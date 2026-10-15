Khi bảo đảm bình yên là mệnh lệnh từ trái tim

Giữ vững an ninh từ gốc - Không để bị động, bất ngờ

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an phường Trường Vinh luôn xác định phương châm "nắm sớm, nắm chắc từ cơ sở", chủ động phòng ngừa và tuyệt đối không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp.

Công an phường Trường Vinh đã thường xuyên thăm gặp người có uy tín, kịp thời lắng nghe, tham mưu giải quyết các nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân. Điển hình như việc tham mưu giải quyết chu đáo đề xuất mở rộng khuôn viên nhà thờ Giáo họ Vĩnh Mỹ để xây dựng nhà giáo lý của Giáo xứ Cầu Rầm; vận động 100% hộ giáo dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh 2/9; thắt chặt mối quan hệ lương - giáo đoàn kết...

Công an phường Trường Vinh kiểm tra người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Cùng với đó, Công an phường Trường Vinh còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tà đạo, đạo lạ lợi dụng các hình thức sinh hoạt nghệ thuật, tiệc trà hay gặp mặt để truyền bá trái phép. Điển hình là ngày 11/7/2026, Công an phường Trường Vinh đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhóm do Trần Ngọc Hoan đứng đầu dự định tổ chức gặp mặt khoảng 100 người từ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tại chung cư Bảo Sơn.

Trước đó, các dấu hiệu hoạt động trái phép của các nhóm tà đạo tại khách sạn Summer Vinh hay các sự kiện tiệc trà Shen Yun cũng đã bị lực lượng Công an phường phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu.

Công an phường Trường Vinh tổ chức tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh tại các trường học trên địa bàn.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh mạng, đơn vị đã tổ chức làm việc, răn đe hàng chục trường hợp sử dụng mạng xã hội bình luận, chia sẻ nội dung xuyên tạc, tiêu cực; đồng thời xây dựng hàng trăm bài viết, phóng sự tuyên truyền phản bác sắc bén các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tấn công, trấn áp tội phạm bằng sự "thần tốc"

Sự tinh nhuệ và "thần tốc" của Công an phường Trường Vinh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm được chứng minh qua hàng loạt vụ án được khám phá chỉ trong vài giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo.

Điển hình, ngày 29/5/2026, chỉ sau chưa đầy 3 giờ truy vết, lực lượng Công an phường đã bắt giữ đối tượng Trịnh Duy Mạnh, thu hồi chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Tiếp đó, chỉ sau 5 giờ tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Sáng và Lữ Đức Nhật về hành vi cướp giật dây chuyền vàng. Ngày 12/5/2026, Công an phường Trương Vinh nhận tin báo của người dân về việc bị mất dây chuyền vàng trị giá 75 triệu đồng nên đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Sáng sau 6 giờ kể từ thời điểm gây án…

Công an phường Trường Vinh bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất pháo nổ trái phép.

Bên cạnh đó, các vụ án trộm cắp tài sản giá trị lớn như vụ bắt đối tượng Nguyễn Thọ Hùng trộm cắp vàng và tiền mặt trị giá hơn 250 triệu đồng; bắt Kiều Văn Duẩn trộm 29 chiếc điện thoại iPhone trị giá trên 300 triệu đồng… đã được khám phá nhanh chóng đã củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an.

Thời gian qua, trong đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc và ma tuý, Công an phường Trường Vinh đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội với số tiền giao dịch lên tới 400 triệu đồng/ngày; đột kích quán Karaoke NTP KTV bắt giữ 8 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ 87,66 gam ma túy các loại. Trên lĩnh vực kinh tế và môi trường, đơn vị đã phối hợp khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhà Thoáng do vi phạm nghiêm trọng về "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

CBCS Công an phường Trường Vinh hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm ADN để xác định thông tin liệt sĩ.

Trong chiến dịch cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an phường Trường Vinh đã vinh dự được Công an tỉnh chọn làm điểm thu nhận của 17 phường, xã trên toàn tỉnh. Từ ngày 25/6/2026 đến 1/7/2026, bằng sự chuẩn bị chu đáo, khoa học và tinh thần trách nhiệm nhân văn sâu sắc, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được sự ghi nhận, đánh giá rất cao từ lãnh đạo Công an tỉnh và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tại "Bộ phận một cửa", tinh thần "Ngày thứ 7 vì nhân dân" luôn được duy trì nghiêm túc. Ngay cả trong các dịp nghỉ lễ lớn như Tết Nguyên đán hay Quốc khánh 2/9, cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực 100% quân số để giải quyết thủ tục hành chính, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân và trẻ em.

Công tác an sinh xã hội luôn được Công an phường Trường Vinh chú trọng.

Mặc dù đội ngũ cán bộ còn trẻ, phải đối mặt với áp lực công việc khổng lồ từ một địa bàn trung tâm đô thị hóa nhanh, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Trường Vinh đã khẳng định được vai trò là "lá chắn thép" bảo vệ ANTT, là điểm tựa bình yên vững chắc cho nhân dân.