Tại New York, ngày càng nhiều bảo tàng và trung tâm văn hóa đưa nhà hàng cao cấp vào hoạt động, biến những địa điểm vốn gắn với nghệ thuật thành điểm hẹn mới của giới đam mê ẩm thực. Xu hướng này không chỉ tạo thêm sức hấp dẫn cho các bảo tàng mà còn mở ra hướng đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh ngành văn hóa đối mặt với nhiều thách thức tài chính.

Giữa giờ ăn trưa, thực khách tại nhà hàng Oberon vừa thưởng thức salad tươi ngon, tôm nướng và mì pasta, vừa tận hưởng không gian đặc biệt bên trong bảo tàng nghệ thuật đương đại New Museum. Không còn là những quầy ăn tự phục vụ đơn giản thường thấy tại các cơ sở văn hóa, Oberon được đầu tư như một nhà hàng cao cấp thực thụ, góp phần tạo nên trải nghiệm mới cho khách đến bảo tàng.

Tọa lạc trong tòa nhà New Museum ở khu Manhattan, Oberon mang đến sự kết hợp giữa ẩm thực tinh tế và không gian nghệ thuật gắn với những tên tuổi như Salvador Dalí và Marcel Duchamp. Giám đốc bảo tàng Massimiliano Gioni thừa nhận nhà hàng phải cạnh tranh trong một thành phố vốn nổi tiếng với vô số địa chỉ ẩm thực danh tiếng. Tuy nhiên, mục tiêu của ông không chỉ là phục vụ khách tham quan bảo tàng mà còn thu hút thực khách từ bên ngoài.

Đại sảnh Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia (National Gallery of Art) ở Washington D.C., Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Với sức chứa khoảng 90 người, Oberon sở hữu phòng ăn hình bầu dục được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp cửa kính mờ và phong cách trang trí mang dấu ấn riêng. Ông Gioni ví không gian này như một con tàu vũ trụ. Đáng chú ý, thực khách không cần mua vé vào bảo tàng để dùng bữa. Vào buổi tối, nhà hàng còn có lối vào riêng mang phong cách speakeasy – mô hình quán bar kín đáo, gợi cảm giác bí mật – nằm trong một con ngõ phủ đầy tranh graffiti. Ông Gioni hy vọng một ngày nào đó, thực khách sẽ tìm đến Oberon đơn thuần vì yêu thích nhà hàng, thậm chí không biết rằng nơi đây nằm bên trong một bảo tàng. Điều đó cũng cho thấy tham vọng đưa ẩm thực trở thành một sức hút độc lập, thay vì chỉ là dịch vụ phụ trợ cho hoạt động tham quan nghệ thuật.

Được tạp chí du lịch và phong cách sống cao cấp Condé Nast Traveler đánh giá là một trong những nhà hàng mới đáng chú ý nhất Manhattan, Oberon là một ví dụ mới trong xu hướng kết hợp ẩm thực cao cấp với các không gian văn hóa nổi tiếng của New York. Trước đó, bảo tàng Frick Collection đã khai trương quán cà phê Westmoreland trong năm 2025; tháng 4/2026, nhà đấu giá Sotheby's đưa vào hoạt động nhà hàng Pháp Marcel. Trong khi đó, cơ sở MoMA PS1 tại quận Queens dự kiến khai trương quán cà phê mang phong cách kết hợp Pháp và châu Phi mang tên "Symone" vào đầu năm 2027.

Bà Elizabeth Merritt thuộc Liên minh Bảo tàng Mỹ nhận định việc hợp tác với các đầu bếp nổi tiếng có thể tạo ra sức hút riêng cho bảo tàng, đồng thời giúp những địa điểm văn hóa này tiếp cận các nhóm công chúng mới, kể cả những người vốn không có thói quen đến thưởng thức nghệ thuật.

Khu trưng bày lịch sử hàng không tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia thuộc Viện Smithsonian ở Washington D.C., Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Trên thực tế, mô hình nhà hàng cao cấp trong bảo tàng đã chứng minh sức hấp dẫn tại New York. The Modern, tọa lạc trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), được xem là một trong những hình mẫu thành công tiêu biểu. Kể từ khi khai trương năm 2005, nhà hàng này đã giành được 2 sao Michelin, góp phần thay đổi cách nhìn về dịch vụ ẩm thực tại các cơ sở văn hóa.

Ông Christopher Taylor, giảng viên chuyên ngành dịch vụ khách sạn tại Đại học Houston, cho rằng The Modern đã phá vỡ định kiến lâu nay rằng nhà hàng trong bảo tàng, cũng giống như nhà hàng trong khách sạn, khó có thể đạt đến đẳng cấp ẩm thực cao. Theo ông, thực khách ngày nay không còn hài lòng với lựa chọn đơn giản như một chiếc bánh sandwich và chai nước khoáng khi đến các địa điểm văn hóa. Chất lượng dịch vụ ăn uống cần tương xứng với hình ảnh và vị thế của chính thiết chế đó.

Xu hướng đầu tư vào ẩm thực cũng xuất hiện trong bối cảnh nhiều điểm đến văn hóa tại Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng của tình trạng sụt giảm lượng khách tham quan sau đại dịch COVID-19, cùng những đợt cắt giảm ngân sách liên bang dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo ông Taylor, việc phát triển nhà hàng cao cấp thường cho thấy bảo tàng có tiềm lực tài chính tương đối vững mạnh. Hoạt động kinh doanh ẩm thực đôi khi không đặt mục tiêu lợi nhuận trước mắt, mà được xem là khoản đầu tư để nâng cao hình ảnh, thu hút khách tham quan và các nhà tài trợ. Nhiều bảo tàng triển khai mô hình này cũng đã trải qua những đợt nâng cấp cơ sở vật chất quy mô lớn, đồng thời nhận được các khoản tài trợ và quyên góp đáng kể.

Đối với New Museum, Oberon là nhà hàng đầu tiên trong lịch sử 49 năm của bảo tàng, được đưa vào hoạt động cùng dự án mở rộng cơ sở trị giá 82 triệu USD. Dù còn quá sớm để đánh giá hiệu quả kinh doanh, ông Gioni kỳ vọng nhà hàng sẽ đóng góp tích cực vào nguồn thu của bảo tàng. Ông thừa nhận đây vẫn là một kỳ vọng lạc quan, song những tín hiệu ban đầu khá khả quan.

Ông Gioni cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động của quầy bar, nhấn mạnh mối liên hệ lâu đời giữa giới nghệ sĩ và những quán rượu, quán bar. Theo ông, sẽ khó có thể kể lại đầy đủ lịch sử nghệ thuật thế kỷ XX nếu bỏ qua câu chuyện về những quán bar – nơi các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và khơi nguồn cho nhiều sáng tạo.

Từ một nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, bảo tàng đang mở rộng vai trò thành không gian trải nghiệm đa dạng, nơi công chúng có thể gặp gỡ, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng đời sống văn hóa theo những cách mới. Sự kết hợp này không chỉ làm phong phú trải nghiệm của khách tham quan mà còn cho thấy các thiết chế văn hóa đang tìm kiếm những hướng đi linh hoạt hơn để duy trì sức hút và phát triển bền vững.