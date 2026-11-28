Không nhầm lẫn giao dịch thông thường với thanh toán tự động bằng AI

AI có thể hiểu là công nghệ cho phép máy tính phân tích dữ liệu, thông tin, đưa ra đề xuất hoặc tự động thực hiện một số công việc theo những điều kiện được thiết lập. Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ này có thể được ứng dụng vào nhiều hoạt động như tự động thanh toán hóa đơn điện, nước định kỳ; phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường; cảnh báo nguy cơ gian lận hoặc hỗ trợ tư vấn tài chính. Nhờ đó, người dùng tiết kiệm thời gian và giảm bớt những thao tác lặp lại.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc AI hỗ trợ khách hàng và việc AI được trao quyền tự động thực hiện giao dịch. Theo điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư 53/2026/TT-NHNN, hoạt động thanh toán tự động bằng AI phải dựa trên thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, trong đó xác định rõ phạm vi và giới hạn giao dịch. Chẳng hạn, hệ thống AI có thể được khách hàng cho phép tự động thanh toán hóa đơn điện, nước theo kỳ. Trong khi đó, việc AI phát hiện giao dịch đáng ngờ và gửi cảnh báo cho khách hàng không đồng nghĩa với việc hệ thống được quyền tự thực hiện giao dịch.

Khi AI được trao quyền giao dịch: Người dân cần giữ quyền kiểm soát. Ảnh minh họa: AI tạo

Một nội dung được nhiều người quan tâm là các ngưỡng giá trị giao dịch 10 triệu đồng mỗi lần và 20 triệu đồng mỗi ngày. Theo luật sư Phạm Thị Hà Linh, Công ty Luật TNHH GS LAW, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, các ngưỡng này gắn với việc phân loại mức độ rủi ro của hệ thống AI theo Điều 4 Thông tư 53/2026/TT-NHNN, không phải là hạn mức chung áp dụng cho mọi giao dịch chuyển tiền của khách hàng.

Vì vậy, không nên hiểu rằng mọi giao dịch chuyển khoản vượt 10 triệu đồng đều bị coi là giao dịch AI rủi ro cao. Một giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng do khách hàng trực tiếp thực hiện là giao dịch thông thường; trong khi khoản thanh toán hóa đơn 15 triệu đồng được AI tự động thực hiện có thể thuộc nhóm rủi ro cao theo quy định. Tổng giá trị giao dịch tự động bằng AI của mỗi khách hàng cá nhân được giới hạn ở mức 100 triệu đồng mỗi ngày và có thể thấp hơn tùy theo hạn mức được thiết lập. Các giao dịch thông thường do khách hàng chủ động thực hiện vẫn được tiến hành theo quy định và hạn mức tương ứng.

Chủ động bảo vệ tài sản khi giao dịch bằng AI

Khi đăng ký dịch vụ thanh toán tự động bằng AI, điều quan trọng trước tiên là khách hàng cần hiểu rõ mình đang trao quyền gì cho hệ thống. Phạm vi ủy quyền nên được xác định cụ thể theo loại giao dịch, số tiền, người thụ hưởng và thời gian thực hiện. Nếu chỉ có nhu cầu thanh toán hóa đơn điện, nước định kỳ, người dùng nên giới hạn quyền của AI trong những khoản thanh toán này, thay vì cấp quyền chuyển tiền không giới hạn. Với giao dịch có giá trị lớn hoặc chuyển đến người thụ hưởng mới, nên thiết lập thêm bước xác thực bằng mã bảo mật, mật khẩu hoặc sinh trắc học.

Khách hàng cũng cần đăng ký dịch vụ qua ứng dụng hoặc kênh chính thức của ngân hàng; không truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác. Theo điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư 53/2026/TT-NHNN, khách hàng có quyền chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào và nhà cung cấp phải thực hiện ngay yêu cầu này. Do đó, khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dùng có thể chủ động yêu cầu dừng dịch vụ.

Không thể loại trừ những tình huống phát sinh sai sót khi AI thực hiện giao dịch như chuyển nhầm tiền, thanh toán trùng lặp hoặc bị tin tặc xâm nhập. Trong những trường hợp này, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến sự cố, mức độ lỗi và thiệt hại thực tế.

Luật sư Phạm Thị Hà Linh, Công ty Luật TNHH GS LAW. Ảnh: PV

Theo luật sư Phạm Thị Hà Linh, nếu sự cố xuất phát từ lỗi của hệ thống ngân hàng và gây thiệt hại cho khách hàng thì ngân hàng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trường hợp AI bị tin tặc xâm nhập, cần làm rõ sự cố bắt nguồn từ lỗ hổng bảo mật của ngân hàng, lỗi từ phía nhà cung cấp công nghệ hay do khách hàng. Trên cơ sở đó, trách nhiệm của mỗi bên sẽ được xem xét theo quy định pháp luật. Việc ngân hàng sử dụng công nghệ AI do bên thứ ba cung cấp cũng không đồng nghĩa với việc ngân hàng đương nhiên được miễn trách nhiệm đối với khách hàng.

Khi phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị khóa tài khoản hoặc tạm dừng quyền thanh toán tự động của AI, đồng thời yêu cầu tra soát giao dịch. Các thông báo, sao kê và tài liệu liên quan nên được lưu giữ để phục vụ quá trình xác minh, khiếu nại. Nếu có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Một điểm đáng chú ý khác là quyền được con người xem xét lại quyết định của AI. Theo khoản 4 Điều 20 Thông tư 53/2026/TT-NHNN, khi khách hàng khiếu nại về quyết định tự động của AI, ngân hàng phải bảo đảm có sự xem xét trực tiếp của con người, thay vì chỉ dựa vào kết quả do hệ thống AI đưa ra. Quy định này có ý nghĩa trong việc bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi phát sinh tranh chấp hoặc có quyết định tự động chưa phù hợp.

Với người cao tuổi hoặc người chưa thành thạo công nghệ, việc sử dụng dịch vụ cần được cân nhắc kỹ. Người dùng chỉ nên đăng ký những tính năng thực sự cần thiết, tìm hiểu rõ cách thức hoạt động trước khi cấp quyền và không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Với người thường xuyên thực hiện giao dịch giá trị lớn, có thể cân nhắc sử dụng tài khoản riêng cho các khoản thanh toán tự động, thiết lập hạn mức phù hợp và bổ sung bước xác thực đối với giao dịch quan trọng.

Đáng lưu ý, việc sử dụng dịch vụ thanh toán tự động bằng AI không phải là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người dân. Nếu không có nhu cầu, khách hàng vẫn có thể tiếp tục chuyển khoản, thanh toán hóa đơn theo cách thông thường. Công nghệ AI có thể giúp hoạt động tài chính thuận tiện hơn, nhưng quyền kiểm soát tài khoản và quyết định giao dịch vẫn cần được đặt trong tay khách hàng. Hiểu rõ phạm vi ủy quyền, thiết lập giới hạn phù hợp và thường xuyên kiểm tra biến động tài khoản là những cách thiết thực để tận dụng tiện ích công nghệ mà vẫn bảo vệ an toàn tài sản của mình.