Triển lãm "Bức tường An ninh mạng" tại phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN

Khi AI khiến lừa đảo trực tuyến khó nhận diện hơn

AI đang làm thay đổi phương thức lừa đảo trực tuyến, khiến những dấu hiệu nhận biết truyền thống ngày càng kém hiệu quả. Khảo sát của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) cho thấy 72% người Canada được hỏi nhận định AI khiến việc phân biệt thông tin thật và giả trên mạng gần như không thể. Ông Amit Sadhu, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quản lý tín dụng và gian lận của RBC, cảnh báo các lỗi chính tả, câu chữ thiếu tự nhiên hay giao diện sơ sài không còn là dấu hiệu đáng tin cậy để nhận diện website giả mạo. Nhờ AI, đối tượng lừa đảo có thể tạo cửa hàng và quảng cáo chuyên nghiệp, gần giống thương hiệu hợp pháp.

Tại Anh, công ty bảo mật Norton cảnh báo các website giả mạo thường gia tăng từ Black Friday đến Giáng sinh, sử dụng hình ảnh thương hiệu nổi tiếng và các quảng cáo thường đi kèm mức giảm giá rất sâu, có trường hợp lên tới 80%, nhằm thúc đẩy người mua nhanh chóng thanh toán. Trong khi đó, theo ông Sadhu, do tâm lý nóng vội, lo bỏ lỡ các chương trình giảm giá hấp dẫn, người tiêu dùng dễ đưa ra quyết định mua hàng mà chưa kiểm tra độ tin cậy của người bán. Đáng chú ý, Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại Quốc gia Anh cảnh báo tội phạm mạng đang tìm cách thao túng các mô hình AI, để khiến những hệ thống này hiển thị hoặc đề xuất các trang web lừa đảo cho người dùng. Nguy cơ vì vậy không chỉ đến từ quảng cáo giả, mà còn từ những công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

Các hệ thống bảo mật cũng ghi nhận số lượt tấn công giả mạo tăng mạnh. Theo Kaspersky ngày 23/11, trong 10 tháng đầu năm 2026, các giải pháp bảo mật của hãng phát hiện và ngăn chặn hơn 19,06 triệu lượt truy cập trang giả mạo cửa hàng, ngân hàng và hệ thống thanh toán, tăng 198,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 44,5% nhằm vào người mua sắm trực tuyến, 28,6% liên quan đến ngân hàng và 26,9% giả mạo hệ thống thanh toán. Riêng Amazon bị lợi dụng trong hơn 3,1 triệu lượt tấn công, tăng 411,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo khảo sát thực hiện tháng 3/2026 với 1.500 người tại Mỹ, Anh, Đức, Áo và Thụy Sĩ, được công ty an ninh mạng Malwarebytes công bố ngày 17/11 cũng cho thấy 77% người tiêu dùng lo ngại bị lừa đảo bởi các nhà bán lẻ sử dụng trang web giả mạo được tạo bằng AI hoặc hình ảnh sản phẩm và đánh giá bị AI bóp méo, trong khi hơn 1/4 (28%) cho biết họ đã từng gặp phải một vụ lừa đảo mua sắm liên quan đến AI trong năm qua. Tỷ lệ từng gặp phải một vụ lừa đảo mua sắm liên quan đến AI ở thế hệ Z (thường chỉ nhóm người sinh từ năm 1997 - 2012) lên tới 42% so với 30% ở thế hệ Millennials (nhóm nhân khẩu học thường được xác định gồm những người sinh trong giai đoạn 1981–1996) , 22% ở thế hệ X (nhóm nhân khẩu học gồm những người sinh khoảng từ năm 1965 - 1980) và 9% ở thế hệ Baby Boomers (nhóm nhân khẩu học gồm những người sinh từ năm 1946 - 1964) cùng các nhóm lớn tuổi hơn.

Đáng lo ngại, AI còn giúp cá nhân hóa các kịch bản lừa đảo. Malwarebytes ghi nhận 24% người được khảo sát từng nhận thông điệp lừa đảo có mức độ cá nhân hóa cao, đôi khi sử dụng tên hoặc thông tin riêng của người nhận. Các đối tượng còn giả mạo đơn vị vận chuyển như USPS, FedEx và DHL, gửi thông báo giao hàng thất bại hoặc yêu cầu thanh toán khoản phí nhỏ để dụ người dùng truy cập đường dẫn độc hại. Khi kết hợp dữ liệu bị rò rỉ với nội dung do AI tạo ra, những thông điệp này càng có khả năng gây nhầm lẫn.

