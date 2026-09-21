Khi AI bắt đầu học cách tự cải tiến

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, RSI là quá trình AI hỗ trợ cải tiến một hệ thống AI, tạo ra phiên bản mới mạnh hơn, sau đó phiên bản mới tiếp tục tham gia phát triển thế hệ tiếp theo. Nếu quá trình này ngày càng tự động, tốc độ cải tiến AI có thể tăng nhanh hơn đáng kể.

Ông Anthony Aguirre, nhà vật lý và đồng sáng lập Viện Tương lai của Sự sống (Future of Life Institute), nhận định AI có thể đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển AI nhờ khả năng xử lý thông tin và thực hiện nhiều tác vụ với tốc độ vượt con người.

Tuy nhiên, giới công nghệ chưa thống nhất về thời điểm có thể coi AI thực sự bước vào RSI. Một số chuyên gia chỉ cần AI hỗ trợ con người cải tiến mô hình đã xem đó là một dạng tự cải thiện, trong khi quan điểm chặt chẽ hơn yêu cầu AI tự thực hiện phần lớn quá trình mà không cần con người hướng dẫn từng bước.

Ông John Thickstun, nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell, cho biết các mô hình AI trước đây đã hỗ trợ viết mã cho những hệ thống AI thế hệ sau, song mức độ đóng góp vẫn còn hạn chế và chưa hình thành vòng lặp tự cải thiện hoàn toàn tự động.

Mặc dù vậy, một số công ty đang tiến gần hơn tới mô hình này. Công ty công nghệ Anthropic cho biết AI Claude hiện có thể thực hiện khoảng 26% công việc nghiên cứu và phát triển mô hình của công ty, dù vẫn chịu sự giám sát của con người. OpenAI cũng đang phát triển các công cụ có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu được xác định rõ dưới sự hướng dẫn của con người. Công ty đặt mục tiêu hướng tới một hệ thống có thể đảm nhiệm công việc của một nhà nghiên cứu AI tự động vào tháng 3/2028.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết xAI đang từng bước giảm sự tham gia trực tiếp của con người trong quá trình phát triển Grok, khi mỗi thế hệ AI có thể hỗ trợ xây dựng thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình này chưa hoàn toàn tự động và cho rằng mức độ tự động hóa cao có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027.

Trong khi đó, ông Mustafa Suleyman - lãnh đạo bộ phận AI của Microsoft - thúc đẩy khái niệm “siêu trí tuệ nhân văn”, theo đó AI có năng lực rất mạnh nhưng vẫn hoạt động trong những giới hạn do con người đặt ra.

Khả năng AI tự cải thiện cũng kéo theo câu hỏi về tốc độ phát triển. Anthropic cho biết sẵn sàng giảm tốc hoặc tạm dừng một số hoạt động nếu các đối thủ trên toàn cầu cùng thực hiện và có cơ chế xác minh. OpenAI thừa nhận hiện chưa biết cách bảo đảm an toàn cho một hệ thống RSI hoàn toàn tự động, đồng thời cảnh báo không thể mặc định rằng khả năng kiểm soát AI sẽ tiến bộ nhanh ngang với năng lực của chính AI.

Nếu RSI trở thành hiện thực ở quy mô lớn, cuộc đua AI có thể thay đổi đáng kể: thay vì chỉ con người phát triển AI, AI sẽ ngày càng tham gia vào quá trình tạo ra những phiên bản AI mới. Khi đó, câu hỏi quan trọng không chỉ là AI có thể làm được gì, mà còn là con người có thể duy trì quyền kiểm soát đến đâu.