Khép lại 'khoảng trống' đường kết nối ĐT.269B với Quốc lộ 37

Đường tỉnh 269B kết nối với Quốc lộ 37 sẽ phát huy hiệu quả khi 300m đường được đầu tư xây dựng hoàn thiện.

Tuyến ĐT.269B được đưa vào khai thác gần 3 năm trước. Tuy nhiên, tại điểm cuối tuyến, với chiều dài hơn 300m chưa được đầu tư đã khiến việc kết nối với Quốc lộ 37 chưa hoàn chỉnh, hạn chế hiệu quả khai thác của toàn tuyến. Khoảng cách không lớn nhưng việc tháo gỡ vướng mắc lại kéo dài nhiều năm.

Nguyên nhân là khu vực này trước đây được quy hoạch xây dựng Khu dân cư Ngọc Xuân, nhưng việc quy hoạch khu dân cư và phương án kết nối giao thông chưa đồng bộ. Vì vậy, dù tuyến ĐT.269B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng đoạn đường nối với Quốc lộ 37 vẫn chưa triển khai xây dựng.

Ngày 5-10, xã Phú Bình đã triển khai Dự án kết nối đoạn tuyến còn thiếu, trực tiếp tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm. Cùng với đó, Khu dân cư Ngọc Xuân có diện tích 8,78ha cũng được triển khai xây dựng.

Việc thực hiện đồng thời hai dự án hạ tầng giao thông và khu dân cư góp phần giải quyết mối quan hệ giữa các quy hoạch trước đây chưa đồng bộ. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, với thời gian thi công 450 ngày.

Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình, khẳng định địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Theo ông, không thể để người dân tiếp tục chờ đợi trong khi nguồn lực đầu tư công đã được bố trí. Việc sớm hoàn thiện tuyến đường và Khu dân cư Ngọc Xuân còn nhằm tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, đáp ứng các tiêu chí để xã Phú Bình hướng tới trở thành phường trong thời gian tới.

Đơn vị thi công bố trí phương tiện, tập trung thi công.

Bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, bảo đảm tiến độ thi công cũng là yêu cầu được địa phương quan tâm.

Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, khả năng cung ứng vật liệu, máy móc và thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí thực hiện. Nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu, phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực và điều kiện thi công.

Ông Khuất Văn Quyết, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Bắc Nam, cho biết: Đơn vị có lợi thế về nguồn nguyên liệu san lấp, máy móc và thiết bị thi công. Đây là điều kiện để chủ động tổ chức công trường, hạn chế tình trạng phải chờ đợi trong quá trình triển khai. Nhà thầu cam kết tập trung nguồn lực, hoàn thành công trình theo kế hoạch, phấn đấu cuối năm nay người dân có thể đi lại trên tuyến đường.

Khi hoàn thành, hơn 300m đường sẽ khép kín "khoảng trống" kết nối giữa ĐT.269B và Quốc lộ 37, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường. Việc lưu thông, kết nối khu dân cư với các khu vực sản xuất cũng sẽ thuận lợi hơn, tạo thêm điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.