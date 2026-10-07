Khép lại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chuẩn bị loạt trận giao hữu quan trọng

Sáng 6/10, tuyển Việt Nam về nước sau hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Dù chưa đạt kết quả như kỳ vọng, giải đấu giúp HLV Kim Sang-sik có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và xác định những điểm cần cải thiện. Ảnh: VFF.

Trong FIFA Days tháng 11, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân và tham dự giải giao hữu do VFF tổ chức, với hai đối thủ Đài Loan và Kyrgyzstan. Ảnh: VFF.

Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và hoàn thiện lối chơi. Ảnh: VFF.

Đầu tháng 1/2027, đội tuyển dự kiến sang Doha (Qatar) tập huấn. Ảnh: Ngọc Linh.

Ngày 5/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá giao hữu với đội chủ nhà Qatar, trong trận đấu được xem là màn tổng duyệt trước Asian Cup 2027. Ảnh: Anh Khoa.

Bên cạnh việc nâng cao thành tích, HLV Kim Sang Sik hướng tới xây dựng lực lượng có tính kế thừa, kết hợp kinh nghiệm của các trụ cột với sức trẻ. Ảnh: VFF.

Những đợt tập trung và giao hữu sắp tới sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu chinh phục sân chơi châu lục. Ảnh: Ngọc Linh.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ. Ảnh: VFF.