Khép lại concert 90.000 lượt khán giả tại Hà Nội, BIGBANG hẹn trở lại

Cuộc hội ngộ 20 năm và lời hẹn trở lại

Pháo hoa bung nở trên bầu trời, hàng chục nghìn chiếc Bangbong hình vương miện đồng loạt tỏa sáng, tạo nên “yellow ocean” (biển vàng) trải dài khắp khán đài. Tối 25-10, BIGBANG khép lại đêm diễn thứ hai tại Hà Nội trong bầu không khí cuồng nhiệt. G-Dragon, Taeyang, Daesung cùng người hâm mộ viết tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc hẹn kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Đêm diễn thứ 2 BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi. Ảnh: Quỳnh Phương

Đêm diễn vẫn mang đến những ca khúc nổi tiếng, gắn với thanh xuân của nhiều khán giả. Những ca khúc sôi động như “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang”, “Hands Up” khiến khán đài gần như đứng bật dậy, hòa giọng và nhún nhảy theo từng nhịp trống. Còn những giai điệu quen thuộc của “Haru Haru”, “Lies”, “Blue” hay “If You” vang lên, không gian dần lắng đọng. Hàng nghìn chiếc Bangbong đung đưa, những giọng hát từ khán đài nối tiếp lời ca của nghệ sĩ, biến sân vận động thành một dàn đồng ca lớn.

Trong suốt đêm diễn biển lightstick rực rỡ chuyển động. Ảnh: Quỳnh Phương

Trong suốt đêm diễn, biển lightstick đa sắc màu chuyển động theo từng nhịp nhạc. Ánh sáng, âm thanh và những tiếng reo hò hòa vào nhau, biến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thành không gian trình diễn khổng lồ. 3 nghệ sĩ G-Dragon, Taeyang và Daesung liên tục di chuyển trên phần sân khấu mở rộng, tiến sát các khu vực khán giả, giao lưu tự nhiên.

Taeyang tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng hát live, những bước nhảy giàu năng lượng và cách khuấy động từng khu vực khán đài. Daesung mang đến tiếng cười bằng những biểu cảm duyên dáng, trong khi G-Dragon giữ sức hút riêng với phong thái biểu diễn cá tính.

3 thành viên BIGBANG trong đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Phương

Biệt danh “anh Long” mà người hâm mộ Việt Nam dành cho G-Dragon tiếp tục trở thành điểm nhấn thú vị. Khi nam nghệ sĩ nhắc lại cách gọi này, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hưởng ứng, tạo nên khoảnh khắc đậm dấu ấn Việt Nam giữa tour diễn quốc tế.

G-Dragon đầy cá tính. Ảnh: Quỳnh Phương

Taeyang khuấy động sân khấu. Ảnh: Quỳnh Phương

Daesung nhiều màu sắc. Ảnh: Quỳnh Phương

Cảm xúc tiếp tục dâng cao khi khán giả đồng thanh hô vang mong muốn có thêm đêm diễn thứ ba. G-Dragon, Taeyang và Daesung đáp lại bằng lời hẹn sẽ trở lại nếu bầu không khí còn cuồng nhiệt hơn. Tiếng reo hò lập tức vang lên từ khắp các khán đài, như lời hồi đáp cho cuộc hội ngộ vẫn chưa ai muốn khép lại.

Động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Hai đêm diễn 24 và 25-10 đã đưa gần 90.000 lượt khán giả đến với BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi. Đây là dấu mốc đáng chú ý của hành trình lưu diễn thế giới gắn với kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm nhạc Hàn Quốc này, đồng thời cho thấy sức hút của BIGBANG đối với cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam.

Hai đêm nhạc tại Hà Nội nằm trong BIGBANG 2026-2027 World Tour của nhóm BIGBANG. Ảnh: Thụy Du

Ra mắt năm 2006, BIGBANG ghi dấu trong lịch sử K-Pop bằng phong cách âm nhạc đa dạng, cá tính sáng tạo và khả năng trình diễn giàu năng lượng. Những ca khúc như “Lies”, “Haru Haru”, “Fantastic Baby”, “Bad Boy” hay “Bang Bang Bang” vượt qua giới hạn của một bản “hit” để trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 World Tour đánh dấu cuộc hội ngộ trên sân khấu của G-Dragon, Taeyang và Daesung, dự kiến đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn. Tour diễn đã đi qua một số thành phố như Goyang (Hàn Quốc), Oakland và East Rutherford (Mỹ), Paris (Pháp), London (Anh), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Singapore.

Sân khấu đầu tư quy mô quốc tế. Ảnh: Thụy Du

Tại Việt Nam BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment; VPBank là nhà tài trợ chính. Sự kiện góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của một tour diễn quốc tế quy mô lớn, đồng thời mở ra cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận trực tiếp những chương trình âm nhạc hàng đầu thế giới.

Sân khấu lớn, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và pháo hoa được kết hợp đồng bộ, mang đến trải nghiệm của một concert sân vận động quốc tế. Theo thông tin từ chương trình, cấu hình sân khấu tại Hà Nội tương đương chặng Goyang (Hàn Quốc) của BIGBANG 2026-2027 World Tour.

Nhóm BIGBANG và ê kíp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thụy Du

Những concert quốc tế quy mô lớn như BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi đang mở ra dư địa phát triển cho công nghiệp văn hóa Thủ đô, trong đó âm nhạc trở thành cầu nối giữa biểu diễn nghệ thuật, du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế sáng tạo.

Sức hút của chương trình tạo cơ hội để các đơn vị tổ chức trong nước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực sản xuất, vận hành sự kiện theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của nhiều lĩnh vực liên quan.

Đây cũng là động lực để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hạ tầng biểu diễn, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường thuận lợi cho các chương trình văn hóa tầm vóc.

Việc thu hút những tour diễn lớn trên thế giới về Việt Nam cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, mở rộng giao lưu văn hóa và tạo thêm nguồn lực cho công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.