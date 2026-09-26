Khi 6 oanh tạc cơ mang hơn 20% lượng bom của cả chiến dịch

Tháng 3/1999, NATO mở Chiến dịch Allied Force nhằm gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic chấm dứt chiến dịch quân sự tại Kosovo và rút lực lượng khỏi khu vực.

Cuộc không kích kéo dài 78 ngày, huy động hàng trăm máy bay của Mỹ và các nước NATO. Đây cũng là chiến dịch đánh dấu lần đầu tiên oanh tạc cơ B-1B được đưa vào tác chiến tại châu Âu.

Những chiếc B-1B đầu tiên tham gia chiến dịch từ ngày 1/4/1999. Tổng cộng chỉ có 6 oanh tạc cơ B-1B được sử dụng.

Con số này rất nhỏ nếu đặt cạnh quy mô toàn bộ lực lượng không quân NATO. Trong toàn chiến dịch, NATO thực hiện 38.004 phi vụ, trong đó có 10.484 phi vụ tấn công. Riêng Không quân Mỹ thực hiện 322 phi vụ bằng các loại oanh tạc cơ.

Tuy nhiên, số lượng nhỏ không đồng nghĩa với sức công phá nhỏ. Không quân Mỹ cho biết 6 oanh tạc cơ B-1B đã cung cấp hơn 20% tổng lượng bom đạn được sử dụng trong Allied Force, trong khi chỉ thực hiện chưa tới 2% số phi vụ chiến đấu.

Những chiếc B-1B từ căn cứ Ellsworth thực hiện hơn 100 nhiệm vụ chiến đấu và thả hơn 1.260 tấn bom Mk-82.

Khả năng mang lượng bom lớn giúp oanh tạc cơ B-1B nhanh chóng chứng minh giá trị trong những nhiệm vụ cần đánh nhiều mục tiêu. Trong một phi vụ, máy bay có thể thực hiện nhiều lượt thả bom và chuyển sang các mục tiêu khác nhau.

Trong một nhiệm vụ được Không quân Mỹ ghi lại, một oanh tạc cơ B-1B thả 32 quả bom Mk-82 trong lượt đầu rồi tiếp tục thả thêm 40 quả bom vào mục tiêu thứ hai.

Allied Force cũng diễn ra đúng vào thời điểm bom tấn công trực tiếp liên quân, hay JDAM, bắt đầu thay đổi cách lực lượng oanh tạc cơ Mỹ sử dụng sức mạnh không kích.

JDAM là bộ kit dẫn đường kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác.

Loại vũ khí này được triển khai từ năm 1999 và lần đầu được sử dụng trong chiến đấu tại Allied Force.

Đối với oanh tạc cơ B-1B, sự kết hợp giữa khoang vũ khí lớn, tầm bay xa và vũ khí dẫn đường chính xác tạo ra một phương thức tác chiến mới.

Thay vì chỉ được nhìn nhận như một oanh tạc cơ chiến lược được thiết kế cho cuộc đối đầu với Liên Xô, B-1B ngày càng trở thành nền tảng có thể đưa một khối lượng lớn bom chính xác tới nhiều mục tiêu trong cùng một chiến dịch.

Allied Force vì thế trở thành bước ngoặt quan trọng. Chiến dịch không chỉ chứng minh sức mang vũ khí của oanh tạc cơ B-1B, mà còn cho thấy một nền tảng được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh có thể thích nghi với chiến tranh thông thường thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Những kinh nghiệm này tiếp tục được phát huy tại Afghanistan và Iraq, nơi B-1B ngày càng sử dụng nhiều vũ khí dẫn đường chính xác.