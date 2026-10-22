Khen thưởng tập thể, cá nhân trong vụ bắt 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa
Ngày 22-10, Công an TPHCM cho biết vừa tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa cùng nhiều tang vật.
Trước đó, rạng sáng 7-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar trên đường Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.
Mở rộng xác minh, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức tại TPHCM và các tỉnh phía Tây Nam bộ. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TPHCM tiêu thụ.
Tính đến ngày 19-10, Công an TPHCM đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-trong-vu-bat-151-doi-tuong-thu-giu-hon-176kg-can-sa-post877852.html