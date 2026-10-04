Khép lại ASIAD 2026: Trung Quốc nhất toàn đoàn, Việt Nam đứng thứ 20 với 25 huy chương

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Sau hơn hai tuần tranh tài tại Aichi-Nagoya và một số địa điểm thi đấu khác của Nhật Bản, chương trình thi đấu Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 đã hoàn tất trong ngày 4/10. Kết quả chung cuộc ghi nhận ưu thế vượt trội của Trung Quốc với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương.

Chủ nhà Nhật Bản giành 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ, đứng thứ hai. Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ. Ấn Độ tạo dấu ấn khi cán đích thứ tư với 21 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 đến 16h30 ngày 4/10

Kết quả cuối cùng cho thấy 40 trong số 45 Ủy ban Olympic quốc gia tham dự đã giành được ít nhất một huy chương. OCA đánh giá kỳ Đại hội tại Aichi–Nagoya tạo ra nhiều thành tích chuyên môn nổi bật và có quy mô vận hành rất lớn.

Việt Nam khép lại Đại hội với 25 huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 toàn đoàn.

Ba tấm HCV của Việt Nam đến từ những môn thế mạnh. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bảo vệ thành công chức vô địch kata đồng đội nữ karate, mang về HCV đầu tiên.

Cầu mây sau đó tạo nên dấu ấn đặc biệt với HCV đôi nữ ngày 29/9 và HCV đồng đội 4 người nữ ngày 3/10. Ở nội dung đồng đội 4 nữ, Việt Nam vượt qua Thái Lan sau ba hiệp đấu để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bên cạnh những tấm HCV, huy chương của Việt Nam còn đến từ nhiều nhóm môn như wushu, boxing, rowing, điền kinh, cử tạ, bắn súng, taekwondo, thể thao điện tử và teqball. Đáng chú ý, teqball mang về tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử của môn này cho thể thao Việt Nam ngay trong ngày thi đấu mở màn.

Hành trình tại Nhật Bản cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của các VĐV Việt Nam. Trong nhiều nội dung phải cạnh tranh trực tiếp với những VĐV hàng đầu châu Á và thế giới, các tuyển thủ vẫn duy trì quyết tâm, thi đấu đến những lượt cuối và tạo dấu ấn ở cả các môn truyền thống lẫn một số môn mới.

Những con số ấn tượng của ASIAD 2026

Theo tổng kết của Hội đồng Olympic châu Á và Ban tổ chức, ASIAD 2026 ghi nhận hàng loạt thông số đáng chú ý:

Gần 11.000 vận động viên tham dự Đại hội.

45 Ủy ban Olympic quốc gia tham dự, trong đó 40 đoàn giành huy chương.

54 kỷ lục thế giới được thiết lập.

89 kỷ lục châu Á.

212 kỷ lục ASIAD.

11 kỷ lục trẻ thế giới.

Khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn có mặt trong hệ thống Đại hội.

Khoảng 7.000 phóng viên, nhân viên truyền thông, 5.000 quan chức kỹ thuật và 30.000 tình nguyện viên tham gia vận hành sự kiện.

Doanh thu từ marketing, tài trợ và bản quyền truyền hình tăng khoảng 19% so với ASIAD Hàng Châu.

OCA đánh giá thành tích chuyên môn của kỳ Đại hội thuộc nhóm nổi bật nhất trong lịch sử ASIAD, đặc biệt qua số lượng lớn các kỷ lục thế giới, châu Á và Đại hội được xác lập.

Hai VĐV được OCA lựa chọn là những gương mặt xuất sắc nhất Đại hội là Puripol Boonson của Thái Lan và Yu Zidi của Trung Quốc. Boonson gây ấn tượng trên đường chạy tốc độ, trong khi Yu Zidi mới 13 tuổi nhưng giành HCV cả ba nội dung tham dự và trở thành VĐV trẻ nhất từng nhận danh hiệu MVP của ASIAD.

Lễ bế mạc bắt đầu, Aichi-Nagoya sẵn sàng khép lại ngày hội thể thao châu Á

Khi các cuộc tranh tài cuối cùng hoàn tất, tâm điểm của ASIAD 2026 chuyển về Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, nơi diễn ra lễ bế mạc.

Theo lịch của Ban tổ chức, sân vận động mở cửa từ 13h30 giờ Nhật Bản. Chương trình Warm-up Stage bắt đầu lúc 16h, trước khi lễ bế mạc chính thức khai màn lúc 18h giờ Nhật Bản, tức 16h giờ Việt Nam. Như vậy, tại mốc 16h30 ngày 4/10 theo giờ Việt Nam, lễ bế mạc đã bước vào những nội dung đầu tiên.

Không khí trước lễ bế mạc được tạo điểm nhấn bằng chương trình biểu diễn với sự tham gia của Kimura Masaya, Okubo Kayoko, nhóm MYERA, Đại học Thể dục thể thao Nippon cùng các tiết mục mang màu sắc văn hóa địa phương. Ban tổ chức cũng triển khai các biện pháp kiểm soát vào sân, phân luồng khán giả và điều tiết rời sân sau chương trình nhằm hạn chế ùn tắc.

Trước giờ bế mạc, OCA và Ban tổ chức Aichi–Nagoya đã tổ chức họp báo tổng kết. Đại diện OCA đánh giá mục tiêu tạo môi trường thi đấu tốt cho các vận động viên đã được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội trong việc kết nối châu Á thông qua thể thao.

Khép lại ASIAD 2026, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một của thể thao châu Á, chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh toàn diện, trong khi nhiều nền thể thao mới nổi tạo dấu ấn bằng những bước tiến rõ rệt.

Với Việt Nam, 25 tấm huy chương cùng những chiến thắng của karate và cầu mây tiếp tục là điểm tựa để nhìn lại năng lực cạnh tranh, củng cố các môn trọng điểm và chuẩn bị cho những đấu trường lớn tiếp theo.