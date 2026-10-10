Khép lại Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' 2026: Hơn 3.000 hoạt động của thanh niên về với các địa chỉ đỏ

Đây là chặng cuối cùng của Hành trình, đồng thời là điểm hội tụ của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các hội thành viên tập thể của Hội; các cán bộ Hội tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh; các gương thanh niên tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026; các KOL, nhà sáng tạo nội dung số; các đơn vị đồng hành và hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tiếp nhận ngọn đuốc của chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phát biểu tổng kết hành trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long cho biết: Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Chặng đầu tiên được khởi động từ tháng 5.2026 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau.

Tại các điểm, các cơ sở Hội tổ chức hoạt động chào cờ, dâng hương; tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh; triển khai hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia…

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long phát biểu

Cũng theo anh Long, Hành trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên và ghi dấu trong cộng đồng, với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. 1.050 công trình thanh niên được triển khai, 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Bên cạnh đó là gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng. Trong các hoạt động an sinh xã hội, các cấp bộ Hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỉ đồng…

Ở trên không gian số, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp, cùng hơn 24 nghìn video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục đưa Hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua.

Chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trong không gian giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa giữa lòng Thủ đô – hồ Hoàn Kiếm, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Hà Nội đang vươn mình phát triển.

Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội LHTN Việt Nam, nghi thức rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Từ ngọn lửa ấy, niềm tự hào được tiếp nối, trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến được thắp lên, để hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không dừng lại ở một điểm kết thúc, mà tiếp tục được viết bằng những hành động cụ thể của tuổi trẻ Việt Nam trên chặng đường phía trước.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Trước khi diễn ra Hành trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, bộ, ngành…

Cùng với các hoạt động của Hành trình, trong sáng 10.10, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.