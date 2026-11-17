Đoạn vướng cuối cùng đã được tháo gỡ

Từ câu chuyện ở một khu dân cư

Thực tế triển khai nhiều công trình hạ tầng tại Đà Lạt thời gian qua cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đơn vị quản lý dự án và người dân.

Giữa cái nắng hanh hao của phố núi, trên đường Mai Xuân Thưởng (phường Lâm Viên - Đà Lạt), công nhân đang khẩn trương thi công đoạn nghẽn cuối cùng sau khi nhận mặt bằng. Tuyến đường nối từ đường Vạn Hạnh sang Nguyên Tử Lực này tuy không dài nhưng là trục huyết mạch của khu dân cư, đặc biệt có phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi với lượng phụ huynh, học sinh qua lại rất lớn.

Trước đây, đường vừa hẹp vừa xuống cấp, việc đi lại vào giờ tan tầm hay ngày mưa lớn vô cùng chật vật. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2 (tổ dân phố 12, phường 8 cũ) đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp tuyến đường. Bà Phạm Thị Huyền - Tổ trưởng tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2 nhớ lại: “Tiếp nhận kiến nghị, lãnh đạo địa phương cho biết nguồn vốn xây lắp có thể bố trí, nhưng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng rất khó khăn nên đặt vấn đề bà con có thống nhất hiến đất mở đường hay không? Ngay sau đó, tổ dân phố họp dân vận động. Hầu hết các hộ trên tuyến đều đồng lòng ký biên bản hiến đất, bởi ai cũng mong có con đường rộng rãi, sạch đẹp”.

UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cùng các phòng ban liên quan và tổ dân phố gặp gỡ, lắng nghe để vận động người dân đồng thuận hiến đất và giao mặt bằng hoàn thiện những mét đường cuối cùng ở đường Mai Xuân Thưởng

Nhờ sự đồng thuận ấy, dự án nhanh chóng triển khai, làm thay đổi diện mạo khu dân cư từng ngày. Tuy nhiên, khi công trình dần về đích thì chỉ cần một “nút thắt” phát sinh cũng khiến việc thi công chững lại.

Gỡ “nút thắt” từ hộ dân cuối cùng

Đoạn nối từ cầu Mai Xuân Thưởng đi lên dài gần 50 m bị bỏ dở suốt nhiều tháng. Mặt đường ngổn ngang đất đá, nắng bụi mù, mưa lầy lội khiến việc đi lại, chở nông sản và đưa đón học sinh hết sức bất tiện. Nguyên nhân nằm ở hộ dân cuối cùng ở ngay đoạn qua cầu giữa tuyến chưa đồng thuận giao đất, việc thuyết phục vô cùng khó khăn.

Triển khai những mét đường còn lại của dự án

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, sau nhiều lần liên hệ cả trực tiếp lẫn qua điện thoại, một cuộc họp tại UBND phường đã được tổ chức. Tham gia có đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Lâm Viên - Đà Lạt, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Ban QLDA), tổ dân phố cùng cán bộ các đoàn thể và công an khu vực.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện hộ dân thẳng thắn chia sẻ những lý do chưa thể đồng thuận. Nắm bắt tâm tư đó, một mặt cán bộ phường và tổ dân phố kiên trì phân tích lợi ích chung; mặt khác, đại diện Ban QLDA và phường trực tiếp giải thích cặn kẽ từng quyết định đầu tư, ý kiến người dân... và cam kết thi công êm thuận, hỗ trợ hoàn trả mặt bằng và gia cố lại hàng rào cho gia đình. Thấy sự cầu thị, minh bạch của chính quyền, lại chứng kiến lối xóm đều đã tự nguyện lùi rào nhường đất, đại diện gia đình sau đó đã đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ông Mai Cao Kỳ - Giám đốc Ban QLDA chia sẻ: “Trong các dự án hạ tầng khu dân cư, chỉ cần vướng một hộ là máy móc phải tạm dừng, gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng đời sống bà con. Vì vậy, ngay khi nút thắt cuối cùng được gỡ bỏ nhờ dân vận, ban đã lập tức chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc trở lại công trường, sớm trả lại mặt đường êm thuận cho người dân”.

Những hộ dân cuối cùng trên đường Lữ Gia cũng đã bàn giao mặt bằng để hoàn thiện dự án nối từ Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương

Chúng tôi không nêu tên hộ dân ấy. Bởi sau cùng, khi sự thấu hiểu được khơi thông, họ cũng trở thành một phần đáng trân trọng của con đường chung, con đường mở ra từ sự sẻ chia vì cộng đồng.

Đồng bộ giữa dân vận và kỹ thuật

Câu chuyện ở đường Mai Xuân Thưởng không phải cá biệt. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1, cái khó nhất khi nâng cấp, mở rộng đường dân sinh tại Đà Lạt hiện nay là ngân sách chủ yếu dành cho xây lắp, chi phí GPMB rất hạn hẹp. Nếu chỉ áp dụng máy móc quy định hành chính, nhiều dự án sẽ bế tắc.

Ông Phạm Văn Phúc - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, để người dân hiến đất có giá trị thương mại cao, dân vận phải đi trước một bước. “Theo chỉ đạo, cán bộ chuyên môn phải cùng tổ dân phố và Ban QLDA xuống tận nơi lắng nghe tâm tư từng hộ. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chúng tôi còn phải vận dụng hài hòa, minh bạch và giải quyết thỏa đáng lo ngại của người dân”, ông Phúc chia sẻ.

Một góc đô thị Đà Lạt

Thực tế, mức độ ảnh hưởng của mỗi hộ trên cùng tuyến đường là khác nhau. Với các hộ bị thu hồi diện tích lớn, ngoài phương án kỹ thuật tối ưu để giảm tác động, còn phải linh hoạt trong việc hỗ trợ xây lại vật kiến trúc. Việc hỗ trợ được thực hiện khéo léo, hợp tình hợp lý để vừa giảm gánh nặng cho dân, vừa tránh sự so bì trên toàn tuyến.

Cách làm này đã phát huy hiệu quả tại dự án đường Mai Xuân Thưởng và cả đường nối từ Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương (dài 1,7 km), giúp tháo gỡ các điểm nghẽn mặt bằng từng bị đình trệ nhiều tháng. Không riêng phường Lâm Viên - Đà Lạt, tại các phường khác, nhiều tuyến đường dân sinh hiện cũng dần hoàn thiện nhờ sự chung sức của người dân.

Dẫu vậy, vận động hiến đất mở đường chưa bao giờ dễ dàng. Đất đai là tài sản lớn gắn với sinh kế nên việc người dân đắn đo quyền lợi là dễ hiểu. Vì thế, để mỗi mét đường được nối dài là cả quá trình “mưa dầm thấm lâu”, nơi cán bộ cơ sở kiên trì thuyết phục bằng sự trân trọng, còn đơn vị quản lý dự án đồng hành bằng giải pháp kỹ thuật thấu đáo để người dân thấy rõ: nhường một phần đất riêng, cả khu phố sẽ nhận lại con đường rộng mở, văn minh.

Để mỗi mét đường được nối dài là cả quá trình “mưa dầm thấm lâu”, nơi cán bộ cơ sở kiên trì thuyết phục bằng sự trân trọng, còn đơn vị quản lý dự án đồng hành bằng giải pháp kỹ thuật thấu đáo.