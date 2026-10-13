Khi B-SUV và Mini SUV dần 'nuốt chửng' thị phần sedan và xe cỡ A

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và công bố từ VinFast, toàn thị trường trong tháng 9/2026 ghi nhận sức bật mạnh mẽ với doanh số của khối VAMA đạt 35.094 xe (tăng 38% so với tháng trước), trong khi VinFast tiếp tục lập kỷ lục với 23.624 xe điện bàn giao, nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 177.697 xe. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng đó là một sự dịch chuyển ngầm nhưng vô cùng khốc liệt về thị hiếu tiêu dùng, nơi các phân khúc truyền thống từng được xem là "xương sống" của ngành nay đang mất dần chỗ đứng trước sự càn quét của các dòng B-SUV và Mini SUV.

Thị hiếu của người dùng Việt đang thay đổi lớn.

Nhìn lại giai đoạn một thập kỷ trước, sedan hạng B và hatchback cỡ A từng đóng vai trò là những mẫu xe nhập môn không thể thay thế đối với đa số gia đình Việt lần đầu mua ô tô. Nhờ lợi thế giá bán mềm, chi phí sử dụng thấp và tính thanh khoản cao, những cái tên như Hyundai Accent hay Hyundai Grand i10 liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường.

Thế nhưng, bức tranh thực tế trong tháng 9/2026 đã vẽ nên một thực tế hoàn toàn trái ngược. Báo cáo từ TC Group ghi nhận Hyundai Accent chỉ đạt mức doanh số èo uột với 204 xe bán ra trong tháng, đưa tổng lũy kế 9 tháng lên 2.645 xe, trong khi mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Grand i10 chỉ khiêm tốn ở mức 165 xe trong tháng và 1.637 xe lũy kế. Sự suy giảm này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng hiện đại, những người giờ đây đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc ô tô ngoài yếu tố di chuyển cơ bản.

Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của xe gầm thấp truyền thống, phân khúc B-SUV và các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ đang chứng kiến sự tăng trưởng phi mã, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của thị trường. Minh chứng rõ nét nhất được thể hiện qua bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026, nơi Toyota Yaris Cross bứt phá ngoạn mục vươn lên vị trí dẫn đầu với 1.799 xe giao đến tay khách hàng, ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp đôi so với tháng trước. Sự áp đảo tiếp tục được củng cố bởi các tên tuổi sừng sỏ khác như Mitsubishi Xforce với 1.323 xe, Mazda CX-5 đạt 1.449 xe. Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của người tiêu dùng sang các dòng xe gầm cao không chỉ xuất phát từ yếu tố thẩm mỹ cá tính, mà còn gắn liền với những bài toán thực tế về điều kiện hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam.

Đặc điểm hạ tầng đô thị tại các trung tâm lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng nghiêm trọng sau những trận mưa lớn hay hiện tượng triều cường. Trong bối cảnh đó, khoảng sáng gầm xe cao trở thành thông số kỹ thuật sống còn, giúp người lái tự tin vượt qua các cung đường ngập nước mà không lo ngại rủi ro thủy kích hay hư hỏng hệ thống điện động lực.

Các dòng B-SUV và C-SUV với thiết kế gầm cao thoáng đạt, kết hợp cùng hệ thống treo tối ưu và khả năng cách âm tốt hơn đã hoàn toàn giải quyết được nỗi lo thường trực này của khách hàng đô thị. Bên cạnh đó, tính thực dụng của không gian nội thất là một điểm cộng lớn. Khác với sự gò bó của cốp xe sedan truyền thống, cấu hình khoang hành lý linh hoạt, khả năng gập phẳng hàng ghế sau trên các dòng xe gầm cao mang đến sự tiện nghi tối đa cho các chuyến dã ngoại, du lịch gia đình cuối tuần.

Cú sốc lớn nhất đối với các phân khúc truyền thống còn đến từ sự càn quét của làn sóng xe điện đô thị và Mini SUV, do VinFast tiên phong dẫn dắt. Thống kê thị trường tháng 9/2026 cho thấy mẫu xe điện mini VinFast VF 3 tiếp tục giữ vững ngôi vương toàn thị trường với 6.474 xe bàn giao, nâng tổng lượng xe lũy kế lên 42.272 chiếc kể từ đầu năm. Đồng thời, các dòng xe gầm cao thuần điện như VF 5/Herio Green ghi nhận 2.472 xe và VF 6 đạt 3.083 xe, trong khi dòng MPV đa dụng Limo Green đạt 5.027 xe. Sự xuất hiện của dải sản phẩm xe điện với mức giá tiếp cận vô cùng hấp dẫn, chi phí vận hành siêu tiết kiệm nhờ chính sách hỗ trợ sạc pin miễn phí cùng thiết kế nhỏ gọn tối ưu cho giao thông nội đô đã trực tiếp “bòn rút” toàn bộ tệp khách hàng tiềm năng vốn từng thuộc về xe cỡ A và sedan hạng B.

Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải, nơi trước đây các dòng xe sedan chạy xăng chiếm thế độc tôn, nay cũng đang chứng kiến quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe điện đa dụng nhờ biên lợi nhuận vận hành vượt trội.

Dự suy thoái của sedan hạng B và xe cỡ A không đơn thuần là sự dịch chuyển thị hiếu ngắn hạn, mà là dấu hiệu cho thấy chu kỳ sống của các dòng xe gầm thấp truyền thống tại các nước đang phát triển như Việt Nam đã đi đến giai đoạn bão hòa cấu trúc.

Khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên, yêu cầu về sự an toàn, không gian sử dụng linh hoạt và trải nghiệm công nghệ trở thành ưu tiên hàng đầu, những chiếc sedan giá rẻ hay xe đô thị cỡ nhỏ quá chật chội không còn đáp ứng đủ kỳ vọng của người tiêu dùng.

Các hãng xe và hệ thống đại lý buộc phải tái cấu trúc chiến lược phân phối, chuyển dịch nguồn lực đầu tư mạnh mẽ sang các dây chuyền lắp ráp và nhập khẩu B-SUV hoặc xe điện hóa để tránh rơi vào vòng xoáy tụt giảm thị phần.

Sự chuyển dịch cơ cấu này cũng đặt ra bài toán cạnh tranh gay gắt cho các nhà sản xuất ô tô trong nước trong giai đoạn cuối năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030. Khi các dòng B-SUV và Mini SUV liên tục nuốt chửng thị phần của xe gầm thấp, áp lực giảm giá, tăng cường trang bị an toàn chủ động ADAS và nâng cấp hàm lượng công nghệ kết nối thông minh trên các mẫu xe gầm cao sẽ càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Các hãng xe không thể tiếp tục duy trì tư duy kinh doanh lối mòn dựa trên các dòng xe giá rẻ cấu hình cơ bản, mà phải liên tục làm mới sản phẩm, bắt nhịp xu hướng năng lượng xanh và tối ưu hóa chi phí sở hữu để giữ chân khách hàng.

Kỷ nguyên hoàng kim của sedan hạng B và xe cỡ A đang dần khép lại. Sự lên ngôi thống trị của các dòng B-SUV và Mini SUV không chỉ phản ánh sự trưởng thành trong nhu cầu tiêu dùng của người dân, mà còn là minh chứng cho thấy năng lực thích ứng linh hoạt của toàn bộ hệ sinh thái ô tô trước xu thế toàn cầu hóa và điện hóa giao thông.