Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy

Các tổ chức chính trị, xã hội phường Bàn Thạch ký cam kết thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trong đợt cao điểm, công tác phòng, chống ma túy tại phường Bàn Thạch được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, rà soát, quản lý đối tượng đến đấu tranh, xử lý vi phạm. Riêng các hoạt động tuyên truyền tập trung tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tam Thăng thu hút hơn 2.000 lượt người; các hội nghị tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống ma túy đối với các cơ sở kinh doanh, lực lượng vận tải, taxi, shipper có hơn 450 lượt người tham gia.

Nổi bật, lực lượng Công an phường đã tiến hành rà soát, test ma túy đột xuất 1.631 lượt người, phát hiện 24 trường hợp dương tính với chất ma túy; vận động 4 trường hợp nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện; phát hiện, bắt giữ 7 vụ/12 đối tượng phạm tội về ma túy.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về công tác phối hợp quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sau cai nghiện; chia sẻ những cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phòng ngừa xã hội và phát huy vai trò của lực lượng ở cơ sở.

Dịp này, các tổ chức chính trị, xã hội và Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường đã ký cam kết thực hiện công tác bảo đảm ANTT, gắn với các mục tiêu "Không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê", "Không có ma túy"…