Khi AI giúp thu hẹp khoảng cách học IELTS giữa các vùng miền

Thầy Minh từng chấm thi IELTS phần nói và viết tại Canada từ năm 2021, là cựu giảng viên tại trường ngoại ngữ ILSC, đồng sáng lập Edumina.ai - nền tảng học & luyện thi IELTS ứng dụng Adaptive Learning.

Học sinh các tỉnh khó tìm giáo viên luyện IELTS đủ trình độ

Theo thầy Minh, kỹ năng nghe là điểm yếu lớn nhất. Nhiều học sinh không nghe hiểu câu hỏi của giám khảo, nên không thể trả lời, kéo theo kỹ năng nói cũng yếu. Ngược lại, học sinh thường đọc hiểu khá tốt nhờ nền tảng từ vựng, ngữ pháp tích lũy ở trường phổ thông. Phát âm cũng là một trở ngại, ngoài ảnh hưởng của tiếng Việt, nhiều học sinh còn mang giọng địa phương vào tiếng Anh, và khó sửa lỗi này.

Để khắc phục những điểm yếu này, điều học sinh các tỉnh cần nhất là giáo viên giàu kinh nghiệm luyện IELTS. Với kỹ năng đọc và nghe, học sinh có thể tự chấm vì đã có đáp án. Riêng kỹ năng viết và nói, người học cần giáo viên đọc bài, nghe nói rồi chỉ ra lỗi về bố cục, vốn từ, ngữ pháp, phát âm.

Theo thầy Lê Nhật Minh, AI giúp học sinh các tỉnh luyện thi, nhưng không thay được giáo viên và sự giám sát của gia đình.

Chấm bài viết, luyện nói với AI tại nhà

Theo thầy Minh, học trực tuyến kết hợp AI giúp học sinh các tỉnh có thêm người hướng dẫn, chấm bài khi giáo viên giỏi ở các tỉnh còn ít, nhất là với kỹ năng viết và nói.

Cụ thể, với kỹ năng viết, học sinh có thể nộp bài vào bất cứ lúc nào, nhận góp ý ngay theo tiêu chí chấm rồi sửa và nộp lại. Với kỹ năng nói, học sinh trả lời các câu hỏi theo dạng đề thi, ghi âm và nhận góp ý về độ trôi chảy, vốn từ, ngữ pháp, phát âm. Nhờ vậy, người học có thể luyện lại nhiều lần tại nhà, không ngại bị người khác nghe thấy.

Dù vậy, thầy Minh nhấn mạnh, AI giúp học sinh nhận ra lỗi sai, không phải chờ giáo viên chấm, nhưng không thay được quá trình tự học. Với kỹ năng nói, chất lượng micro thu âm, tạp âm xung quanh hay lỗi phát âm có thể khiến hệ thống nhận diện sai, nên học sinh cần chú trọng phần nhận xét chi tiết để sửa lỗi hơn là điểm số.

Ngoài ra, Edumina.ai, nền tảng luyện IELTS ứng dụng AI, cùng nhãn hàng TEA+ Trà Chanh Yuzu triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm và thi thử IELTS tại một số trường đại học, cao đẳng. Chương trình hướng tới mở rộng cơ hội học tập cho người học ở xa, nơi cơ hội luyện IELTS còn hạn chế. Cụ thể, có 100 suất học bổng toàn phần các khóa IELTS, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, cùng 1.000 phần quà nhãn hàng. Bên cạnh việc mở rộng cơ hội học tập, nhãn hàng mong muốn mang đến những phút giây giải khát sảng khoái, tiếp thêm tinh thần thoải mái, tự tin để người học vững vàng theo đuổi mục tiêu IELTS, dù xuất phát điểm hay điều kiện tiếp cận khác nhau.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, Edumina.ai phối hợp với nhãn hàng TEA+ Trà Chanh Yuzu tổ chức các hoạt động trải nghiệm và thi thử IELTS tại một số trường đại học, cao đẳng. Chương trình dự kiến trao 100 suất học bổng toàn phần cho các khóa học IELTS, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, cùng 1.000 phần quà cho người tham gia. Hoạt động hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình luyện thi cho người học, nhất là những người còn hạn chế về điều kiện học tập.

Một bạn trẻ thi thử IELTS ngay trên ứng dụng Edumina tại sự kiện.

Học trực tuyến cần tự giác và sự đồng hành của gia đình

Thầy Minh phân tích thêm, dù AI hỗ trợ chấm bài, hiệu quả học vẫn phụ thuộc vào sự tự giác của người học. Vì thiếu tương tác như ở lớp học, người học trực tuyến cần chủ động làm thêm ngoài bài tập thầy cô giáo. Thực tế, có tình trạng học sinh nhờ AI làm bài rồi chép lại để nộp. Giáo viên thường khó nhận ra, nhưng khi kiểm tra cuối khóa hay thi thật, không có AI hỗ trợ, những học sinh này khó làm được bài. Để kiểm tra người học có hiểu thật hay không, giáo viên chỉ cần hỏi nhanh vài câu, đổi chủ đề liên tục sẽ nhận biết được phản xạ của học sinh.

Ngoài tự giác, người học còn cần học đúng cách. Học một mình, người học dễ nản khi học lâu mà điểm không tăng. Khi đó nên nhờ giáo viên chấm bài để biết mình vướng ở đâu. Nhiều học sinh học chăm, nhưng chưa đúng cách, viết theo cảm tính, không áp dụng góp ý sửa lỗi của giáo viên hay AI.

Với kỹ năng đọc và nghe, tuy học sinh tự chấm được nhờ có đáp án, nhưng theo thầy Minh, nếu để tự học trực tuyến "được đến đâu thì đến", việc học thường bị bỏ dở. Vì vậy, cần có người giao bài và kiểm tra đều đặn. Thầy dẫn chứng, một học trò được giao bài, kiểm tra thường xuyên như vậy đã tăng từ khoảng 5.0 lên 7.0 sau gần một năm...

Thầy Minh nhấn mạnh, gia đình cần theo sát khi con học trực tuyến, vì nền tảng nào cũng không thay được động lực của người học. Quản lý lớp có thể báo cho phụ huynh khi con bỏ bài, nhưng việc nhắc nhở, đôn đốc con vẫn do phụ huynh đảm nhận. Các bậc phụ huynh nên cho con bắt đầu học sớm, kết hợp AI và giải pháp học trực tuyến, vì học ngôn ngữ càng muộn càng khó. Đồng thời, không phó mặc hoàn toàn việc học của con cho nền tảng hay giáo viên, rồi cuối khóa không có sự tiến bộ mới đi hỏi nguyên nhân...