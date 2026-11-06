Khi an ninh mạng trở thành điều kiện thu hút dòng vốn

Chỉ trong thời gian ngắn, hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn là Binance và Bybit liên tiếp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Binance được cho là bị tin tặc chiếm đoạt 6,36 tỷ USD chỉ trong 30 phút, mức thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận trong lĩnh vực tiền mã hóa (Cryptocurrency). Trước đó, Bybit cũng ghi nhận vụ tấn công khiến khoảng 1,5 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.

Sự trỗi dậy của công nghệ AI đang làm thay đổi nhanh chóng sự phát triển của kinh tế, xã hội nhưng lại đặt ra nguy cơ lớn hơn, khi các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống liên tục bị AI khai thác. Khi đó doanh nghiệp trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng và thiệt hại lớn là điều khó lường.

“Giờ đây con số là 6,36 tỷ USD và trong tương lai con số này có thể còn cao hơn nữa”, PGS- TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), chia sẻ tại Diễn đàn và Triển lãm An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 khai mạc sáng 6/11 tại TP.HCM. Ông cũng cho biết, sự ổn định tài chính trong những năm gần đây thấp hơn giai đoạn trước.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Để bẻ khóa các hệ thống như Blockchain của Bitcoin hay hạ tầng công nghệ thông tin tài chính quốc gia, trước đây người ta ước tính cần khoảng 100 triệu Qubits, nhưng hiện nay chỉ cần khoảng 1 triệu Qubits, tức là một máy tính lượng tử sở hữu khoảng 1 triệu Qubits là có thể làm được điều này.

Từ thực tế đó, chuyên gia nhận định, các giải pháp để ổn định tài chính và an ninh tiền tệ trong bối cảnh hiện nay sẽ không chỉ quan trọng với mỗi doanh nghiệp mà đóng vai trò to lớn giúp ổn định kinh tế, giúp quốc gia phát triển bền vững.

"Mục tiêu của chúng ta là duy trì tăng trưởng cao và ổn định trong suốt 20 năm, do đó yêu cầu đặt ra là phải duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính làm bệ đỡ cho phát triển kinh tế”, ông Huân nhấn mạnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP của thành phố. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng được Bộ Chính trị lựa chọn cùng Đà Nẵng phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, điểm chung và điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa hai định hướng này chính là niềm tin. "Trong môi trường tài chính số, niềm tin không chỉ đến từ sự tin cậy giữa các chủ thể mà còn phụ thuộc vào mức độ an toàn, bảo mật của các nền tảng công nghệ. Nếu không bảo đảm an ninh mạng, không nâng cao năng lực bảo mật và vị thế trong các bảng xếp hạng an ninh mạng quốc tế, Việt Nam sẽ khó thu hút dòng vốn, công nghệ cũng như các tổ chức tài chính quốc tế đặt trụ sở và hoạt động", ông Vũ cho biết.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh quốc gia và Công ty An ninh mạng Viettel năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 52,3 cơ quan doanh nghiệp chịu tổn hại và số cuộc tấn công nhằm vào tài chính ngân hàngchiếm tỷ lệ lớn lên tới 41%.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh (A05 Bộ Công an) nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, đảm bảo an ninh tài chính số phải được tiếp cận như một nhiệm vụ chiến lược gắn với bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm sự vận hành an toàn, liên tục của nền kinh tế. Niềm tin số phải được xây dựng bằng năng lực bảo vệ thực chất, trách nhiệm rõ ràng và khả năng phòng ngừa, phát hiện, ứng phó hiệu quả trước các nguy cơ”.

Cũng theo ông Sơn, không thể đảm bảo được an ninh mạng thì không thể có chuyển đổi số và không có niềm tin số thì không thể phát triển tài chính số. Đó là mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu tham gia diễn đàn, ông Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (bên trái) và PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Ông Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho rằng cần thúc đẩy phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và xây dựng mạng lưới kiểm chứng thông tin nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh với các nguy cơ an ninh mạng, qua đó bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin vào giao dịch số.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, bởi con người vừa là mắt xích quan trọng, vừa là tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống. Việc chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bảo mật ngân hàng.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhất quán quan điểm khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro, đồng thời đặt việc bảo vệ khách hàng song hành với nâng cao tiện ích dịch vụ.

Ông đề nghị, các ngân hàng, doanh nghiệp thanh toán và tổ chức tài chính cần tăng đầu tư công nghệ phát hiện gian lận, bảo vệ dữ liệu và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro. An ninh mạng sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho tài chính số phát triển an toàn và bền vững, bảo vệ hệ thống và niềm tin của người dùng.