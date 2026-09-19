Khép kín chuỗi giá trị, kiến tạo hệ sinh thái dược phẩm Việt

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco), Trường Đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên đã diễn ra tại Hà Nội ngày 18/9/2026.

Theo nội dung hợp tác, VAST đóng vai trò là nơi tạo ra tri thức và công nghệ nền tảng thông qua đội ngũ nhà khoa học và hệ thống phòng thí nghiệm được xây dựng qua 5 thập kỷ.

Trường Đại học Quang Trung đảm nhận vai trò đào tạo con người, tham gia nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ mới như điện toán lượng tử, an toàn thông tin, đồng thời cử giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu, thực tập tại các viện chuyên ngành thuộc VAST.

Bepharco, với hơn 6 thập kỷ kinh nghiệm sản xuất và phân phối dược phẩm, giữ vai trò tiếp nhận công nghệ, đầu tư và tổ chức sản xuất, thương mại hóa sản phẩm.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên là nơi đưa các thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tiễn khám, chữa bệnh, đồng thời cung cấp những bài toán thực tế để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Đại diện 5 bên thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Bepharco)

Chia sẻ về mô hình này, ông Trần Đình Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhấn mạnh: "Khoa học tạo ra tri thức và công nghệ; Trường đại học đào tạo con người và tham gia nghiên cứu; Doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ, đầu tư, sản xuất và thương mại hóa; Bệnh viện đưa khoa học - công nghệ vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe; Thị trường và người bệnh đánh giá giá trị cuối cùng của sản phẩm và những vấn đề từ thực tiễn lại quay trở lại thành đề bài mới cho các nhà khoa học. Đó chính là mô hình hợp tác mà chúng tôi mong muốn cùng Viện Hàn lâm từng bước xây dựng."

GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bên phải) và Ông Nguyễn Khắc Hanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (bên trái) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh: Bepharco)

Điểm đáng chú ý của mô hình liên kết này là tính khép kín và tuần hoàn: kết quả nghiên cứu không dừng lại ở công bố khoa học mà được đưa vào đào tạo, sản xuất, ứng dụng lâm sàng, rồi từ thực tiễn khám chữa bệnh và phản hồi của thị trường lại tiếp tục trở thành đề bài mới cho các nhà khoa học. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng nghiên cứu và ứng dụng tách rời nhau vốn tồn tại lâu nay tại nhiều đơn vị.

Ông Trần Đình Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phát biểu. (Ảnh: Bepharco)

Ông Trần Đình Văn cũng cho biết thêm: "Chúng tôi kỳ vọng với sự đồng hành của các tổ chức khoa học hàng đầu như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Việt sẽ từng bước được nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường trong nước, tiến tới cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm quốc tế."

Xác nhận định hướng này từ phía cơ quan nghiên cứu, GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ: "Một trong những điều chúng tôi kỳ vọng ở chương trình hợp tác này là từng bước hình thành một chuỗi liên kết tương đối hoàn chỉnh: Viện nghiên cứu tạo ra tri thức và công nghệ; trường đại học đào tạo nhân lực và tham gia nghiên cứu; doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ, đầu tư, sản xuất và thương mại hóa; bệnh viện đưa các giải pháp vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe. Trong chuỗi liên kết đó, phản hồi từ thị trường, từ hoạt động sản xuất và từ thực tiễn khám, chữa bệnh sẽ góp phần giúp các nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giải quyết những vấn đề mới."

Phát biểu của GS.TS. Chu Hoàng Hà cho thấy sự tương đồng cao với mô hình mà đại diện Bepharco đề cập, cùng khẳng định đây là hướng đi được cả hai phía chủ động xây dựng chứ không phải một thỏa thuận hợp tác một chiều.

Sự tham gia đồng thời của một trường đại học và hai bệnh viện trong chương trình hợp tác lần này cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ thống liên kết đầy đủ hơn, thay vì chỉ dừng lại ở hợp tác nghiên cứu - chuyển giao công nghệ đơn lẻ giữa viện và doanh nghiệp.

Ngay sau lễ ký kết, các bên dự kiến sẽ xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, xác định chương trình và đề án ưu tiên, lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể có khả năng triển khai để hiện thực hóa mô hình liên kết bốn trụ cột này trong thời gian tới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre)