Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Phu nhân, Phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế.

Được tổ chức trong 2 ngày 21–22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, ẩm thực là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc, từ đó những tình cảm chân thành được vun đắp và tiếp nối. Đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Beyond Flavors” năm nay. Bộ trưởng chúc các bạn bè quốc tế tiếp tục có nhiều trải nghiệm đẹp tại Việt Nam qua những chuyến đi, cuộc gặp gỡ, món ăn và nét văn hóa của các vùng miền, đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều dịp để Đoàn Ngoại giao giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly tại lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho văn hóa, nhất là ngoại giao văn hóa; đồng hành cùng liên hoan và đóng góp nhiều ý kiến quý báu ngay từ khâu chuẩn bị. Bộ trưởng khẳng định sự quan tâm của Phu nhân là nguồn động viên lớn đối với Ban Tổ chức, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, ẩm thực và tinh thần hữu nghị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cảm ơn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng các Phu nhân, Phu quân và thành viên các cơ quan đại diện, các cơ quan, tổ chức trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị, tổ chức đã dành tâm huyết, đóng góp cho thành công của Liên hoan.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa trong việc gắn kết các dân tộc và thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau.

“Dù đến từ những quốc gia khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, ẩm thực là một giá trị chung mà tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ”, Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu nhấn nút khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14.

Theo Đại sứ, dù mới bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, văn hóa và ẩm thực Việt Nam đã giúp bà cảm thấy gần gũi hơn, gắn bó với người dân nơi đây.

“Là những nhà ngoại giao, chúng tôi dành phần lớn thời gian làm việc bên bàn hội nghị, nhưng một số tình bạn bền chặt nhất lại được vun đắp từ những bữa ăn chung và những cuộc trò chuyện cởi mở. Ẩm thực có lẽ là cách thể hiện gần gũi và đậm dấu ấn cá nhân nhất của văn hóa một dân tộc,” Đại sứ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp từ thiện.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp từ thiện. Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao các phần hỗ trợ cho đại diện các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế.

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, liên hoa đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để người dân tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới. Sự tham gia của Đoàn Ngoại giao, các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, qua đó nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, liên hoan còn góp phần lan tỏa tinh thần của sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững (2027–2036) do Việt Nam khởi xướng và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9/2026, qua đó đề cao vai trò của văn hóa trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế.