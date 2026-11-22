Trong hai ngày 21 và 22-11, hoạt động đổi vé cứng được tổ chức tại hai địa điểm: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng) và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng).

Đông đảo người dân đến làm thủ tục đổi vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Phạm Hùng

Ngay từ ngày đầu tiên, các điểm đổi vé đã thu hút đông đảo khán giả. Dù 14 giờ ngày 21-11 mới chính thức bắt đầu, nhiều người đã có mặt từ sớm để xếp hàng chờ đến lượt.

Sang ngày 22-11, hoạt động đổi vé tiếp tục diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ. Theo ghi nhận trong buổi sáng, dù thời tiết khá lạnh, nhiều người vẫn đến từ sớm, xếp hàng tại hai địa điểm.

Để tạo thuận lợi cho khán giả, Ban tổ chức bố trí khu vực xếp hàng, lực lượng hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết. Người đăng ký thành công xuất trình mã QR cùng giấy tờ tùy thân chính chủ để nhân viên kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trao vé cứng.

Hai khán giả trẻ vui mừng khoe những tấm vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sau khi hoàn tất thủ tục đổi vé. Ảnh: Khánh Huy

Không chỉ thu hút giới trẻ, chương trình còn nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình, khán giả trung niên và người dân từ các địa phương đến Hà Nội nhận vé.

Sự quan tâm của khán giả được thể hiện rõ ngay từ khi mở cổng đăng ký vé trực tuyến vào sáng 19-11. Theo Ban tổ chức, chỉ sau 8 phút, toàn bộ vé trực tuyến đã được đăng ký hết. Hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập, có thời điểm gần 150.000 người xếp hàng chờ đăng ký.

Bên cạnh việc tổ chức đổi vé, Ban tổ chức cũng lưu ý khán giả cảnh giác trước tình trạng mua bán, sang nhượng vé trên mạng xã hội, tránh nguy cơ mua phải vé không hợp lệ hoặc bị lừa đảo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời mang đến không gian nghệ thuật đa dạng cho khán giả.

Khép lại hai ngày đổi vé, sự háo hức của công chúng đang hướng về đêm diễn chính thức. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, “Muôn sắc Việt Nam” còn góp phần mở rộng cơ hội để người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức.