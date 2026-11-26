Tiết mục ca múa “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. Ảnh: THANH NHÃ

Tiết mục ca cổ “Thương quá Việt Nam”. Ảnh: THANH NHÃ

Tối 26/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Phong Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá Ngày hội lần thứ I đã tạo không gian giao lưu, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền; góp phần kết nối di sản với sáng tạo, du lịch và phát triển.

Các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa đã mang đến bức tranh đa sắc màu, phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển của văn hóa Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Phong Phú, việc tổ chức ngày hội tại An Giang có ý nghĩa sâu sắc, bởi đây là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa,... với những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng đã góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH NHÃ

Những kết quả đạt được từ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I là cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong những năm tiếp theo, để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa trong đời sống.

Dịp này, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tặng giấy khen 12 tập thể và 1 cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026.