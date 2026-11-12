Khép lại Cuộc thi 'Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026': Chắp cánh cho những tài năng múa trẻ

TS. Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Trưởng Ban Tổ Cuộc thi báo cáo tổng kết công tác tổ chức cuộc thi

Dự lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cùng đại diện các cơ sở đào tạo, nghệ sĩ, nhà giáo và các thí sinh tham dự.

Sân chơi chuyên môn quy mô toàn quốc, mở rộng cơ hội cho tài năng trẻ

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Cuộc thi, TS. Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ, tạo môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn và đánh giá chất lượng đào tạo giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước, Cuộc thi năm 2026 đã thu hút sự tham gia của 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với tổng cộng 152 thí sinh.

Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-6.11 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, với sự tham gia của 8 cơ sở đào tạo, 63 thí sinh và 51 tiết mục.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10-12.11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Hà Nội), quy tụ 10 đoàn với 89 thí sinh đăng ký, đến từ Hà Nội, khu vực miền núi phía Bắc và một số địa phương khác.

NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi đánh giá chất lượng chuyên môn của cuộc thi

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Sự đa dạng về thể loại, phong cách và chất liệu nghệ thuật đã tạo nên bức tranh nhiều màu sắc về hoạt động đào tạo múa hiện nay.

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện nền tảng kỹ thuật, khả năng biểu cảm và tư duy sáng tạo, đặc biệt là sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi trao giải nhất cho các thí sinh

Đánh giá chất lượng chuyên môn, NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cho rằng điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở những tiết mục có kỹ thuật tốt hay những tác phẩm có ý tưởng mới, mà còn ở tinh thần nghiêm túc, khát vọng thể hiện mình và tình yêu nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước.

Ở những tiết mục có chất lượng nổi bật, Ban Giám khảo ghi nhận nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật.

Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, cho thấy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Cuộc thi cũng bộc lộ một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo, như sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu.

Đây đều là những yêu cầu nghề nghiệp cần được bồi đắp thông qua quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Theo NSND Hà Thế Dũng, giá trị lớn nhất của Cuộc thi không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở việc Bộ VHTTDL đã tạo dựng được một sân chơi chuyên môn dành riêng cho học sinh, sinh viên ngành múa.

BTC trao giải Nhì cho các thí sinh

Tại đây, người học có cơ hội thể hiện tài năng; các cơ sở đào tạo được nhìn nhận kết quả giảng dạy; nghệ sĩ, nhà giáo có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa Việt Nam.

Từ kết quả Cuộc thi đến yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Cuộc thi là đáp ứng nhu cầu thực tiễn và mong mỏi của các cơ sở đào tạo nghệ thuật múa.

Đặc biệt, đối với những đơn vị ở địa phương, khu vực miền núi, đây là cơ hội quý báu để học sinh, sinh viên được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, giao lưu với nghệ sĩ, chuyên gia và học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn.

Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác truyền thông được triển khai từ giai đoạn chuẩn bị, thông qua xây dựng bộ nhận diện, Fanpage chính thức, tổ chức họp báo ngày 23.10 và tuyên truyền xuyên suốt các hoạt động.

Theo thống kê Fanpage từ ngày 14.10 đến 10.11.2026, Cuộc thi ghi nhận 22.481 lượt tương tác, tăng hơn 2.055% so với 28 ngày trước đó.

Đáng chú ý, 71,7% tương tác đến từ những người chưa theo dõi Fanpage, cho thấy sức lan tỏa của Cuộc thi đã vượt ra ngoài phạm vi các cơ sở đào tạo và cộng đồng nghệ thuật múa.

BTC trao giải Ba cho các thí sinh

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, điều đáng quý nhất sau Cuộc thi không chỉ là những giải thưởng được trao, mà còn là những tài năng trẻ được khơi dậy, niềm đam mê được tiếp thêm sức mạnh và những cơ hội mới được mở ra cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Thứ trưởng cho rằng, thành công của Cuộc thi cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với những người làm công tác quản lý và đào tạo nghệ thuật.

Việc tổ chức các sân chơi chuyên môn không phải để có thêm một hoạt động trong kế hoạch, không phải để hoàn thành một nhiệm vụ mang tính hình thức, mà phải thực sự tạo ra giá trị cho người học, cho cơ sở đào tạo và cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

Một cuộc thi có ý nghĩa phải là nơi tài năng được phát hiện, năng lực được đánh giá đúng, sự sáng tạo được tôn trọng và người trẻ được trao cơ hội để cống hiến, được sống hết mình với đam mê.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu chỉ đạo cuộc thi

Đặc biệt, với nghệ thuật múa, cần trân trọng những giá trị truyền thống, những tinh hoa được các thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo dày công gìn giữ; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn sáng tạo, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, để nghệ thuật múa Việt Nam vừa giữ được bản sắc riêng, vừa có sức sống trong đời sống đương đại.

Thứ trưởng cũng lưu ý, công tác quản lý đào tạo cần đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe các cơ sở đào tạo, thấu hiểu khó khăn của thầy và trò, nhận ra những tài năng cần được nâng đỡ và những giá trị nghệ thuật cần được bảo vệ, gìn giữ, trao truyền.

Bởi tài năng nghệ thuật không thể phát triển chỉ bằng những lời động viên, mà cần được phát hiện, nuôi dưỡng và tạo môi trường để trưởng thành.

BTC chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh

Vinh danh những gương mặt xuất sắc ở 4 bảng thi

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh, tác phẩm xuất sắc ở 4 nội dung thi của Đợt 2 – Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026, với các giải Nhất, Nhì, Ba, giải thưởng chuyên đề và giải do Ban Giám khảo bình chọn.

Ở Bảng A – Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại, giải Nhất thuộc về Nguyễn Phùng Thanh Mai (Học viện Múa Việt Nam) với tiết mục Act III Kitri variation.

Tại Bảng B – Múa đương đại, Lường Quốc Thái (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) giành giải Nhất với tác phẩm Facing south.

Ở Bảng C – Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống, Nguyễn Bá Anh (Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) được trao giải Nhất với tiết mục Hồn Xà Nu.

Trong khi đó, tại Bảng D – Tài năng biên đạo, giải Nhất thuộc về Phan Đại Hoàng (Học viện Múa Việt Nam) với tác phẩm Một cuốc xe.

Ngoài 4 giải Nhất ở các bảng thi, Ban Tổ chức còn trao 10 giải Nhì, 14 giải Ba và 9 giải thưởng chuyên đề. Ban Giám khảo cũng lựa chọn, trao 16 giải thưởng, gồm 11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng và 1 giải Ấn tượng, nhằm ghi nhận những dấu ấn riêng trong phần thể hiện của các thí sinh.

Khép lại Cuộc thi, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng tới các thí sinh được vinh danh, đồng thời động viên những thí sinh chưa đạt kết quả như mong đợi tiếp tục giữ vững đam mê, học tập, rèn luyện và sáng tạo.

"Một giải thưởng có thể ghi nhận thành công tại một cuộc thi, nhưng không thể đo hết tài năng, nghị lực và tương lai của một người nghệ sĩ. Điều quan trọng là các em đã dám bước lên sân khấu, dám thể hiện mình, dám theo đuổi điều mình yêu quý", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thành công của Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng những hoạt động chuyên môn thiết thực, chất lượng, có sức lan tỏa; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo dựng tương lai cho nghệ thuật múa Việt Nam.