Khi anime bước vào thế giới âm nhạc của The Weeknd, Kanye West và Billie Eilish

Mới đây, The Weeknd tiếp tục gây chú ý khi mang màu sắc anime vào sân khấu live tại Nhật Bản. Trong đêm mở màn chặng châu Á của After Hours Til Dawn Tour tại Belluna Dome, nam ca sĩ trình diễn ca khúc mới chưa phát hành, hiện được gọi là Tokyo, sử dụng sample từ A Cruel Angel’s Thesis - ca khúc chủ đề kinh điển của anime Neon Genesis Evangelion. Đặc biệt, Yoko Takahashi, giọng ca gắn liền với bản nhạc này, cũng xuất hiện trên sân khấu cùng The Weeknd.

Màn trình diễn kết hợp âm nhạc với hình ảnh lấy cảm hứng từ Neon Genesis Evangelion và NieR, với phần hình ảnh do Yoko Taro thực hiện. Sự xuất hiện của chất liệu anime Nhật Bản trong sân khấu của The Weeknd tạo nên một màn kết hợp đáng chú ý giữa âm nhạc đương đại và văn hóa đại chúng Nhật Bản.

Không chỉ The Weeknd, nhiều nghệ sĩ phương Tây cũng tìm thấy nguồn cảm hứng từ anime để đưa vào âm nhạc, thời trang và các sản phẩm hình ảnh. Từ Kanye West, Billie Eilish đến Megan Thee Stallion, văn hóa anime dần trở thành một chất liệu quen thuộc trong quá trình định hình phong cách, đồng thời tạo thêm những cách kết nối âm nhạc với văn hóa đại chúng Nhật Bản.

Kanye West và dấu ấn từ Akira

Kanye West là một trong những nghệ sĩ phương Tây có mối liên hệ nổi bật với anime. Trong sự nghiệp của nam rapper, Akira không chỉ là nguồn cảm hứng về mặt thị giác mà còn để lại dấu ấn trong cách anh xây dựng nhiều sản phẩm nghệ thuật.

Điều này thể hiện rõ qua MV Stronger. Ra mắt năm 2007, video do Hype Williams đạo diễn sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhớ đến Akira, từ phòng thí nghiệm, thiết bị y tế đến những phân cảnh mô tô và hệ thống ánh sáng mang màu sắc cyberpunk. Các chi tiết này được đặt trong không gian đô thị tương lai, góp phần tạo nên thế giới thị giác đặc trưng cho thời kỳ Graduation.

Mối liên hệ giữa Kanye West và Akira cũng không dừng lại ở Stronger. Năm 2018, nam rapper gọi bộ phim anime năm 1988 là một trong những nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất của mình. West cho biết ảnh hưởng của Akira xuất hiện trong nhiều sân khấu và video mà anh thực hiện, đôi khi đến mức anh chỉ nhận ra sự tương đồng sau khi sản phẩm đã hoàn thành.

Ảnh hưởng này cũng từng được West đề cập khi nói về Yeezy. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, anh cho biết những hình khối, bảng màu và bầu không khí của Akira đã trở thành nguồn cảm hứng cho các thiết kế của thương hiệu.

Billie Eilish và ngôn ngữ thị giác mang màu sắc anime

Billie Eilish cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ khai thác rõ nét ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản trong hình ảnh âm nhạc. Một ví dụ nổi bật là MV you should see me in a crown, được thực hiện dưới dạng hoạt hình với sự tham gia của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Takashi Murakami.

Ra mắt năm 2019, MV được Murakami đạo diễn và sản xuất theo phong cách anime, kết hợp công nghệ motion capture. Video mở đầu với phiên bản hoạt hình của Billie Eilish trong một thế giới rực rỡ, trước khi nữ ca sĩ biến đổi thành sinh vật giống nhện và gieo hỗn loạn xuống một thành phố thu nhỏ. Hình ảnh này kết hợp nhân vật Blohsh đặc trưng của Billie với những bông hoa quen thuộc trong sáng tác của Murakami, tạo nên một thế giới vừa siêu thực vừa mang màu sắc kỳ quái.

Bên cạnh sản phẩm âm nhạc, những yếu tố gắn với văn hóa Nhật Bản và nghệ thuật đương đại cũng nhiều lần xuất hiện trong thời trang, hình ảnh công chúng của Billie Eilish. Cách kết hợp các hình tượng này với màu sắc âm nhạc và cá tính riêng giúp nữ ca sĩ xây dựng một thế giới thị giác nhất quán, nơi anime và văn hóa đại chúng Nhật Bản trở thành một phần của ngôn ngữ hình ảnh.

Megan Thee Stallion và tình yêu dành cho anime

Megan Thee Stallion là một trong những nghệ sĩ đưa tình yêu dành cho anime vào âm nhạc và hình ảnh cá nhân một cách rõ nét. Nữ rapper nhiều lần chia sẻ về niềm yêu thích với thể loại này, đồng thời xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn của Crunchyroll để nói về những tác phẩm có ảnh hưởng đến mình. Với Megan, sức hút của anime nằm ở cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là hành trình những nhân vật bắt đầu với nhiều hạn chế nhưng từng bước trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ JoJo’s Bizarre Adventure, My Hero Academia đến Attack on Titan, nhiều hình tượng anime từng xuất hiện trong âm nhạc, thời trang và các sản phẩm hình ảnh của nữ rapper. Cô không chỉ tái hiện trang phục hay tạo hình nhân vật mà còn biến những ảnh hưởng này thành một phần trong cách xây dựng hình tượng nghệ sĩ.

Đến MV BOA, màu sắc anime tiếp tục trở thành chất liệu nổi bật. Lấy cảm hứng từ văn hóa game, anime và thẩm mỹ Y2K, video xây dựng Megan trong hình tượng một nhân vật phản diện, kết hợp những màn chiến đấu, tạo hình phóng đại và không gian thị giác đậm chất hoạt hình. Cách tiếp cận này cho thấy anime với Megan không đơn thuần là sở thích cá nhân mà đã trở thành một phần trong ngôn ngữ hình ảnh cô sử dụng để kể câu chuyện về chính mình.

Từ The Weeknd, Kanye West, Billie Eilish đến Megan Thee Stallion, anime đã trở thành nguồn cảm hứng quen thuộc trong âm nhạc và hình ảnh của nhiều nghệ sĩ phương Tây. Những màn kết hợp này không chỉ dừng ở việc tái hiện các hình tượng quen thuộc, mà còn cho thấy văn hóa đại chúng Nhật Bản ngày càng được khai thác như một chất liệu sáng tạo, có thể biến đổi và hòa vào nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau.