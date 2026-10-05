Khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026: Lan tỏa sắc màu, kết nối năm châu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Dự Lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.

Cùng dự có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị thuộc về quá khứ, mà cần làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Nửa thế kỷ qua, Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động của UNESCO, đồng thời đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và di sản.

“Việc tổ chức Lễ hội trong dấu mốc này cũng tạo thêm cơ hội để Việt Nam giới thiệu những giá trị văn hóa của mình tới bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp nhận và giao lưu với những nền văn hóa khác” - Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu. Những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống được kết nối trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Tiếp nối chương trình là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Với chủ đề "Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai", Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: Thanh Trang

Trong 4 ngày, Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian giao lưu của nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật, từ biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực đến du lịch và các hoạt động trải nghiệm.

Một điểm đáng chú ý của Lễ hội năm nay là các hoạt động không chỉ diễn ra trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long mà còn được mở rộng tới không gian công cộng và các nền tảng truyền thông.

Các chương trình diễu hành trên phố đi bộ đưa nghệ sĩ, trang phục và những sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia đến gần người dân, du khách.

Qua đó, Lễ hội không chỉ là một sự kiện diễn ra tại Hà Nội mà từng bước mở rộng không gian giao lưu văn hóa tới công chúng trong nước và quốc tế.

Đông đảo khán giả theo dõi Chương trình. Ảnh: Thanh Trang

Không chỉ giới thiệu bản sắc của các quốc gia, Lễ hội tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng gặp gỡ, trao đổi và tiếp cận những giá trị văn hóa khác nhau.

Việc đưa di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo vào cùng một không gian cũng cho thấy văn hóa có thể tạo ra những trải nghiệm và giá trị mới khi được tiếp cận bằng các phương thức phù hợp với đời sống đương đại.

Đây cũng là một hướng tiếp cận nhằm phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, biến những giá trị về bản sắc, di sản và năng lực sáng tạo thành nguồn lực cho phát triển./.