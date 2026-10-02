Khép lại vòng chung kết bóng chuyền Sinh viên toàn quốc 2026 ấn tượng

Vòng chung kết Bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 khép lại với 2 nhà vô địch, 2 danh hiệu MVP, những trận đấu đáng nhớ và một hành trình được tạo nên từ 116 đội bóng, hơn 150 trận vòng loại, 16 đội Vòng chung kết và 30 trận đấu tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng.

Nhưng phía sau những con số ấy là một giá trị lớn hơn: Hàng nghìn sinh viên được vận động, thi đấu, giao lưu và trải nghiệm tinh thần thể thao trong môi trường giáo dục.

30 trận đấu khép lại chặng tranh tài cao nhất tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nơi 16 đội bóng đã trải qua những cuộc đối đầu quyết liệt để tiến đến các vị trí cao nhất. Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã hoàn thành chặng đường cuối cùng để trở thành những nhà vô địch nam và nữ của mùa giải.

Đại học Trà Vinh (TVU) đăng quang vô địch NUC Bóng chuyền 2026 ở nội dung nam. Ảnh: BTC

Ở nội dung nam, Đại học Trà Vinh (TVU) xuất sắc giành chức vô địch NUC Bóng chuyền 2026 một cách thuyết phục. Các chàng trai TVU duy trì thành tích toàn thắng xuyên suốt giải đấu. Càng tiến sâu, bản lĩnh của đội bóng càng được khẳng định trước những thử thách lớn nhất. Bên cạnh chức vô địch, Lê Quang Tâm (Đại học Trà Vinh) được vinh danh MVP nam NUC Bóng chuyền 2026.

Ở nội dung nữ, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (DSU) xuất sắc giành chức vô địch. Chức vô địch năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng sau 3 năm chờ đợi để giải đấu được tổ chức trở lại, đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống và chất lượng chuyên môn của đội bóng trên sân chơi bóng chuyền nữ sinh viên Việt Nam. Cùng ngôi vô địch đồng đội, Hồ Thị Kim Dung của Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã được vinh danh MVP nữ NUC Bóng chuyền 2026.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (DSU) xuất sắc giành chức vô địch nội dung nữ. Ảnh: BTC

Ở giải đấu năm nay, việc vòng loại được tổ chức tại cả 3 miền giúp hành trình của giải đấu không tập trung ở một địa phương mà thực sự trở thành một sân chơi có tính kết nối toàn quốc. Từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, các đội bóng cùng hướng về Vòng chung kết tại Hải Phòng với những cuộc gặp gỡ giữa sinh viên các trường và những trải nghiệm chung của một giải đấu thể thao.

Một dấu ấn khác của mùa giải 2026 nằm ở cách giải đấu được tiếp cận tới khán giả. Ngay từ vòng loại, hơn 150 trận đấu đã được truyền trực tiếp trên các nền tảng số. Đến Vòng chung kết, hành trình của 16 đội tiếp tục được đưa đến người xem thông qua hệ thống truyền thông và phát sóng đồng hành cùng giải đấu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên VTV đồng hành cùng Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI trong công tác truyền thông và phát sóng. Điều này giúp một giải đấu vốn diễn ra trong môi trường học đường có thêm không gian tiếp cận khán giả bên ngoài nhà thi đấu. Những trận đấu, VĐV, đội bóng và câu chuyện của các trường không còn chỉ được chứng kiến bởi những người có mặt trực tiếp tại địa điểm thi đấu mà có thể tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng truyền hình và số.

Sau khi môn Bóng chuyền khép lại tại Hải Phòng, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 sẽ tiếp tục sôi động với Vòng chung kết môn Bóng đá, diễn ra từ ngày 19 - 30/10 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh. Các trận đấu tại Vòng chung kết Bóng đá sẽ được trực tiếp trên VTV6, ứng dụng VTVGo, fanpage Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc và Webthethao, qua đó tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận của thể thao sinh viên tới khán giả trên cả nền tảng truyền hình và số.