Hệ quả không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn là nguy cơ suy giảm niềm tin vào kinh tế số. Khảo sát Malwarebytes cho thấy người tiêu dùng đang đối phó bằng cách thận trọng hơn, nhưng gần một nửa (49%) cho biết họ cảm thấy quá tải khi cố gắng theo kịp các thủ đoạn lừa đảo; 36% hạn chế mua hàng từ những nhà bán lẻ không quen thuộc và 36% hạn chế mua hàng từ nhà bán lẻ không quen thuộc và chỉ 41% tin tưởng rằng những biện pháp phòng ngừa hiện tại có thể bảo vệ họ trước các vụ lừa đảo sử dụng AI hoặc hành vi gian lận danh tính. Khi người tiêu dùng ngày càng nghi ngờ quảng cáo, đánh giá và giao dịch trực tuyến, ngay cả doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp cũng có thể chịu ảnh hưởng.

Thực hiện Nghị quyết 57: Bảo vệ niềm tin trong kinh tế số

Những cảnh báo quốc tế cho thấy Việt Nam cần chuyển từ phòng tránh lừa đảo thụ động sang xây dựng năng lực bảo vệ người dùng chủ động trên môi trường số. Đây là hướng cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Khi thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng phải trở thành một yêu cầu trong phát triển kinh tế số.

Trước hết, cần nâng cao trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ quảng cáo. Các nền tảng cần tăng cường xác thực người bán, phát hiện gian hàng giả, kiểm soát quảng cáo sử dụng hình ảnh và thương hiệu mạo danh, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý nội dung vi phạm. Việc bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ dựa vào cảnh báo tự phòng tránh, mà cần được tích hợp ngay trong quy trình thiết kế và vận hành dịch vụ.

Thứ hai, cần phát triển công nghệ AI để chống lại những hành vi lừa đảo sử dụng AI. Các công cụ phân tích có thể hỗ trợ nhận diện tên miền đáng ngờ, hình ảnh bị sao chép, đánh giá giả và những mẫu giao dịch bất thường. Việt Nam cần khuyến khích doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu giải pháp phòng vệ phù hợp với ngôn ngữ, hành vi tiêu dùng và đặc điểm thị trường trong nước. Đồng thời, việc ứng dụng AI phải đi kèm kiểm thử, giám sát và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế phối hợp cảnh báo và ngăn chặn gian lận giữa ngân hàng, trung gian thanh toán, sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và cơ quan chức năng. Khi một gian hàng hoặc website bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, thông tin cảnh báo cần được chuyển nhanh đến các đơn vị liên quan để xác minh, hạn chế phát tán nội dung giả mạo và áp dụng biện pháp kiểm soát giao dịch phù hợp. Việc chia sẻ dữ liệu phải có cơ sở pháp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng bên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng. Đây là hướng ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào phòng chống gian lận ngay từ khâu phát hiện, thay vì chỉ xử lý sau khi thiệt hại đã xảy ra.

Thứ tư, cần tăng cường xác thực nguồn gốc nội dung và đổi mới giáo dục kỹ năng an toàn số. Khi AI có thể tạo quảng cáo, hình ảnh và website gần như không có lỗi, người dùng cần được hướng dẫn kiểm tra tên miền, truy cập trực tiếp website chính thức, xác minh người bán và cảnh giác với yêu cầu thanh toán bất thường. Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố, thông báo giao dịch và sử dụng phương thức thanh toán có cơ chế bảo vệ phù hợp cũng cần được phổ biến rộng rãi.

Cuối cùng, cần coi niềm tin của người tiêu dùng là một tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển kinh tế số. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng giao dịch, cần quan tâm đến hiệu quả phát hiện gian lận, thời gian xử lý phản ánh, khả năng bảo vệ dữ liệu và mức độ an toàn của các nền tảng. Đây là những yếu tố quyết định người dân có sẵn sàng tiếp tục sử dụng dịch vụ số hay không.

Làn sóng lừa đảo trước Black Friday 2026 cho thấy AI vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế số, vừa tạo thêm thách thức đối với an toàn giao dịch và quyền riêng tư. Trong thực hiện Nghị quyết 57, Việt Nam cần kết hợp phát triển công nghệ phòng vệ, nâng cao trách nhiệm của nền tảng và trang bị kỹ năng số cho người dân. Bởi một nền kinh tế số bền vững không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch, mà còn bằng mức độ an toàn, minh bạch và niềm tin của người sử dụng.