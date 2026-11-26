Tham dự lễ bế mạc gồm các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự lễ bế mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Diễn ra sôi nổi từ ngày 21-25/11, chuỗi sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn, tạo hiệu ứng lan toả về bản sắc văn hoá đặc trưng cũng như tiềm năng, thế mạnh của ngành hàng tôm Cà Mau.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP, trưng bày thành tựu ngành tôm cùng các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu đã tạo không gian giao lưu, mở rộng cơ hội hợp tác cho các địa phương và doanh nghiệp.

Không gian Văn hoá, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh (khai mạc ngày 21/11 tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường An Xuyên) thu hút hơn 15.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trong 3 ngày diễn ra.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở 5 cuộc thi trong khuôn khổ sự kiện, bao gồm:

Cuộc thi sáng tác ca khúc, lời mới vọng cổ và bài bản đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau năm 2026: Tác phẩm Góp sức Cà Mau vươn tầm (thể loại bài bản đờn ca tài tử) của tác giả Nguyễn Trung Thương (Cà Mau) đoạt giải cao nhất. Ở thể loại lời mới vọng cổ, tác phẩm Cà Mau khát vọng vươn xa của tác giả Nguyễn Văn Mần và tác phẩm Về phía biển của tác giả Lý Bông Dừa (cùng tỉnh Cà Mau) đồng giải Nhì (không có giải nhất).

Cuộc thi ảnh và video "Cà Mau từ bầu trời" năm 2026:Tác giả Nguyễn Thanh Hùng (tỉnh An Giang) đoạt giải Nhất với tác phẩm Lễ chào cờ đặc biệt với “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” (thể loại chụp bằng máy ảnh); tác giả Dương Quốc Nhã (tỉnh Cà Mau) đoạt giải Nhất với tác phẩm Sắc màu Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I tại Quảng trường Hùng Vương (thể loại ảnh chụp bằng điện thoại); tác phẩm Cà Mau vẻ đẹp từ bình minh đến đêm sao của tác giả Bùi Trọng Nghĩa (tỉnh Cà Mau) đoạt giải Nhất thể loại video ngắn.

Cuộc thi thiết kế xe diễu hành đẹp: Cụm số 1 do phường An Xuyên làm cụm trưởng đoạt giải Nhất.

Cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp: Giải Nhất nhóm ngành hàng tôm của các doanh nghiệp thuộc về Công ty Cổ phần Thuỷ sản Công nghệ cao Growmax; giải Nhất nhóm gian hàng OCOP của cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh, thành phố thuộc về Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhất gian hàng OCOP của các chủ thể ngoài tỉnh được trao cho Công ty TNHH Sản xuất Miền Tây Xanh (tỉnh Tây Ninh).

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao giải cho các đơn vị đoạt giải ở Cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp.

Cuộc thi Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026: Cá thể tôm sú có trọng lượng gần 381 gram của ông Từ Văn Toàn (Giám đốc Công ty Chí Toàn, Xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) giành giải Nhất với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng; cá thể tôm của Công ty Giống thuỷ sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) đoạt giải "Tôm đẹp".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao giải Nhất Cuộc thi Tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026 cho đại diện doanh nghiệp Chí Toàn (Xã Phan Ngọc Hiển).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt trao giải Nhì Cuộc thi Tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026 cho Công ty TNHH Tôm giống Dương Hùng (xã Gành Hào).

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều trao giải Ba Cuộc thi Tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026 cho Công ty Cổ phần Giống thuỷ sản Sú Chân Đỏ (xã Đất Mới) và giải Tôm đẹp cho Công ty Giống thuỷ sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới).

Phát biểu bế mạc sự kiện, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật đạt được qua chuỗi hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: Từ thành công của chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Cà Mau càng nhận thức sâu sắc rằng sự phát triển của địa phương không thể chỉ dựa vào một lợi thế đơn lẻ.

Trong đó, văn hoá tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn; ngành tôm đóng vai trò là nền tảng kinh tế và lợi thế đặc trưng; du lịch, thương mại cùng các hoạt động kết nối sẽ mở rộng không gian quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và thu hút nguồn lực đầu tư. Việc kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa các lĩnh vực này chính là chìa khoá tạo ra động lực mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đưa tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tâm huyết của lãnh đạo Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác.

Khẳng định tầm nhìn dài hạn sau lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nêu rõ: Thành công của Festival Tôm không chỉ dừng lại ở quy mô hay sức hút trong những ngày diễn ra sự kiện, mà phải được đo lường bằng những chuyển biến thực chất sau đó. Cụ thể là thị trường tiêu thụ được mở rộng, các chuỗi liên kết được củng cố vững chắc, giá trị con tôm tiếp tục được nâng cao, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, bản sắc văn hoá được bảo tồn và phát huy, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Tiết mục liên khúc Khát vọng tầm cao - Rực rỡ Việt Nam tôi biểu diễn tại lễ bế mạc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, du lịch Cà Mau đã đón 230.000 lượt khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực, tổng doanh thu đạt khoảng 330 tỷ đồng. Hơn 850 bài viết được đăng tải trên 48 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng sự tham gia của 40 KOLs và 141 trang thông tin điện tử, thu hút trên 2,5 triệu lượt xem. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau, nhất là ngành hàng tôm và lan toả hình ảnh về vùng đất, con người, những bản sắc và giá trị văn hoá địa phương.