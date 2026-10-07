Khép kín các tuyến vành đai, hoàn thiện 'bộ khung' giao thông Thủ đô

Nếu Vành đai 1 giải quyết bài toán giao thông khu vực lõi, Vành đai 2,5 bổ sung lớp kết nối trung gian, Vành đai 3,5 mở rộng không gian đô thị thì Vành đai 4 tạo nên hành lang giao thông liên vùng, kết nối Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án trên các tuyến vành đai đang đồng loạt được triển khai. Khi những “mắt xích” còn thiếu dần được nối lại, Hà Nội không chỉ có thêm đường mà đang từng bước hình thành một cấu trúc giao thông hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới.

Từng tuyến vành đai, từng mắt xích quan trọng

Ở khu vực lõi đô thị, tuyến đường Vành đai 1 đang hoàn thiện đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,2km.

Đoạn tuyến có ý nghĩa đặc biệt bởi khi hoàn thành sẽ khép kín một phần quan trọng của vành đai nội đô, kết nối khu vực Hoàng Cầu với nút giao Voi Phục, hình thành một trục giao thông mới phía Tây khu vực trung tâm.

Tuyến có mặt cắt ngang khoảng 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Đoạn tuyến đã được thông xe tạm từ tháng 9/2026 để phục vụ giao thông trong khi tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Vai trò của Vành đai 1 vì vậy không đơn thuần là thêm một tuyến đường. Đây là lớp giao thông gần khu vực lõi, giúp tổ chức lại dòng phương tiện, giảm sự phụ thuộc vào những tuyến phố trung tâm và từng bước tái cấu trúc không gian đô thị hiện hữu.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có kinh phí đầu tư khoảng 7.800 tỷ đồng, hiện đã thông xe đoạn Đê La Thành.

Vành đai 2,5 lại đảm nhận một vai trò khác. Với chiều dài quy hoạch khoảng 19 - 20km, tuyến tạo ra một vòng kết nối trung gian giữa khu vực trung tâm và các khu đô thị đang phát triển.

Theo hướng đường Vành đai 2,5 đi qua Nghi Tàm - Hoàng Hoa Thám - Bưởi - Cầu Giấy - Láng - Nguyễn Trãi - Định Công - Đầm Hồng - Kim Đồng - Quốc lộ 1A.

Trong năm 2026, Hà Nội đã khởi công các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, tổng chiều dài khoảng 2,26km là những đoạn tuyến có ý nghĩa hoàn thiện các “khoảng trống” của Vành đai 2,5 tại khu vực đô thị phát triển mạnh.

Khi được nối thông, Vành đai 2,5 sẽ tạo thêm hướng lưu thông ngang, giảm áp lực cho các trục Láng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng và Vành đai 2. Đồng thời tăng khả năng kết nối với Vành đai 3 và các tuyến xuyên tâm.

Nếu Vành đai 2,5 là lớp giao thông trung gian thì Vành đai 3,5 có vai trò mở rộng không gian đô thị ra phía ngoài.

Một trong những dự án đáng chú ý là đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 10,7km.

Tuyến bắt đầu từ khu vực Văn Khê, đi qua phía Nam Hà Nội và kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi.

Đường Vành đai 3,5 qua địa bàn xã Hoài Đức.

Cầu Thượng Cát thuộc tuyến đường Vành đai 3,5 là dự án trọng điểm của Hà Nội nối phường Thượng Cát với xã Thiên Lộc.

Đây là tuyến có ý nghĩa đặc biệt với khu vực phía Nam Thủ đô. Khi hoàn thành, Vành đai 3,5 không chỉ chia sẻ lưu lượng cho Vành đai 3 mà còn tạo một trục kết nối mới giữa các khu đô thị phía Nam với cao tốc, các tuyến hướng tâm và hệ thống cầu vượt sông Hồng.

Đặc biệt tuyến đường khớp nối với cầu Ngọc Hồi cho thấy tư duy đầu tư không còn dừng ở từng dự án riêng lẻ. Cầu, đường và vành đai được đặt trong cùng một mạng lưới, qua đó tạo thành hành lang giao thông liên hoàn từ phía Nam Hà Nội sang khu vực phía Đông sông Hồng.

Từ giao thông Hà Nội đến liên kết Vùng Thủ đô

Nếu 3 tuyến vành đai phía trong chủ yếu giải quyết bài toán tổ chức giao thông và phát triển không gian đô thị Hà Nội thì Vành đai 4 - Vùng Thủ đô mang tầm vóc rộng hơn sẽ kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, tạo hành lang giao thông và phát triển kinh tế quy mô vùng.

Tuyến Vành đai 4 có chiều dài khoảng 103km được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe. Tại Hà Nội, đường song hành đang được gấp rút hoàn thiện và dự kiến thông xe dịp 10/10.

Vai trò của Vành đai 4 vì thế không chỉ là giảm áp lực cho các tuyến đường trong nội đô. Quan trọng hơn, tuyến đường tạo ra một khung giao thông liên kết vùng.

Đường Vành đai 4 đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối các địa phương Vùng Thủ đô.

Đồng thời giúp các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường hướng tâm kết nối với nhau mà không nhất thiết phải đi xuyên qua khu vực trung tâm Hà Nội.

Đây cũng là nền tảng để hình thành các cực phát triển mới ở phía ngoài, thúc đẩy logistics, công nghiệp, dịch vụ và đô thị dọc hành lang giao thông.

Khi Vành đai 4 kết nối với mạng lưới đường hiện hữu cùng với Vành đai 3,5, Vành đai 2,5 và Vành đai 1, Hà Nội sẽ từng bước hình thành cấu trúc giao thông nhiều lớp.

Mỗi tuyến đường vành đai một chức năng nhưng cùng hướng tới một mục tiêu giảm áp lực cho khu vực lõi, phân bổ lại dòng phương tiện và mở rộng không gian phát triển.

Hà Nội không chỉ đang xây thêm những con đường mà đang hoàn thiện “bộ khung” để một đô thị lớn có thể vận hành theo cấu trúc đa trung tâm, kết nối tốt hơn với các địa phương trong Vùng Thủ đô và có đủ dư địa phát triển trong nhiều thập niên tới.