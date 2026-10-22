Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm và truy nguyên nguồn cung cấp ma túy.

Các đơn vị chức năng thu giữ lượng lớn ma túy lớn trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua quá trình rà soát, theo dõi, lực lượng Công an phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Rạng sáng 7/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Các cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng liên quan. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không dừng lại ở việc xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung, lực lượng Công an đã khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy vai trò chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Một đối tượng cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tính đến ngày 19/10, Công an thành phố đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.