Khéo gỡ mâu thuẫn, vun đắp nghĩa tình

Chuyện vườn bưởi và khoản bồi thường 14 triệu đồng

Nhắc đến những vụ việc từng tham gia giải quyết, ông Phạm Văn Dũng nhớ ngay câu chuyện tranh chấp liên quan đến vườn bưởi giữa hai gia đình trong khu dân cư.

Theo lời kể của ông Dũng, trong một lần bà C. phun thuốc diệt cỏ tại vườn nhà, thuốc không may lan qua khu vực hàng rào giáp ranh, khiến vườn bưởi của gia đình ông T. bị chết. Cho rằng tài sản bị thiệt hại, ông T. yêu cầu bà C. bồi thường 14 triệu đồng. Hai bên không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn trở nên căng thẳng, dẫn đến đơn thư gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết.

Trước tình hình đó, ông Dũng cùng những người làm công tác Mặt trận, dân vận ở địa phương đã gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân và vận động hai bên tháo gỡ mâu thuẫn.

Ông kiên trì phân tích để bà C. nhận ra sai sót, chủ động đến gặp gia đình ông T. nhận lỗi. Đồng thời, ông vận động ông T. cân nhắc hoàn cảnh khó khăn của người hàng xóm, trân trọng thiện chí nhận lỗi để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Sau hai lần hòa giải, từ chỗ căng thẳng, bất đồng, hai gia đình đã tìm được tiếng nói chung. Ông T. đồng ý không yêu cầu bồi thường 14 triệu đồng như ban đầu và vui vẻ rút đơn.

Kể lại câu chuyện, ông Dũng tâm đắc với quan niệm: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Theo ông, khi xảy ra bất đồng, người tham gia hòa giải phải nắm bắt tâm lý, phân tích đúng sai, giúp các bên hiểu và cảm thông cho nhau. Có như vậy, mâu thuẫn mới được giải quyết trên tinh thần tự nguyện, thấu tình, đạt lý.

Ông Phạm Văn Dũng (bên trái) trong một lần gặp gỡ, trao đổi, góp phần tháo gỡ mâu thuẫn giữa cá c hộ dân. Ảnh: PV

Gần 20 năm tận tâm với việc chung

Gần 20 năm tham gia công tác Mặt trận, dân vận tại khu dân cư, ông Phạm Văn Dũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Theo ông, mâu thuẫn trong khu dân cư có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ, như bất đồng trong sinh hoạt, tranh chấp tài sản hay xích mích gia đình. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, những sự việc ấy có thể trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến tình cảm và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Ông kể, từng tham gia giải quyết một vụ mâu thuẫn vợ chồng, khi người chồng sau khi uống rượu trở về nhà đã xảy ra cãi vã, đập phá đồ đạc. Nhận thấy nguy cơ xảy ra bạo lực, ông tìm cách giúp người vợ tạm lánh đến nơi an toàn, đồng thời vận động người chồng bình tĩnh trở lại.

Từng tham gia tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình, ông Dũng cho rằng, trong những tình huống như vậy, việc bảo đảm an toàn cho người có nguy cơ bị xâm hại phải được đặt lên hàng đầu. Khi tình hình ổn định, người tham gia hòa giải mới có điều kiện tìm hiểu nguyên nhân, phân tích và vận động các bên.

Từ thực tiễn công tác, ông rút ra kinh nghiệm, muốn giải quyết mâu thuẫn phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân, lắng nghe thông tin từ cả hai phía, tránh vội vàng kết luận. Với những người đang bức xúc, cần tìm cách giúp họ bình tĩnh trước khi phân tích, tháo gỡ từng khúc mắc.

“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu để giải quyết công việc”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông, uy tín trước cộng đồng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người làm công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở. Muốn người dân tin tưởng, người đứng ra vận động phải gương mẫu, công tâm, nói đúng, làm đúng và có trách nhiệm với công việc.

Ông Phạm Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng hai thanh niên được ông tuyên truyền, vận động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Không chỉ tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong khu dân cư, ông Dũng còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tuyển quân, bằng sự gần gũi, kiên trì giải thích, động viên, ông đã vận động được hai thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Theo ông, điều quan trọng là giúp các gia đình hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, từ đó đồng thuận, tạo điều kiện để con em thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ông cho rằng người làm công tác dân vận phải nắm chắc quy định, giải thích rõ chính sách, đồng thời lắng nghe, phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Ông Dũng nhấn mạnh, việc tuyên truyền, vận động cần dựa trên những căn cứ cụ thể, thông tin chính xác để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, từ đó tạo sự đồng thuận.

Với ông Phạm Văn Dũng, mỗi mâu thuẫn được tháo gỡ, mỗi gia đình tìm lại tiếng nói chung đều là niềm vui. Sự tận tâm, kiên trì trong những công việc đời thường đã góp phần tạo dựng uy tín của ông trong cộng đồng, đồng thời giữ gìn tình xóm giềng, vun đắp sự đoàn kết ở khu dân cư.