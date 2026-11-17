Đáng chú ý, đây cũng có thể là lần cuối nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam, trong bối cảnh hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Việt Nam cần thắng Kyrgyzstan để vô địch, còn trường hòa thì đội khách lên ngôi. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có 3 điểm bằng Kyrgyzstan, nhưng kém hơn 1 bàn về hiệu số bàn thắng bại.

Điều đáng tiếc là HLV Kim Sang Sik lẽ ra còn có thêm cơ hội cùng tuyển Việt Nam thi đấu vào cuối năm nay. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam dự kiến gặp Nhật Bản trong trận giao hữu ngày 30/12 tại sân Panasonic Stadium Suita, Osaka. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi bởi Nhật Bản là đội tuyển hàng đầu châu Á, đồng thời sẽ mang đến bài kiểm tra chuyên môn chất lượng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik sẽ cùng tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng trong năm 2026 khi tiếp đón Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Ảnh: ASEAN UNITED FC

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã chính thức thông báo hủy trận đấu. Theo thông tin từ Saostar, quyết định này xuất phát từ việc Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia bị hoãn do tình hình bất ổn ở Trung Đông. Trận giao hữu ngày 30/12 vốn nằm trong kế hoạch chuẩn bị của Nhật Bản cho giải đấu, nên việc thay đổi lịch Asian Cup khiến JFA phải điều chỉnh kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia.

Thông báo của JFA cũng xác nhận trận đấu tại Osaka không thể diễn ra như dự kiến. Như vậy, tuyển Việt Nam mất đi cơ hội thi đấu với Nhật Bản vào dịp cuối năm, còn HLV Kim Sang Sik cũng không có thêm trận đấu như kế hoạch ban đầu.

Hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào tháng 2/2027. Hai bên chưa công bố thỏa thuận gia hạn mới nào về việc tiếp tục gắn bó. Vì vậy, cuộc tiếp đón Kyrgyzstan có thể trở thành trận đấu cuối cùng của ông Kim trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam nếu không có hợp đồng tiếp theo.

Trước mắt, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn ở trận gặp Kyrgyzstan. Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026, đồng thời khép lại lịch thi đấu của đội tuyển trong năm nay.