệ rừng

Phát huy vai trò lực lượng quân sự

Lạc Dương là địa phương có diện tích đất có rừng và đất lâm nghiệp lớn, với trên 71.000 ha. Địa bàn rộng, nhiều khu vực rừng nằm ở vùng sâu, vùng xa, giáp ranh khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) đặt ra yêu cầu cao về lực lượng, phương tiện và khả năng nắm tình hình tại cơ sở.

Thiếu tá Ya Lin - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Lạc Dương cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban CHQS xã đã ký kết quy chế phối hợp với Công an xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định trên địa bàn. Trong đó, QLBVR là một nội dung trọng tâm.

Đối với lực lượng dân quân xã Lạc Dương tham gia tuần tra, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn mang ý nghĩa trách nhiệm đối với chính nơi mình sinh sống

Điểm đáng chú ý là công tác tuần tra, bảo vệ rừng được Ban CHQS xã đưa vào nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động của lực lượng dân quân. Trung úy Cil Phi Criêu Ja Tan - Ban CHQS xã Lạc Dương cho biết, hằng tuần, đơn vị đều xây dựng lịch, phân công, sắp xếp các tổ dân quân thường trực tham gia tuần tra tại các khu rừng trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng tập trung vào những khu vực giáp ranh, những nơi có dấu hiệu lấn chiếm đất lâm nghiệp hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ngoài những đợt tuần tra phối hợp với các đơn vị chức năng, Ban CHQS xã Lạc Dương còn tổ chức các tổ tuần tra độc lập. Cách làm này vừa góp phần tăng cường lực lượng trực tiếp tham gia giữ rừng, vừa tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ dân quân rèn luyện khả năng cơ động, nắm địa hình và xử lý tình huống trong điều kiện thực tế.

Chiến sĩ Cil Hang Du Min, dân quân thường trực xã Lạc Dương chia sẻ, những người dân sinh ra và lớn lên trên địa bàn luôn có sự gắn bó với rừng. Vì vậy, tham gia tuần tra, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn mang ý nghĩa trách nhiệm đối với chính nơi mình sinh sống. “Chúng tôi được giáo dục, bồi dưỡng thêm kỹ năng tuyên truyền, vận động để cùng bà con thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, không tham gia khai thác, chặt phá rừng, đốt rẫy làm nương”, Cil Hang Du Min nói.

Từ những chuyến tuần tra thực tế, lực lượng dân quân không chỉ nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ mà còn tích lũy thêm hiểu biết về địa hình, đường đi, khu vực trọng điểm và những nguy cơ có thể phát sinh. Đây là yếu tố quan trọng đối với lực lượng quân sự cơ sở khi phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống trên địa bàn rừng núi.

Dân quân thường trực xã Hòa Bắc tham gia tuần tra, bảo vệ rừng

Từ phòng ngừa đến sẵn sàng ứng phó

Không chỉ tại Lạc Dương, ở những địa phương có diện tích rừng lớn, lực lượng quân sự cơ sở đang ngày càng được phát huy trong công tác phối hợp QLBVR.

Tại xã Hòa Bắc, địa phương có khoảng 7.400 ha rừng, trong đó có nhiều diện tích rừng giáp ranh, công tác QLBVR và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ông Vũ Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, Đảng ủy, UBND xã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn. Cùng với các lực lượng chức năng, Ban CHQS xã được huy động tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm tra thực địa, góp phần tạo thế chủ động trong QLBVR.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Bảo Lâm 5 hành quân, huấn luyện kết hợp tuần tra rừng

Ghi nhận tại Ban CHQS xã Hòa Bắc cho thấy, mỗi tháng ít nhất hai lần đơn vị tham gia phối hợp tuần tra QLBVR. Các đợt tuần tra được tổ chức nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khu vực giáp ranh, các điểm nóng và địa bàn có nguy cơ xảy ra phá rừng, săn bắt động vật rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Đặc biệt, lực lượng tập trung kiểm tra những khu vực giáp ranh có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép và khu vực lòng hồ Hàm Thuận - Đa Mi. Qua đó, các lực lượng có điều kiện nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, chủ động ngăn chặn và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.

Theo ông Vũ Hồng Long, việc duy trì thường xuyên hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm tra thực địa đã góp phần tăng cường hiệu quả quản lý diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia bảo vệ rừng.

Bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng gia tăng, Ban CHQS các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án về nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó. Thượng tá Biện Đức Long - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chủ động về nhân lực, vật lực, sẵn sàng tham gia ứng phó khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Cùng với đó, Ban CHQS phường tăng cường tuần tra, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, khu vực dọc đèo Bảo Lộc, khu vực xa nguồn nước để nắm chắc địa hình, tình hình thực tế, bảo đảm khả năng cơ động và ứng phó kịp thời khi có tình huống.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, sự tham gia của lực lượng quân sự địa phương trong QLBVR không chỉ nằm ở những đợt phối hợp tuần tra mà còn gắn với nhiệm vụ huấn luyện. Các nội dung hành quân trong rừng vừa đáp ứng yêu cầu huấn luyện, vừa giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng cơ động, thích ứng với điều kiện địa hình rừng núi. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống phát sinh. Với lực lượng dân quân trực tiếp bám địa bàn, am hiểu địa hình và được tổ chức huấn luyện bài bản, nhiệm vụ giữ rừng vì thế được gắn chặt hơn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Từ những chuyến tuần tra thực tế, lực lượng dân quân không chỉ nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ mà còn tích lũy thêm hiểu biết về địa hình, đường đi, khu vực trọng điểm và những nguy cơ có thể phát sinh.