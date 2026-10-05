Khen thưởng thành tích phá đường dây mua bán hóa đơn và trốn thuế

Ngày 5/10, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao thưởng đột xuất từ Quỹ phòng, chống tội phạm của UBND tỉnh cho Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra. Hai đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế quy mô lớn.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, gồm: Phòng An ninh nội địa; Phòng An ninh mạng; Thượng tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu; Trung tá Tạ Thị Phương Linh, Phó trưởng Công an xã Thanh Bình và Thượng úy Nguyễn Đoàn Duy Khánh, cán bộ Công an xã Gia Thuận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thưởng đột xuất, tuyên dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an các đơn vị cấp tỉnh, Công an cấp xã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 10 và quý IV/2026; chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm thời gian, tiến độ đề ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tháng 9/2026, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc và đạt nhiều kết quả nổi bật, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Thư khen.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm trên 7% so với thời gian liền kề. Trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 62 tụ điểm, 350 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 160 vụ, trên 150 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường; gần 100 vụ, trên 180 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy…